Госдолг возвращается на рынок

Минфин объявил о возобновлении продаж ОФЗ

Минфин 29 августа вернется к заимствованиям после сделанного неделю назад перерыва из-за обвала на рынке госдолга. Сейчас ситуация стабилизировалась и Минфин «приоткрывает форточку», чтобы понять, появился ли спрос на ОФЗ или нет

Фото: Олег Яковлев / РБК

После недельного перерыва

Минфин объявил о проведении 29 августа, после взятой на прошлой неделе паузы, аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом. Рынку будут предложены облигации на 15 млрд руб. с погашением 15 декабря 2021 года.

На прошлой неделе Минфин отказался от размещения долговых бумаг России (аукцион был запланирован на 22 августа) из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках и обещал вернутся к проведению аукционов после «стабилизации ситуации на долговом рынке».

20 августа рынок российского госдолга достиг минимумов по цене и максимумов по доходности с декабря 2016 года из-за массовой распродажи ОФЗ нерезидентами на фоне угроз новых американских санкций и падения курса рубля. Средняя доходность гособлигаций (по индексу RGBI) достигала 8,56%. Сейчас ситуация несколько выправилась, средняя доходность ОФЗ 28 августа немного снизилась от достигнутых максимальных значений — до 8,52%, доходность же размещаемого выпуска с погашением в декабре 2021 года составила 8,17%.

Отказ Минфина от размещения ОФЗ совпал с возвращением ЦБ к закупкам валюты в рамках бюджетного правила. В итоге, как отмечал в разговоре с РБК аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, отсутствие притока валюты от иностранцев, которые участвуют в покупке ОФЗ, наложилось на то, что ЦБ «вывалил» на рынок рубли для закупок валюты. Эти факторы в комбинации оказали дополнительное давление на курс рубля вкупе с пессимистическими настроениями инвесторов из-за санкционного давления. В итоге ЦБ решил до конца сентября не закупать валюту для Минфина на сверхдоходы бюджета от высоких цен на нефть.

До этого Минфин отказывался от размещения ОФЗ 11 апреля, спустя несколько дней после объявления о введении новых санкций США в отношении России.

По плану в третьем квартале министерство должно было разместить ОФЗ на 450 млрд руб. по номинальной стоимости. Из них 160 млрд руб. облигаций со сроком погашения до пяти лет, 180 млрд руб. — облигаций со сроком погашения от пяти до десяти лет, 110 млрд руб. — облигаций с погашением свыше десяти лет.

Во втором квартале Минфин тоже собирался разместить ОФЗ на 450 млрд руб., однако в итоге разместил меньше половины от этой суммы (218 млрд руб.) из-за неблагоприятной конъюнктуры. К концу второго квартала Минфин был вынужден значительно сократить объемы ОФЗ из-за низкого спроса. В июле ситуация на долговом рынке нормализовалась и ведомству удавалось размещать облигаций на 35–40 млрд руб. в неделю, однако в августе на фоне опасности введения новых санкций США вновь ухудшилась. 15 августа, в последний до недельного перерыва аукцион, Минфину не удалось полностью разместить выпуск в 10 млрд руб.

Минфин «приоткрыл форточку»

Опрошенные РБК аналитики считают, что Минфин возвращается к проведению аукционов в благоприятный момент. За последнюю неделю произошла некоторая стабилизация рынка, доходность российского долга даже чуть снизилась — этому способствовало, в частности, отсутствие негативных новостей, касающихся санкций, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Судя по всему, до разрешения вопроса с «драконовскими» санкциями cената США (дедлайн, вероятно, начало ноября — в момент выборов в конгресс), доходности ОФЗ существенно не снизятся. И Минфину нет смысла отказываться от привлечения долга, смещая аукционы во времени, считает Тимур Нигматуллин.

Помимо этого размещение ОФЗ обычно оказывает поддержку рублю (нерезиденты скупают примерно четверть размещений в зависимости от параметров бумаг), что особенно актуально из-за ослабления нацвалюты до уровней несущих в себе инфляционные риски, считает Нигматуллин. Поскольку объем размещения небольшой, на курс рубля шаг Минфина особого влияния не окажет, не согласен руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Сейчас небольшой объем размещения говорит о том, что Минфин хочет «приоткрыть форточку» на рынок заимствований, чтобы понять, восстановился ли спрос на этом рынке, считает Романчук. Несмотря на то что для возвращения к заимствованиям на рынке есть благоприятные факторы (стабилизация курса рубля и ситуации на развивающихся рынков), возможно, Минфин немного поторопился, так же как и ЦБ в ситуации с возвращением на валютный рынок с возобновлением закупок для финансового ведомства, которые из-за обвала рубля вскоре вынужден был прекратить, рассуждает Романчук.

Нерезиденты вряд ли будут готовы покупать российский госдолг в больших объемах, считает Порывай — сейчас видно, что они перестали продавать, но существенных покупок нет. Более вероятен спрос со стороны локальных инвесторов — они традиционно являются основными покупателями трехлетних, коротких бумаг (именно такие сейчас предложит Минфин рынку). Кроме того, ОФЗ сейчас дают хорошую премию к ставке межбанковского кредитного рынка RUONIA (на 27 августа составляла 7,22%).

Сейчас можно говорить о том, что бегство нерезидентов замедлилось: все, кто мог, уже максимально снизили лимиты инвестиций в Россию, то есть риск новых санкций уже реализован, говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. На решение Минфина мог повлиять тот факт, что рост доходности по американским гособлигациям замедлился, а по российским ОФЗ — напротив, доходность существенно выросла, плюс рубль сейчас слаб — факторы, которые в совокупности могут возродить интерес к российским бумагам со стороны инвесторов, придерживающихся стратегии carry trade, заключает эксперт.