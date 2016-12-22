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Власти запретят называть «российским сыром» сделанный не по ГОСТу продукт
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Власти запретят называть «российским сыром» сделанный не по ГОСТу продукт
Бизнес, 08:00
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Власти запретят называть «российским сыром» сделанный не по ГОСТу продукт
Правительство намерено запретить производителям называть российским сыром или шоколадом продукты, произведенные не по ГОСТу. Инициатива должна снизить долю «легального фальсификата»
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Предложение запретить производителям называть продукты закрепленными по ГОСТам названиями, если они не соответствуют требованиям этого стандарта, в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение Минпромторг, сообщил РБК источник, близкий к министерству. Разработкой инициативы вместе с министерством занималось Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В пресс-службе Росстандарта подтвердили такую инициативу — она будет оформлена как поправки в ФЗ-162 «О стандартизации», «вводящие законодательный запрет на использование «придуманных» наименований продукции для схожих товаров и допускающие использование таких названий только для продукции, соответствующей ГОСТу». По словам представителя службы, на сегодняшний день российским законодательством не регулируется проблема «легальной» фальсификации. «Ожидается, что после внесения соответствующих изменений в законодательство доля «легально» фальсифицированной продукции заметно снизится», — отметили в службе.

Легальная фальсификация

Бороться с проблемой «легальной фальсификации», которая пока никак не регулируется законодательством, предложило в сентябре прошлого года Роскачество в рамках госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Под «легальной фальсификацией» подразумевается введение потребителей в заблуждение относительно свойств и качеств товара — производители таких продуктов маскируют их под товары с традиционными названиями, следовало из доклада руководителя Роскачества Максима Протасова к заседанию госкомиссии 27 сентября. Сейчас такое введение в заблуждение потребителя формально не противоречит закону, поскольку обязательных требований к идентификации в большинстве категорий товаров нет.

По итогам госкомиссии, межведомственной рабочей группе совместно с Росстандартом и Роскачеством было поручено до первого квартала 2018 года проработать вопрос «об установлении законодательного запрета на использование в названиях товаров названий, тождественных или сходных до степени смешения с придуманными названиями, установленными стандартами, за исключением продукции, выпускаемой по этим стандартам», говорится в выписке протокола по итогам заседания (есть в распоряжении РБК). Отдельно Росстандарту было поручено проработать вопрос о включении идентификационных признаков на категории и подкатегории выпускаемой по ГОСТу продукции в основополагающие национальные стандарты.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, предложение Роскачества о внесении изменений в технические регламенты в части запрета на использование названий, схожих с «гостированными», в министерстве считают целесообразным.

Спасительные буквы ТУ

Ранее Роскачество уже обращало внимание на то, что на полках есть внешне идентичные товары с одинаковым наименованиями, которые принципиально отличаются по составу в зависимости от того, выпущены они по ГОСТу или согласно техническим условиям производителя (ТУ). Например, по итогам исследования наиболее популярных марок зеленого горошка Роскачество нашло у ряда производителей нарушения, но констатировало, что производители «обезопасили себя», обозначив, что продукция произведена по техническим условиям (ТУ), а не по ГОСТам. Также в Роскачестве отмечали, что целый ряд производителей шпрот в масле и молочного шоколада «двумя спасительными буквами ТУ» фактически «избавили себя от необходимости соответствовать параметрам качества».

Фото: Анар Мовсунов / РИА Новости

Примеры такой легальной фальсификации содержатся и в документах к госкомиссии. Например, 19 из 23 наиболее популярных в России образцов молочного шоколада, выпущенного по техническим условиям производителя, назывались ГОСТированным наименованием «молочный шоколад». Если в таком продукте обнаруживается отсутствие молочных жиров (при нормативе ГОСТа — не менее 2,5%), заменители или эквиваленты какао-продуктов, обвинить производителя в фальсификации нельзя, поскольку обязательные требования по идентификации шоколада и молочного шоколада техническими регламентами не установлены. «Мы видели не шоколад, а кондитерскую плитку», — уточнили в Роскачестве. То же самое касается сыров, производимых под зафиксированными в ГОСТе «сортовыми» наименованиями, указывающими на выдержку и вкусовые характеристики продукта. ​ Например, только 7 из 30 продуктов с ГОСТированным названием «российский» содержали указание на соответствие продукта ГОСТу — остальные производители выпускали «российский сыр» по ТУ. При этом по составу, рецептурам и вкусовым характеристикам сыр не соответствовал традиционному сыру сорта российский.

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) введение запрета на ГОСТ-названия поддерживает, сообщил РБК исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков. По его словам, так называемая легальная фальсификация действительно является большой проблемой для рынка. Потребителя вводят в заблуждение относительно потребительских свойств товара, которыми он не обладает, например «в упаковке якобы йодированной соли, произведенной по техническим условиям, содержание йода может быть в 80 раз меньше, чем в соли, выпущенной по ГОСТу», указывает он. Зачастую товары, выпущенные по ТУ, за счет экономии на ингредиентах или их пропорциях стоят дешевле и стоят на полке рядом с ГОСТовскими, таким образом фактически «отбирая» долю рынка добросовестных игроков. «При этом продукция, произведенная по ТУ, безусловно, имеет право на существование, главное, в данном случае соблюдать добросовестные правила игры», — добавляет он.

Молочная отрасль не участвовала в обсуждении данной инициативы, но в целом поддерживает работу государства по борьбе с введением потребителя в заблуждение, говорит представитель Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит. Категория «российский сыр» — одна из самых популярных в России, такие сыры (произведенные и по ТУ, и по ГОСТу) занимают значительную долю рынка. «В случае с сыром и нарушениями ГОСТа необходимо серьезно подходить к проверкам и методикам, важно, чтобы к этому были привлечены высококвалифицированные специалисты отрасли — ГОСТ прописывает и наличие индивидуального вкуса, цвета, запаха, размера глазков и т.д.», — отмечает Жебит.

Кондитерская плитка и шоколад — два абсолютно разных продукта, указывает Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД; объединяет крупнейших производителей, которые выпускают около 85% всего российского шоколада и порядка 65% от общего объема производства кондитерских изделий в стране). Требования к шоколаду прописаны в межгосударственном ГОСТе на шоколад 2014 года — он гармонизирован с международным стандартом на шоколад. Кондитерская плитка — это априори более дешевый продукт с низкими (по сравнению с шоколадом) потребительскими свойствами, поэтому и разница в цене между шоколадом и кондитерской плиткой может достигать 10 раз, указывает Лашманкин.

Требования к кондитерским плиткам также закреплены в ГОСТе, но это национальный ГОСТ-Р «Изделия кондитерские и полуфабрикаты». «Соответственно, те производители, которые называют кондитерскую плитку шоколадом, пытаются выдать продукт с более низкими потребительскими свойствами за более дорогой продукт и откровенно вводят потребителей в заблуждение — таких производителей «нужно ловить за руку», — отмечает Лашманкин. Но сегодня, по его словам, открытого фальсификата в кондитерской промышленности практически нет, а для борьбы с ним хватает существующих инструментов. Значительная часть кондитерских изделий в России (по приблизительным оценкам АСКОНДа, около половины) сегодня производится именно по техническим условиям, а не по ГОСТам, многие из которых были разработаны еще в советское время, и не успевают меняться вслед за вкусами потребителей, указывает он. Предлагаемый запрет может привести к снижению объема выпуска кондитерских изделий, но никак не приведет к улучшению качества продукции, предупреждает Лашманкин.

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Ирина Парфентьева.
Теги: ГОСТ , Продукты , шоколад , Роскачество , Минпромторг
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