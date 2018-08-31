Трезвый просчет

О том, что АНО «Российская система качества» («Роскачество»; учреждено правительством в 2015 году) предлагает внести изменения в ГОСТ на пиво и включить в него методику, которая позволила бы идентифицировать пиво по содержанию солода и исключить таким образом подмену пивным напитком, следует из письма руководителя «Роскачества» Максима Протасова первому вице-премьеру Антону Силуанову. Письмо, которое есть в распоряжении РБК, было направлено первому вице-премьеру 14 августа.
О том, что Роскачество представило соответствующие предложения первому вице-премьеру Антону Силуанову, подтвердил РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Предложения будут рассмотрены правительством и с высокой долей вероятности поддержаны», — полагает он. Минпромторг также проведет встречу с представителями пивных компаний, на которой планирует обсудить с ними, как те «будут исправлять ошибки, выявленные в ходе исследования Роскачества», добавил Евтухов.
Поручение усовершенствовать контроль качества пива и пивных напитков дал еще предыдущий куратор алкогольной отрасли — вице-премьер Александр Хлопонин. Вопрос, в частности, обсуждался на совещании с его участием 15 февраля 2018 года: по его итогам Минфину, Роспотребнадзору и «Роскачеству» было поручено разработать и представить в правительство соответствующие предложения, следует из протокола совещания (есть в распоряжении РБК).
Такое поручение (в отношении не только пива и пивных напитков, но и сидра, пуаре и медовухи) действительно было дано правительством, сообщили в пресс-службе Минфина. Свои предложения министерство направит «с учетом позиции различных ведомств». Предложения «Роскачества» по внесению изменений в ГОСТ в Минфин поступили, уточнили в пресс-службе министерства, добавив, что вопрос «в части изменения ГОСТов относится к ведению Минэкономразвития». В Минэкономразвития предложение «Роскачества» не поступало, уточнили в ведомстве.
Корректировка законодательства позволит избавить рынок от легального фальсификата и недобросовестной конкуренции, а также представить потребителю прозрачный рынок с четким пониманием, что именно является пивным напитком, а что — пивом, объяснила необходимость изменений замруководителя «Роскачества» Мария Сапунцова. При этом в «Роскачестве» отметили, что «не все корпорации и отраслевые союзы поддержат необходимость усиления контроля за качеством пивоваренной продукции».
В Роспотребнадзоре и Союзе российских пивоваров (СРП; в состав альянса входят 92 компании, выпускающие свыше 80% пива в стране) не ответили на запрос РБК. В Росалкогольрегулировании воздержались от комментария. Так же поступили в пивоваренных компаниях «Балтика», AB InBev Efes и Heineken.
Спорный метод
Методика идентификации пива, которой «Роскачество» предлагает дополнить ГОСТ, ранее уже вызвала недовольство отрасли. В середине года «Роскачество» в рамках исполнения поручения правительства провело масштабную проверку пива в России. Ее объектами стали 40 наиболее популярных марок светлого фильтрованного пива (Heineken, Stella Artois, Bud, Krusovice Imperial, Amstel).
Результаты исследования «Роскачество» опубликовало накануне чемпионата мира. Эксперты определяли, какие из участвовавших в проверке брендов можно считать классическим пивом в зависимости от содержания в них солода.
Что считается пивом
По закону (№ 171 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») часть пивоваренного солода в пиве может заменяться зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами. Но пивом (согласно п. 13.1 ст. 2 закона) может считаться только напиток, в котором содержится не менее 80% солода. Доля несоложеного сырья не должна превышать 20%, сахаросодержащих продуктов — 2% массы заменяемого пивоваренного солода. По закону алкоголь в России должен соответствовать требованиям госстандарта. К ним относится ГОСТ (31711-2012 «Пиво. Общие технические условия») и ТУ (технические условия).
В качестве метода, который может указывать на нарушение пропорций сырья в пиве, специалисты «Роскачества» использовали оценку массовой концентрации общего азота (его соединения содержатся в солоде). При несоблюдении нормативов по этому показателю эксперты делали вывод о том, что производитель «мог сэкономить на ферментированном солоде», указывали в «Роскачестве». Этот этап исследования не прошли пять марок пива («Арсенальное», «Окское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара»). По мнению «Роскачества», такое пиво корректнее называть «скорее пивным напитком», и, следовательно, сейчас такие товары вводят в заблуждение потребителей.
По сравнению с заменителями солод является более дорогим сырьем. Ставка акциза на пиво и пивной напиток не меняется в зависимости от использованного при их производстве сырья — 21 руб. на литр при доле этилового спирта от 0,5 до 8,6%.
Представители пивной отрасли исследование раскритиковали. Из пяти не прошедших проверку марок четыре («Горьковское», «Самара классическое», «Свердловское», «Арсенальное традиционное») были брендами компании «Балтика». В самой «Балтике» на это отвечали, что в обязательном для пивоваров ГОСТе 31711 («Пиво. Общие технические условия») массовая доля азота не упоминается и это дополнительный критерий, который самостоятельно установило «Роскачество». Ни в одной стране мира качество пива не оценивается по такому показателю, указывали в «Балтике».
Материалы исследования были подготовлены «с грубыми нарушениями и фактически вводят потребителей в заблуждение», заявляли и в Союзе российских пивоваров. Серьезные ошибки в исследовании — результат отсутствия у «Роскачества» «профессиональных знаний и опыта в пивоварении», отмечали пивовары. Выявленные в некоторых брендах отклонения по азоту и выводы о сырье и качестве пива в союзе сочли «нарушением прав и производителей, и потребителя». «Роскачество», поясняют свою позицию пивовары, представляет как экспертное заключение данные, на основании которых продукт относится к другой категории, но оно «не обладает полномочиями делать подобного рода заключения». В целом в СРП выразили сомнение в методологии «Роскачества»: по мнению союза, она не является прозрачной и регламентированной уполномоченными госорганами.
Как меняют ГОСТы
Попытка изменить ГОСТ на пиво — не единственная. В середине июля стало известно, что правительство намерено запретить производителям называть продукты закрепленными в ГОСТах названиями, если они этим стандартам не соответствуют. Эта мера также должна снизить долю «легального фальсификата». «Роскачество» обращало внимание общественности на то, что на рынке есть внешне идентичные товары с одинаковыми названиями, но с принципиально разным составом в зависимости от того, изготовлены они по ГОСТу или по ТУ (техническим условиям). «Двумя спасительными буквами ТУ» целый ряд производителей шпрот в масле и молочного шоколада фактически «избавили себя от необходимости соответствовать параметрам качества», указывали в «Роскачестве».
ГОСТ-проблема
Аттестованные методы, позволяющие определить количество продуктов, заменяющих пивоваренный солод, не включены в ГОСТ, поэтому признать производителей пивных напитков, называющих свой продукт пивом, нарушителями закона нельзя, констатирует «Роскачество». По оценкам экспертов, которые приводит АНО, в случае внесения в ГОСТ изменений, в категорию пивных напитков может перейти около 5% рынка. Объем производства пива в России в 2017 году составил 744,5 млн дал. В стоимостном выражении, по данным исследования IndexBox Russia, потребление пива выросло на 10,3%, составив 800,3 млрд руб.
Ни экспертами, ни участниками рынка до сих пор не поднимался вопрос о необходимости изменения текущего ГОСТа, указывает источник РБК на алкогольном рынке. Предложение «Роскачества» по изменению ГОСТа, видимо, стало следствием ранее проведенного исследования рынка пива, которое вызвало ряд вопросов у его игроков: были допущены существенные ошибки как в процессе самой экспертизы, так и в толковании ее результатов, отмечает он. «Несмотря на заявленные цели по продвижению добровольного знака качества, «Роскачество» под вуалью своей принадлежности к государству пытается собой подменить существующие контролирующие и сертифицирующие органы», — добавляет собеседник РБК.
По мнению топ-менеджера компании, входящей в тройку крупнейших производителей пива в России, проблема, на которой базируется инициатива «Роскачества», абсолютно надуманная и «яйца выеденного не стоит». Перспективу прохождения этой инициативы собеседник РБК оценивает «где-то ниже 0%».
Споры о контроле
К методам исследований, которые использует «Роскачество», уже предъявляли претензии и участники других рынков. Например, споры возникли вокруг проверки школьной формы, результаты которой были опубликованы в начале августа. По ее итогам было установлено, что более чем 60% школьных брюк было произведено с нарушениями. В корректности проведения проверки усомнились продавцы одежды и даже Роспотребнадзор. Информация «Роскачества» вводит потребителей в заблуждение, заявляло управление Роспотребнадзора по Москве, поскольку организация, не дожидаясь результатов контрольно-надзорных мероприятий, дает некорректную информацию в СМИ. Специалисты ведомства проверили 12 предприятий, где «Роскачество» закупало образцы для исследования: по шести адресам предприятия не были обнаружены, а из 21 образца, взятого на других шести предприятиях, техническому регламенту не соответствовал только один. В «Роскачестве» тот факт, что Роспотребнадзор не нашел нарушений при проверке школьной формы, объясняли тем, что ведомство проверяло производителей формы, на которой был государственный знак качества. «Неудивительно, что проверка производителей товаров повышенного качества не выявила у них нарушений», — комментировали в организации.