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«Роснефть» оптимизировала право
Газета № 139 (2863) (2108) Бизнес, 20 авг, 15:44
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«Роснефть» оптимизировала право
Главный юрист крупнейшей российской нефтяной компании покидает должность
Глава правового департамента «Роснефти» Наталья Минчева, которая проработала в госкомпании более десяти лет, покидает свой пост, рассказали источники РБК. Пока правовую службу переподчинили вице-президенту по GR, говорят они
Фото: Владислав Шатило / РБК

Вице-президент по правовым вопросам крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Наталья Минчева, работающая в ней с 2006 года, покинула свой пост, рассказали РБК источник в компании, два собеседника, близких к «Роснефти», и подтвердил ее знакомый. Один из собеседников уточняет, что топ-менеджер уволилась 20 августа.

Наталья Минчева назначена советником главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, сказал РБК представитель компании. По его словам, это назначение связано с окончанием трудового договора, а также с плановой ротацией и оптимизацией организационно-кадровой структуры компании. «Наталья устала, работать в таком режиме довольно тяжело», — объясняет один из источников РБК.

Пока Минчева в отпуске, утверждают два собеседника РБК. Один из них говорит, что Минчева будет отдыхать три недели. «Пока не ясно, покинет ли она после отпуска «Роснефть» окончательно», — добавил он.

До сообщения «Роснефти» о новой позиции Минчевой собеседник РБК, близкий к этой компании, допускал, что она может перейти на работу в компанию «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова либо остаться на менее ответственной должности в «Роснефти».

Минчева пришла в «Роснефть» в 2006 году из ТНК-BP, где работала с 1997 года на руководящих должностях в департаменте правового обеспечения. К 2015 году она выросла до главы департамента правового обеспечения «Роснефти», а в мае 2015 года стала вице-президентом по правовому обеспечению бизнеса, сменив на этой должности Игоря Майданника.

«Роснефть» передаст обязанности вице-президента по правовым вопросам другому вице-президенту компании — статс-секретарю Елене Завалеевой, которая сейчас курирует вопросы взаимодействия с госорганами (GR), рассказал РБК источник, близкий к компании, и подтвердил знакомый Минчевой. Два департамента — GR и юридический — будут объединены в один, знает один из собеседников РБК. Временная это мера или нет, пока не ясно, добавляет знакомый топ-менеджера.

Завалеева работает в «Роснефти» с 2008 года, с 2013 года занимает руководящие должности. С сентября 2017 года на должности статс-секретаря «Роснефти» она стала преемницей Ларисы Каланды, которая в 2016 году перешла в «Транснефть». С апреля 2018 года Завалеева вошла в правление «Роснефти».

В 2016 году глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что в рамках повышения эффективности компания сократит 20% центрального аппарата, то есть около 825 человек. Расходы на содержание сотрудников головной компании в 2015 ​году составили около 28 млрд руб. (зарплата и социальные выплаты), то есть при оптимизации 20% штата речь могла идти об экономии почти 5,6 млрд руб. ежегодно.

Связано ли увольнение Минчевой с объявленной два года назад оптимизацией в «Роснефти», источники РБК не говорят.

Самые громкие суды «Роснефти»

В апреле 2016 года «Роснефть» потребовала опровергнуть материал РБК о том, что Сечин попросил правительство ограничить права покупателей при приватизации «Роснефти». Позже компания потребовала взыскать с издания и авторов публикации 3,179 млрд руб. ущерба деловой репутации. Иск был удовлетворен частично (РБК опубликовал опровержение), а затем стороны заключили мировое соглашение.

28 июня дальневосточный завод «Звезда», который принадлежит «Роснефти» и ее основному акционеру — «Роснефтегазу», а также Газпромбанку, подал в Арбитражный суд Москвы иск к «Интерфаксу» о защите деловой репутации компании. Он касался материала агентства о хищениях четырехлетней давности на «Звезде» на сумму более 7,5 млрд руб., пояснял пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. В августе стороны о внесудебном урегулировании спора.

В июле «Роснефть» подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск к пяти участникам проекта на сумму порядка 89,1 млрд руб. По 26,7 млрд руб. российская компания требует от «Эксон Нефтегаз Лимитед» («дочка» американской ExxonMobil — оператора проекта «Сахалин-1») и японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. (SODECO), от индийской ONGC Videsh Limited — 17,82 млрд руб. и аналогичную сумму — от своих двух «дочек». ONGC заявила, что пытается урегулировать спор в досудебном порядке.

Авторы: Людмила Подобедова, Алина Фадеева, Тимофей Дзядко.
Теги: «Роснефть»
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