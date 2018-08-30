Турция не дает Америке выступить с «Триумфом»

Анкара ответила Вашингтону на призыв отказаться от покупки российских С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США следует «оставить язык угроз». В отсутствие четких гарантий от США о продаже противоракетных комплексов Patriot Анкара не намерена отказываться от покупки российских С-400

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» (Фото: Евгений Биятов /РИА Новости)

Оборона без ракет

Турция должна защищать свое воздушное пространство, учитывая тот факт, что США не смогли гарантировать Анкаре продажу систем противоракетной обороны Patriot. Об этом на пресс-конференции в Литве заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на призыв американских конгрессменов не покупать у России системы ПВО С-400, сообщает Hurriyet.

Ранее, 27 августа, во время визита в Турцию делегации во главе с членом парламентской Ассамблеи НАТО Майклом Тернером конгрессмены настойчиво рекомендовали Турции отказаться от закупки российских С-400 в обмен на возможные поставки истребителей F-35.

«Мы должны защитить наше воздушное пространство. Это необходимо для нас. Они должны это понимать. Может ли США дать нам гарантию на продажу Patriot?» — сказал Чавушоглу.

Он попросил Вашингтон «оставить язык угроз» для разрешения продолжающегося дипломатического кризиса между двумя странами. «Если они говорят, что могут делать все, что захотят, как в ковбойских фильмах, тогда они получат соответствующий ответ», — добавил Чавушоглу.

«Наши отношения с Россией не являются альтернативой нашим отношениям с Литвой или Европейским союзом или нашим отношениям с Соединенными Штатами. Турция может прекрасно балансировать свою внешнюю политику в регионе», — отметил глава турецкого МИДа.

Заявление Чавошуглу о сбалансированной политике Турции сегодня уже не кажется легко выполнимым, сказал РБК турецкий политолог, эксперт по евразийской политике аналитического центра «Международная организация стратегических исследований» (Анкара) Керим Хас. «Кризис в отношениях Турции с США носит глубокий и системный характер, в ближайшем будущем он только усугубится», — отметил он.

Противоречия между Анкарой и Вашингтоном достигли критической массы, сказал Хас, они касаются не только F-35 и C-400, но и курдского вопроса, санкций и многих других аспектов. В связи с этим балансировать Турции будет все труднее и она «будет поворачиваться в сторону России», предположил Хас. Впрочем, по его мнению, «​партнерство России и Турции пока ограниченно и носит не стратегический, а вынужденный характер».

История сделки О намерениях Турции купить у России четыре дивизиона С-400 стало известно летом 2017 года, само соглашение о поставке комплексов было подписано в декабре. Позднее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов ​рассказал газете «Коммерсантъ», что сумма контракта составила $2,5 млрд. Анкара, по условиям сделки, должна профинансировать 45% общей суммы контракта, остальные 55% будут покрыты за счет российских кредитов. Первоначально планировалось, что реализация контракта начнется в марте 2020 года. ​Однако недавно стало известно об ускорении поставок — первые будут осуществлены уже в следующем году. Об этом 21 августа сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев. Информацию подтвердили и в Турции: замминистра оборонной промышленности Исмаил Демир уточнил на своей странице в Twitter, что поставки намечены на июль 2019 года.

Угрозы для НАТО и США

В Вашингтоне недовольны тем, что Анкара хочет купить вооружения у России. В ответ США грозят не продать Турции самолеты F-35 и F-16. В частности, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год (NDAA), в соответствии с которым министр обороны страны должен в течение 90 дней после вступления NDAA в силу предоставить конгрессу доклад о том, может ли закупка Анкарой С-400 представлять риск для американских вооружений, в том числе истребителей F-35 и F-16. До тех пор пока отчет не будет предоставлен, передача Турции самолетов может быть заморожена.

Американские военные давно говорят о недопустимости интеграции С-400 в инфраструктуру и системы Североатлантического альянса (НАТО). Об этом предупреждала представитель ВВС США Хайди Грантинфрас еще в ноябре 2017 года. Но даже если С-400 не будет интегрирован с системами НАТО, российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) все равно несут угрозу безопасности альянса, утверждают авторы доклада Стамбульского независимого аналитического центра исследований экономики и внешней политики (EDAM) Джан Касапоглу и Синан Ульгенав. По их словам, С-400 «позволяет изучать важную оперативную информацию и радиоэлектронные сигнатуры самолетов и передавать их российской военной разведке».

Более того, российские комплексы несут угрозу самим истребителям F-35, которые могут быть интегрированы в информационную систему воздушных сил Турции, считают эксперты EDAM. По их словам, «вероятная стыковка С-400 с этой системой или возможность проникновения в эту систему также представляет риски для F-35 и тех данных, которые собирают истребители этой модели. Так как F-35 Турции будут связаны с другими истребителями союзников по НАТО той же модели, взлом единой системы «предоставит Москве важную информацию о расположении и статусе каждого F-35 в мире», пишут аналитики.