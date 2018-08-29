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Госдолг возвращается на рынок
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Госдолг возвращается на рынок
Газета № 145 (2869) (2908) Финансы, 28 авг, 16:30
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Госдолг возвращается на рынок
Минфин объявил о возобновлении продаж ОФЗ
Минфин 29 августа вернется к заимствованиям после сделанного неделю назад перерыва из-за обвала на рынке госдолга. Сейчас ситуация стабилизировалась и Минфин «приоткрывает форточку», чтобы понять, появился ли спрос на ОФЗ или нет
Фото: Олег Яковлев / РБК

После недельного перерыва

Минфин объявил о проведении 29 августа, после взятой на прошлой неделе паузы, аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом. Рынку будут предложены облигации на 15 млрд руб. с погашением 15 декабря 2021 года.

На прошлой неделе Минфин отказался от размещения долговых бумаг России (аукцион был запланирован на 22 августа) из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках и обещал вернутся к проведению аукционов после «стабилизации ситуации на долговом рынке».

20 августа рынок российского госдолга достиг минимумов по цене и максимумов по доходности с декабря 2016 года из-за массовой распродажи ОФЗ нерезидентами на фоне угроз новых американских санкций и падения курса рубля. Средняя доходность гособлигаций (по индексу RGBI) достигала 8,56%. Сейчас ситуация несколько выправилась, средняя доходность ОФЗ 28 августа немного снизилась от достигнутых максимальных значений — до 8,52%, доходность же размещаемого выпуска с погашением в декабре 2021 года составила 8,17%.

Отказ Минфина от размещения ОФЗ совпал с возвращением ЦБ к закупкам валюты в рамках бюджетного правила. В итоге, как отмечал в разговоре с РБК аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, отсутствие притока валюты от иностранцев, которые участвуют в покупке ОФЗ, наложилось на то, что ЦБ «вывалил» на рынок рубли для закупок валюты. Эти факторы в комбинации оказали дополнительное давление на курс рубля вкупе с пессимистическими настроениями инвесторов из-за санкционного давления. В итоге ЦБ решил до конца сентября не закупать валюту для Минфина на сверхдоходы бюджета от высоких цен на нефть.

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Финансы

До этого Минфин отказывался от размещения ОФЗ 11 апреля, спустя несколько дней после объявления о введении новых санкций США в отношении России.

По плану в третьем квартале министерство должно было разместить ОФЗ на 450 млрд руб. по номинальной стоимости. Из них 160 млрд руб. облигаций со сроком погашения до пяти лет, 180 млрд руб. — облигаций со сроком погашения от пяти до десяти лет, 110 млрд руб. — облигаций с погашением свыше десяти лет.

Во втором квартале Минфин тоже собирался разместить ОФЗ на 450 млрд руб., однако в итоге разместил меньше половины от этой суммы (218 млрд руб.) из-за неблагоприятной конъюнктуры. К концу второго квартала Минфин был вынужден значительно сократить объемы ОФЗ из-за низкого спроса. В июле ситуация на долговом рынке нормализовалась и ведомству удавалось размещать облигаций на 35–40 млрд руб. в неделю, однако в августе на фоне опасности введения новых санкций США вновь ухудшилась. 15 августа, в последний до недельного перерыва аукцион, Минфину не удалось полностью разместить выпуск в 10 млрд руб.

Минфин «приоткрыл форточку»

Опрошенные РБК аналитики считают, что Минфин возвращается к проведению аукционов в благоприятный момент. За последнюю неделю произошла некоторая стабилизация рынка, доходность российского долга даже чуть снизилась — этому способствовало, в частности, отсутствие негативных новостей, касающихся санкций, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Судя по всему, до разрешения вопроса с «драконовскими» санкциями cената США (дедлайн, вероятно, начало ноября — в момент выборов в конгресс), доходности ОФЗ существенно не снизятся. И Минфину нет смысла отказываться от привлечения долга, смещая аукционы во времени, считает Тимур Нигматуллин.

Помимо этого размещение ОФЗ обычно оказывает поддержку рублю (нерезиденты скупают примерно четверть размещений в зависимости от параметров бумаг), что особенно актуально из-за ослабления нацвалюты до уровней несущих в себе инфляционные риски, считает Нигматуллин. Поскольку объем размещения небольшой, на курс рубля шаг Минфина особого влияния не окажет, не согласен руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Сейчас небольшой объем размещения говорит о том, что Минфин хочет «приоткрыть форточку» на рынок заимствований, чтобы понять, восстановился ли спрос на этом рынке, считает Романчук. Несмотря на то что для возвращения к заимствованиям на рынке есть благоприятные факторы (стабилизация курса рубля и ситуации на развивающихся рынков), возможно, Минфин немного поторопился, так же как и ЦБ в ситуации с возвращением на валютный рынок с возобновлением закупок для финансового ведомства, которые из-за обвала рубля вскоре вынужден был прекратить, рассуждает Романчук.

Нерезиденты вряд ли будут готовы покупать российский госдолг в больших объемах, считает Порывай — сейчас видно, что они перестали продавать, но существенных покупок нет. Более вероятен спрос со стороны локальных инвесторов — они традиционно являются основными покупателями трехлетних, коротких бумаг (именно такие сейчас предложит Минфин рынку). Кроме того, ОФЗ сейчас дают хорошую премию к ставке межбанковского кредитного рынка RUONIA (на 27 августа составляла 7,22%).

Сейчас можно говорить о том, что бегство нерезидентов замедлилось: все, кто мог, уже максимально снизили лимиты инвестиций в Россию, то есть риск новых санкций уже реализован, говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. На решение Минфина мог повлиять тот факт, что рост доходности по американским гособлигациям замедлился, а по российским ОФЗ — напротив, доходность существенно выросла, плюс рубль сейчас слаб — факторы, которые в совокупности могут возродить интерес к российским бумагам со стороны инвесторов, придерживающихся стратегии carry trade, заключает эксперт.

Авторы: Георгий Перемитин, Анна Михеева.
Теги: Минфин
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