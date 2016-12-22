Оборона от России: какие контрмеры заложены в военный бюджет США

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год. У него рекордный объем, а законопроект напрямую затрагивает отношения США и России. Его ключевые положения — в материале РБК

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1. Рекордные показатели

Оборонный бюджет США на начинающийся в октябре 2019 финансовый год, подписанный Дональдом Трампом 13 августа, составит $716 млрд, что на $33 млрд больше, чем первоначальный запрос Пентагона, и больше, чем любой предыдущий оборонный бюджет страны. Согласно документу, штат военнослужащих в США увеличится на 15 600 человек, после чего численность сухопутных войск составит 487,5 тыс. человек, ВМС — 335,4 тыс. человек, ВВС — 329,1 тыс. человек, морской пехоты — 186,1 тыс. человек.

Закон о бюджете-2019 также предусматривает создание отдельного космического командования США, подчиняющегося Стратегическому командованию.

Жалованье военнослужащих вырастет в среднем на 2,6%. По заявлению Белого дома, это самое крупное повышение за последние девять лет.

Запланированы следующие расходы на закупку вооружений: $7,6 млрд пойдут на приобретение 77 истребителей F-35 пятого поколения, $24,1 млрд — на строительство военных кораблей.

2. Меры по непризнанию Крыма российским

В главе 12 закона о военном бюджете, посвященной сотрудничеству с иностранными государствами, России посвящены восемь пунктов. Первым значится отказ от выделения бюджетных средств США, которые могут пойти на любую деятельность, которая позволит считать, что Вашингтон признает российский суверенитет над Крымом. Однако из этого правила могут быть сделаны исключения министром обороны по согласованию с госсекретарем США, если таковые действия будут совершаться в интересах национальной безопасности США; согласие на исключение должны будут дать профильные комитеты конгресса (по обороне и международным делам).

Закон также предусматривает продолжение военной помощи Украине, ей будет выделено $250 млн. Количество совместных военных учений США с Грузией и Украиной также должно увеличиться.

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3. Приостановка расходов на исполнение Договора об открытом небе

Закон о военном бюджете США вводит запрет на выделение бюджетных средств на исследование, разработку и тестирование самолетов, используемых для наблюдательных полетов в рамках Договора об открытом небе.

Этот договор был подписан 24 марта 1992 года и ратифицирован Россией в мае 2001 года. Всего к нему присоединились 35 стран, включая США, Канаду и большинство европейских государств. Он позволяет разведывательным самолетам стран-участниц совершать наблюдательные полеты над территорией других стран-участниц на основании запроса по установленным квотам. Россия и США последние несколько лет обвиняют друг друга в неисполнении условий договора. США указывают на введенные Россией ограничения на полеты над Москвой, Калининградом, Чечней, Абхазией и Южной Осетией.

Закон также вводит ограничение на расходование средств при голосовании или выполнении решений консультативной комиссии по открытому небу, обращает внимание консультант ПИР-Центра Олег Шакиров. Это касается модернизации американских самолетов, но затронет и остальные присоединившиеся к договору государства, поскольку решения в комиссии принимаются консенсусом. Речь идет о сертификации инфракрасных сенсоров и сенсоров с синтезированной апертурой, то есть оборудования, которое может использоваться на самолетах всех государств, обращает внимание эксперт.

Однако все эти ограничения могут быть сняты, если президент США предоставит в профильные комитеты сената и палаты представителей предусмотренное законом свидетельство (certification), в котором подтвердит, что он ввел меры в ответ на действия России, которые США считают нарушением договора, продолжает эксперт. Если это условие будет выполнено, то модернизация самолетов может быть проведена: ассигнования на нее предусмотрены законом, если же условие не будет выполнено, то США вынуждены будут продолжать осуществлять полеты на старых самолетах, говорит Шакиров. Предусмотренные бюджетом меры не предполагают приостановки инспекционных полетов, указывает эксперт.

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В законе также говорится о готовности США выработать замену существующему договору. До 31 декабря 2023 года должна быть рассмотрена возможность замены договора на «увеличение обмена спутниковыми снимками» со странами-участницами, но не с Россией.

4. Закрепление противоречий по ДРСМД

Не позднее 15 января 2019 года президент США должен предоставить профильным комитетам конгресса отчет — нарушает ли Россия подписанный 8 декабря 1987 года Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Согласно этому договору Москва и Вашингтон обязались уничтожить свои баллистические ракеты средней и меньшей дальности. Речь шла о советских комплексах РСД-10, ракетах Р-12 и Р-14, американских «Томагавках», «Першингах-2». Стороны также договорились ликвидировать пусковые установки.

Конгрессмены, как говорится в тексте законопроекта, считают, что Россия предприняла действия в нарушение договора, включая пробные полеты, производство и обладание запрещенными системами, что нарушает цель ДРСМД. В свете нарушения со стороны России США по закону имеют право прекратить исполнение договора полностью или частично, пока Россия продолжает его нарушать, говорится в тексте. Там также говорится о необходимости размещать новые элементы ПРО США в Европе в ответ на нарушения со стороны России.

5. Проверка соответствия новых российских вооружений ДСНВ

Не позднее 31 декабря 2018 года президент США должен сообщить конгрессу, поднял ли он вопрос о соответствии новых российских систем Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) и согласна ли Москва задекларировать их согласно договору. ДСНВ был подписан в 2010 году и вступил в действие в 2011 году, истекает он в 2021 году. Москва предлагала Вашингтону продлить его действие. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, уже нужно начинать работу над продлением.

Как следует из текста документа, американская сторона интересуется, можно ли распространить действие договора на тяжелую межконтинентальную ракету «Сармат», крылатую ракету воздушного базирования Х-101 (вариант с ядерной боевой частью — Х-102), необитаемый подводный аппарат «Статус-6» и гиперзвуковую управляемую оружейную систему дальнего действия «Авангард». О «Сармате», «Авангарде» и системе «Статус-6» президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в марте этого года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 14 августа, что все новейшие системы вписываются в международные обязательства России. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков 14 августа заявил, что «главная проблема с ДСНВ — это нежелание США решить проблему переоборудования части носителей американских стратегических средств, которое проведено американцами таким образом, что у США сохраняется значительный возвратный потенциал» (цитата по «РИА Новости»).

6. Изучение планов покупки Турцией вооружения у России

США могут помешать планам Турции закупить у России противоракетные комплексы С-400. Американский министр обороны должен не позднее чем через 180 дней оценить и доложить конгрессу, как покупка С-400 скажется на отношениях Анкары и Вашингтона, в том числе нет ли риска для поставки американских вооружений, таких как самолеты F-35 и F-16, системы «Патриот», вертолеты CH-47 Chinook, AH-64 Attack, H-60 Black Hawk. До тех пор, пока не будет предоставлен отчет, США могут заморозить передачу Турции самолетов F-35.

​​Политика Турции также жестко критикуется в подписанном Трампом законе. Правительство Турецкой Республики продолжает незаконно удерживать американских граждан, включая пастора Эндрю Брансона, поэтому конгрессмены призывают отпустить их.

7. Китай и Россия среди главных киберугроз

Россия наряду с Китаем, Северной Кореей и Ираном названа главной угрозой США в киберпространстве. Новым законом запрещено подписание госконтрактов с фирмами ZTE и Huawei, а также другими телекоммуникационными компаниями Китая. «Этот закон написан в духе холодной войны, он преувеличивает уровень китайско-американского противостояния и является вмешательством во внутренние дела Китая», — говорится в опубликованном заявлении Минобороны КНР.