Смешные деньги

Как поделят семейные активы Елена Степаненко и Евгений Петросян

Сегодня Хамовнический суд Москвы рассмотрит иск о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна. В ходе процесса будет разделено имущество стоимостью 1,5 млрд руб. Из чего складывается доход известных артистов, разбирался РБК

Евгений Петросян и Елена Степаненко (Фото: Владимир Бертов / Интерпресс / ТАСС)

Евгений Петросян, начавший карьеру еще в 1960-х годах в качестве артиста эстрады, к середине 2000-х стал долларовым миллионером. Согласно впервые составленному в 2005 году рейтингу Forbes с оценкой дохода 50 самых богатых отечественных звезд, годовой заработок бессменного ведущего «Смехопанорамы» (учитывался период с июня 2004 по 31 мая 2005 года) составил $2,1 млн, что обеспечило ему 27-ю строчку в рейтинге. Ранжирование участников списка, как указано в его методологии, обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете.

Но уже спустя год зрительский интерес, а также доходы звезд шоу-бизнеса и, как следствие, распределение мест в рейтинге Forbes сильно изменили представители «волны нового юмора» — Comedy Club (проект от участников команды КВН «Новые армяне» — Артура Джанибекяна, Гарика Мартиросяна, Арташеса Саркисяна и других). Телевизионная версия этого проекта начала выходить на телеканале ТНТ с апреля 2005 года, и уже в сезоне 2005/06 составители рейтинга Forbes оценили его доходы в $3,5 млн. Петросян за этот период заработал лишь $1,5 млн и переместился в рейтинге на 49-ю позицию, а спустя год и вовсе выбыл из топ-50 и больше в него не входил.

За 15-летнюю историю существования рейтинга Forbes cупруга Петросяна Елена Степаненко ни разу не становилась его участницей. Юмористы поженились в 1985 году, и, как утверждают собеседники РБК, в семейном бизнесе, так же как и в телепрограммах и шоу, главным всегда был Петросян.

«Все плотно расписано»

Основной доход Петросяну и Степаненко в последние годы приносит концертная деятельность, утверждают источники РБК. На афишные мероприятия (концерты) супругов, по оценке одного из собеседников РБК, приходится около 60% их совокупного заработка, еще порядка 20% приносят неафишные мероприятия (корпоративы, закрытые вечеринки), еще примерно 20% — телепроекты.

По грубым прикидкам, при активном гастрольном графике доходы Петросяна могут составлять до 100 млн руб. в год, Степаненко — вдвое меньше, говорит Глеб Сахрай, гендиректор коммуникационного агентства PRT Edelman Affiliate. Другой собеседник РБК оценил общий доход супругов от всех видов их деятельности в 150 млн руб., добавив при этом, что в 2017 году интенсивность выступлений артистов снизилась: «Возможно, уже был кризис личный».

Выступают Петросян и Степаненко преимущественно в регионах. График концертов Петросяна расписан до января, убедился корреспондент РБК, позвонив представителю артиста и представившись концертным агентством в Санкт-Петербурге. «Все плотно расписано до января, — сказал организатор выступлений юмориста. — В регионы мы на одно мероприятие не выезжаем, минимум — пять. Минимальное количество мест в зале — от 400».

Только в ноябре Петросян планирует дать пять концертов в Ленинградской области и два в Москве — в малом зале Государственного кремлевского дворца и в центре культуры и искусства «Меридиан», указано на официальном сайте артиста. Стоимость билетов на концерты в Москве варьируется от 700 до 5 тыс. руб., следует из предложений на сайте билетного оператора kassir.ru, их даже можно приобрести в рассрочку на три месяца под 0,2% в день.

«Хотя обоих артистов сложно назвать трендовыми, они по-прежнему в состоянии обеспечивать внушительные сборы», — считает Сахрай, добавляя, что одним из факторов такого успеха является «феномен регионов»: «Это большое число городов, недосягаемых в силу удаленности для артистов первого и даже второго эшелонов».​ Постоянное присутствие артистов на ведущих телеканалах, разумеется, способствует спросу на их выступления, добавляет Евгений Сафронов, главный редактор агентства InterMedia.

Раздвоение Петросяна

В 2004 году Евгений Петросян со своей командой покинул «Первый канал». Его передачи «Смехопанорама» и «Кривое зеркало», выходившие на «Первом» с 1994 года и с 2002 года соответственно, начал показывать телеканал «Россия» (с 2008 года — «Россия 1»). Петросян заявлял тогда, что его «подсидел» основатель КВН Александр Масляков. Повторы программы «Смехопанорама» выходили ​на «Первом канале» одновременно с новыми выпусками на «России» до 2005 года, передачи «Кривое зеркало» — до сентября 2006-го.

Евгений Петросян (Фото: Павел Маркин / ​Интерпресс / ТАСС)

В феврале 2004 года Петросян направил в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков «Смехопанорама» и «Кривое зеркало». Месяцем позже супруги подали заявки на регистрацию товарных знаков «Евгений Петросян» и «Елена Степаненко». Во всех заявках было указано, что действие товарных знаков должно распространяться на ​ развлекательные телевизионные программы. В 2014 году Петросян продлил на десять лет срок действия только двух торговых марок — юмористических программ. Была ли связана регистрация названий программ с переездом с «Первого канала» на «Россию», ни вещатели, ни Петросян не поясняли. «Смысл регистрации товарных знаков — в пресечении угрозы недобросовестной конкуренции от двойников», — предполагает омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.

Опрошенные РБК представители лицензионных компаний сообщили, что Евгений Петросян не предлагал участникам рынка свои товарные знаки.

Старые знакомые

С конца 1990-х — начала 2000-х годов и по настоящее время производством программ с участием Евгения Петросяна и Елены Степаненко занимаются два человека — Вера Якунина и Максим Максимов. Якунина, согласно данным ЕГРЮЛ, является учредителем и директором автономных некоммерческих организаций (АНО) «Телекомпания «Вектор-Русь», «Телекомпания-Эксклюзив», а также соучредителем АНО «Творческое объединение «Три До», которой руководит Максимов. Последний указан как учредитель АНО по развитию телеиндустрии «Телекомпания «Ритм» (директор — Якунина) и «Телекомпания-ТВМ» (руководит Максимов), зарегистрированных по одному и тому же адресу в Огородном проезде в Москве.

Программу «Смехопанорама» в разное время выпускали «Вектор-Русь» и «Ритм», следует из ее выходных данных. Они же являются производителями программы «Смех с доставкой на дом», которая выходит на телеканале «ТВ Центр». С этим каналом «Вектор-Русь» и «Ритм» связывают контракты и по другим передачам: в 2015 году между «Вектор-Русь» и каналом было четыре контракта на 7 млн руб., в 2016-м — семь на общую сумму почти 9,9 млн руб. В рамках этих соглашений канал получил право на использование аудиовизуальных произведений «На двух стульях», «Трудно быть смешным», «Новый год с доставкой на дом» и других. Между телекомпанией «Ритм» и «ТВ Центр» в 2017 году было заключено девять контрактов, в том числе на показ в эфире 24 выпусков передачи «Смех с доставкой на дом», на общую сумму 32,9 млн руб., в 2018 году — еще четыре контракта на 25,4 млн руб.

Программу «Кривое зеркало», выходившую в эфире «Россия 1» до января 2013 года, в начале 2000-х годов выпускало творческое объединение «Три До», а впоследствии — «Телекомпания-ТВМ» и «Эксклюзив». Пришедшую на смену «Кривому зеркалу» программу «Петросян-шоу» производит ТВМ.

Исследовательская компания KVG Research по просьбе РБК подсчитала, какой объем контента эти продакшены выпускали в последние годы. В 2015 году в эфире трех вещателей — «Россия 1», «ТВ Центр» и «Россия К» (ранее канал «Культура») — вышло 3,7 тыс. минут (в подсчетах учитывались как премьеры, так и повторы) производства «Вектор-Русь». В 2016 году продакшен не готовил программы для «Россия К», но увеличил объемы поставок контента двум другим вещателям — до 4,3 тыс. минут. У «Телекомпания-ТВМ», которая сотрудничала только с каналом «Россия 1», данный показатель в 2015 году составил 619 минут, в 2016 году — 1035 минут. Тот же канал показал в своем эфире в 2015 году 1,3 тыс. минут, а в 2016-м — 1,4 тыс. минут контента, произведенного ​«Эксклюзивом».

Указанные АНО связаны с Петросяном, утверждают несколько собеседников РБК. Однако официально эта связь никак не прослеживается. Не имеют отношения к ним и учрежденные еще в 2001 году юмористом, а также соратником Петросяна Валерием Шейным региональный общественный фонд поддержки отечественной юмористики «Дом юмора» и жилищно-строительный кооператив «Улыбка москвича». Кроме того, в регистрационных карточках товарных знаков «Смехопанорама» и «Кривое зеркало», принадлежащих Евгению Петросяну, никаких лицензионных договоров не упомянуто, обратил внимание Анатолий Семенов.

«Но роялти по авторским правам могут выплачиваться не только по лицензионным договорам, но и по соглашению автора с продакшеном. Такие договоры не подлежат государственной регистрации в отличие от распоряжений правом на товарный знак», — добавил Семенов, предположив, что именно по такой схеме продакшены и могут взаимодействовать с Петросяном.​ Не исключила такую версию и генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева, отметив, что отчисление роялти широко распространено во всем мире. «Сама схема такой работы возможна: они, являясь авторами, вносят свою лепту, не получая зарплату за участие, но получают роялти от продаж на телевизионные каналы. Как авторы они могут получать роялти и как артисты — еще и гонорар», — пояснила Сумачева.

Представитель пресс-службы ВГТРК отказался от комментариев.

Максим Максимов заявил РБК, что «все его взаимоотношения с партнерами по телевизионному бизнесу являются предметом коммерческой тайны». Связаться с Верой Якуниной и Еленой Степаненко на момент публикации не удалось. Представитель «ТВ Центра» также отказался от комментариев. PR-менеджер Петросяна на момент публикации не ответил на запрос РБК.

«Привет из 1990-х»

Схема с регистрацией продакшена в качестве некоммерческой организации не слишком распространена на рынке, утверждают владельцы и топ-менеджеры продюсерских компаний, опрошенные РБК. Аналогичную схему использует разве что продюсер другого юмористического «хита 1990-х» — «Аншлага» — Александр Достман, напомнили собеседники РБК. Производитель этой программы — учрежденный Достманом в 1994 году культурный фонд АРТЭС.

«Петросян был одним из участников «Аншлага» и сотрудничал с Достманом. Возможно, у него он и перенял этот опыт, — предположил один из владельцев продюсерской компании. — А сейчас работает как работал, по старинке. Это такой привет из 1990-х. Очевидной выгоды с точки зрения бизнеса у такой схемы нет».

Артист эстрады Евгений Петросян (слева) во время съемок новогодней телепередачи «Кривое зеркало» (Фото: Наталья Логинова / «Коммерсантъ»)

Некоммерческая организация — это самая удобная и неконтролируемая форма собственности, указывает собеседник РБК на медиарынке. С ним соглашается Максим Оленичев, руководитель юридической службы Клуба юристов некоммерческих организаций. По словам эксперта, с одной стороны, некоммерческие организации отчитываются о своей деятельности перед Минюстом и их отчеты должны быть в свободном доступе на сайте ведомства. «Но с другой — там, как правило, есть информация только о расходах таких организаций. Отчетность о своих доходах НКО, как и коммерческие организации, предоставляют в Федеральную налоговую службу. Та, в свою очередь, может сделать эту информацию публичной через три года. А может и совсем не публичить», — поясняет Оленичев.

По итогам прошлого года четыре из пяти АНО, выпускающих программы Петросяна и Степаненко, оказались убыточными.

Прибыль (32 тыс. руб.) показало лишь творческое объединение «Три До» (выручка по РСБУ в 2017 году — 17,5 млн руб.).

Выручка «Вектор-Русь» в 2017 году составила 344 тыс. руб., чистый убыток — почти 4,5 млн руб.

Выручка ТВМ за аналогичный период равнялась 61,9 млн руб., чистый убыток — 2,8 млн руб.

Выручка «Ритма» в прошлом году составила 43,2 млн руб., чистый убыток — 6,4 млн руб.

У «Эксклюзива» — тоже чистый убыток 14,1 млн при выручке 26 млн руб.

Годом ранее эти организации получили прибыль, следует из их отчетности. Данных о финансовых показателях за 2016 год нет только у телекомпании «Ритм».

В размещенном на сайте Минюста отчете АНО «Телекомпания-ТВМ» за 2017 год действительно есть только информация о расходах организации. Согласно этим данным, в прошлом году ТВМ потратила на свою уставную деятельность 69,3 млн руб. Основную часть расходов — 66,4 млн руб. — организация направила на оплату материалов и услуг. Расходы телекомпании «Ритм» в прошлом году составили 40,9 млн руб., и, так же как у ТВМ, основные расходы — 38,5 млн руб. — это материалы и услуги. Отчетов телекомпаний «Вектор-Русь», «Эксклюзив», творческого объединения «Три До», а также фонда «Дом юмора» на сайте Минюста нет.