Трезвый просчет

Пивовары раскритиковали предлагаемую «Роскачеством» методику определения количества солода в пиве

«Роскачество» предлагает дополнить ГОСТ на пиво методикой, которая, по мнению организации, позволит отличать его от пивного напитка. Игроки рынка сочли применение этой методики «нарушением прав и производителей, и потребителя»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

О том, что АНО «Российская система качества» («Роскачество»; учреждено правительством в 2015 году) предлагает внести изменения в ГОСТ на пиво и включить в него методику, которая позволила бы идентифицировать пиво по содержанию солода и исключить таким образом подмену пивным напитком, следует из письма руководителя «Роскачества» Максима Протасова первому вице-премьеру Антону Силуанову. Письмо, которое есть в распоряжении РБК, было направлено первому вице-премьеру 14 августа.

О том, что ​Роскачество представило соответствующие предложения первому вице-премьеру Антону Силуанову, подтвердил РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Предложения будут рассмотрены правительством и с высокой долей вероятности поддержаны», — полагает он. Минпромторг также проведет встречу с представителями пивных компаний, на которой планирует обсудить с ними, как те «будут исправлять ошибки, выявленные в ходе исследования Роскачества», добавил Евтухов.

Поручение усовершенствовать контроль качества пива и пивных напитков дал еще предыдущий куратор алкогольной отрасли — вице-премьер Александр Хлопонин. Вопрос, в частности, обсуждался на совещании с его участием 15 февраля 2018 года: по его итогам Минфину, Роспотребнадзору и «Роскачеству» было поручено разработать и представить в правительство соответствующие предложения, следует из протокола совещания (есть в распоряжении РБК).

Такое поручение (в отношении не только пива и пивных напитков, но и сидра, пуаре и медовухи) действительно было дано правительством, сообщили в пресс-службе Минфина. Свои предложения министерство направит «с учетом позиции различных ведомств». Предложения «Роскачества» по внесению изменений в ГОСТ в Минфин поступили, уточнили в пресс-службе министерства, добавив, что вопрос «в части изменения ГОСТов относится к ведению Минэкономразвития». В Минэкономразвития предложение «Роскачества» не поступало, уточнили в ведомстве.

Корректировка законодательства позволит избавить рынок от легального фальсификата и недобросовестной конкуренции, а также представить потребителю прозрачный рынок с четким пониманием, что именно является пивным напитком, а что — пивом, объяснила необходимость изменений замруководителя «Роскачества» Мария Сапунцова. При этом в «Роскачестве» отметили, что «не все корпорации и отраслевые союзы поддержат необходимость усиления контроля за качеством пивоваренной продукции».

В Роспотребнадзоре и Союзе российских пивоваров (СРП; в состав альянса входят 92 компании, выпускающие свыше 80% пива в стране) не ответили на запрос РБК. В Росалкогольрегулировании воздержались от комментария. Так же поступили в пивоваренных компаниях «Балтика», AB InBev Efes и Heineken.

Спорный метод

Методика идентификации пива, которой «Роскачество» предлагает дополнить ГОСТ, ранее уже вызвала недовольство отрасли. В середине года «Роскачество» в рамках исполнения поручения правительства провело масштабную проверку пива в России. Ее объектами стали 40 наиболее популярных марок светлого фильтрованного пива (Heineken, Stella Artois, Bud, Krusovice Imperial, Amstel).

Результаты исследования «Роскачество» опубликовало накануне чемпионата мира. Эксперты определяли, какие из участвовавших в проверке брендов можно считать классическим пивом в зависимости от содержания в них солода.

Что считается пивом По закону (№ 171 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») часть пивоваренного солода в пиве может заменяться зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами. Но пивом (согласно п. 13.1 ст. 2 закона) может считаться только напиток, в котором содержится не менее 80% солода. Доля несоложеного сырья не должна превышать 20%, сахаросодержащих продуктов — 2% массы заменяемого пивоваренного солода. По закону алкоголь в России должен соответствовать требованиям госстандарта. К ним относится ГОСТ (31711-2012 «Пиво. Общие технические условия») и ТУ (технические условия).

В качестве метода, который может указывать на нарушение пропорций сырья в пиве, специалисты «Роскачества» использовали оценку массовой концентрации общего азота (его соединения содержатся в солоде). При несоблюдении нормативов по этому показателю эксперты делали вывод о том, что производитель «мог сэкономить на ферментированном солоде», указывали в «Роскачестве». Этот этап исследования не прошли пять марок пива («Арсенальное», «Окское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара»). По мнению «Роскачества», такое пиво корректнее называть «скорее пивным напитком», и, следовательно, сейчас такие товары вводят в заблуждение потребителей.

По сравнению с заменителями солод является более дорогим сырьем. Ставка акциза на пиво и пивной напиток не меняется в зависимости от использованного при их производстве сырья — 21 руб. на литр при доле этилового спирта от 0,5 до 8,6%.

Представители пивной отрасли исследование раскритиковали. Из пяти не прошедших проверку марок четыре («Горьковское», «Самара классическое», «Свердловское», «Арсенальное традиционное») были брендами компании «Балтика». В самой «Балтике» на это отвечали, что в обязательном для пивоваров ГОСТе 31711 («Пиво. Общие технические условия») массовая доля азота не упоминается и это дополнительный критерий, который самостоятельно установило «Роскачество». Ни в одной стране мира качество пива не оценивается по такому показателю, указывали в «Балтике».

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Материалы исследования были подготовлены «с грубыми нарушениями и фактически вводят потребителей в заблуждение», заявляли и в Союзе российских пивоваров. Серьезные ошибки в исследовании — результат отсутствия у «Роскачества» «профессиональных знаний и опыта в пивоварении», отмечали пивовары. Выявленные в некоторых брендах отклонения по азоту и выводы о сырье и качестве пива в союзе сочли «нарушением прав и производителей, и потребителя». «Роскачество», поясняют свою позицию пивовары, представляет как экспертное заключение данные, на основании которых продукт относится к другой категории, но оно «не обладает полномочиями делать подобного рода заключения». В целом в СРП выразили сомнение в методологии «Роскачества»: по мнению союза, она не является прозрачной и регламентированной уполномоченными госорганами.​

Как меняют ГОСТы Попытка изменить ГОСТ на пиво — не единственная. В середине июля стало известно, что правительство намерено запретить производителям называть продукты закрепленными в ГОСТах названиями, если они этим стандартам не соответствуют. Эта мера также должна снизить долю «легального фальсификата». «Роскачество» обращало внимание общественности на то, что на рынке есть внешне идентичные товары с одинаковыми названиями, но с принципиально разным составом в зависимости от того, изготовлены они по ГОСТу или по ТУ (техническим условиям). «Двумя спасительными буквами ТУ» целый ряд производителей шпрот в масле и молочного шоколада фактически «избавили себя от необходимости соответствовать параметрам качества», указывали в «Роскачестве».

ГОСТ-проблема

Аттестованные методы, позволяющие определить количество продуктов, заменяющих пивоваренный солод, не включены в ГОСТ, поэтому признать производителей пивных напитков, называющих свой продукт пивом, нарушителями закона нельзя, констатирует «Роскачество». По оценкам экспертов, которые приводит АНО, в случае внесения в ГОСТ изменений, в категорию пивных напитков может перейти около 5% рынка. Объем производства пива в России в 2017 году составил 744,5 млн дал. В стоимостном выражении, по данным исследования IndexBox Russia, потребление пива выросло на 10,3%, составив 800,3 млрд руб.

Ни экспертами, ни участниками рынка до сих пор не поднимался вопрос о необходимости изменения текущего ГОСТа, указывает источник РБК на алкогольном рынке. Предложение «Роскачества» по изменению ГОСТа, видимо, стало следствием ранее проведенного исследования рынка пива, которое вызвало ряд вопросов у его игроков: были допущены существенные ошибки как в процессе самой экспертизы, так и в толковании ее результатов, отмечает он. «Несмотря на заявленные цели по продвижению добровольного знака качества, «Роскачество» под вуалью своей принадлежности к государству пытается собой подменить существующие контролирующие и сертифицирующие органы», — добавляет собеседник РБК.

По мнению топ-менеджера компании, входящей в тройку крупнейших производителей пива в России, проблема, на которой базируется инициатива «Роскачества», абсолютно надуманная и «яйца выеденного не стоит». Перспективу прохождения этой инициативы собеседник РБК оценивает «где-то ниже 0%».