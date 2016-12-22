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«Роскачество» отреагировало на слова Роспотребнадзора о качестве формы
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«Роскачество» отреагировало на слова Роспотребнадзора о качестве формы
Общество, 01:11
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«Роскачество» отреагировало на слова Роспотребнадзора о качестве формы

Московское управление Роспотребнадзора проверило производителей школьной формы, на которой был государственный знак качества, поэтому не нашло нарушений. Об этом говорится в комментарии «Роскачества», поступившем в РБК.

«Роскачество» отмечает, что московское управление Роспортебнадзора проверило не только нарушителей, но и тех, чьи товары превышают стандарты качества.

«Не удивительно, что проверка производителей товаров повышенного качества, не выявила у них нарушений», — говорится в комментарии.

В сообщении отмечается, что «Роскачество» не получало претензии московского Роспотребнадзора или других управлений по поводу документов о качестве школьной формы. При этом исследование проводилось в 27 регионах России.

«Роскачество» добавило, что все торговые точки, которые вслед за ним проверил Роспотребнадзор, «работают и находятся на своем прежнем месте».

В начале августа «Роскачество» проверило школьную форму. Для исследования были закуплены брюки из 27 регионов России. В результате нарушения зафиксировали в 60% проверенных товаров.

«Мы рады, что региональный Роспотребнадзор оперативно (спустя полтора месяца после получения письма от Роскачества) провел контрольные мероприятия», — добавляется в сообщении.

В «Роскачестве» выразили надежду, что оно останется для Роспотребнадзора уникальным источником информации о качестве товаров, а также будет «совместно и эффективно работать над развитием потребительского рынка».

​Роспотребнадзор рассказал, что ознакомился с материалами проверки качества школьной формы, проведенной «Роскачеством». Однако ведомство посчитало, что проверку провели некорректно и она не свидетельствует о некачественности одежды. При этом специалисты Роспотребнадзора проверили 12 предприятий, которые указывало «Роскачество». В итоге по шести адресам предприятий не оказалось вообще. В других проверенных местах только один образец не соответствовал техрегламенту. С выводами «Роскачества» также не согласилась Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

Теги: «Роскачество»
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