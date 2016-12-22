Верфь «Роснефти» подала иск к «Интерфаксу» о защите деловой репутации

28 июня дальневосточный завод «Звезда», который принадлежит «Роснефти» и ее основному акционеру - «Роснефтегазу», а также Газпромбанку, подал иск к агентству «Интерфакс» в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки суда. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил это РБК.
Это иск о защите деловой репутации компании, он касается материала «Интерфакса» о хищениях на «Звезде» на сумму более 7,5 млрд руб., пояснил Леонтьев. Требования к ответчику он не назвал. В карточке дела на сайте Арбитражного суда не говорится, заявила ли «Звезда» денежные претензии к агентству.
«Интерфакс» официально не получал никаких исков от «Звезды», о выдвигаемых дальневосточным заводом претензиях агентству ничего не известно, заявил РБК первый заместитель гендиректора «Интерфакса» Алексей Горшков.
Поводом для иска послужила новость «Интерфакса», опубликованная утром 27 июня. В ней со ссылкой на «информированный источник» сообщалось о том, что при строительстве «Звезды» в Приморье было похищено около 7,5 млрд руб. и расследование этого дела продолжается «уже более четырех лет». Ключевой фигурант дела — бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот (участвовал в строительстве «Звезды»), скрывшийся в США. «Интерфакс» также привел цитату вице-премьера Юрия Трутнева, который в 2015 году заявил, что «следственные органы расследуют ряд уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд руб. при строительстве судоверфи «Звезда» в Приморье».
После выхода этой новости «Роснефть» выпустила пресс-релиз о том, что «факты хищений в ДЦСС были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления участников консорциума («Роснефть», Газпромбанк, «Роснефтегаз») в капитал ДЦСС». Уголовное дело по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей было возбуждено в октябре 2013 года, расследование продолжается до сих пор, менеджмент «Звезды» и служба безопасности «Роснефти» «активно» в нем участвуют, сообщила компания. Тогда же нефтяная компания предупредила о готовящемся иске, потому что, по ее мнению, «информация, опубликованная «Интерфаксом», и способ ее подачи «грубо искажают действительность, создают ложное впечатление о якобы продолжающихся масштабных нарушениях при строительстве «Звезды» с расчетом на дальнейшее тиражирование данной псевдоновости в различных СМИ». «Мы поддержали иск по существу», — сказал РБК Леонтьев.
Позже «Интерфакс» процитировал сообщение «Роснефти» в новом материале под названием «В «Роснефти» заявили, что хищения на верфи «Звезда» были до прихода новых акционеров».
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, еще будучи вице-премьером, курирующим ТЭК, в 2009 году участвовал в закладке судоверфи «Звезда». Президент Владимир Путин решил передать проект консорциуму «Роснефти» и Газпромбанка в 2013 году, до тех пор верфь строилась силами ОСК и южнокорейской компании DSME. Новые кураторы приступили к строительству в 2015 году, когда были определены источники финансирования — инвестиции «Роснефтегаза» и кредиты Газпромбанка.
Суды «Роснефти» и Игоря Сечина
«Роснефть» и лично Сечин не первый раз судятся со СМИ. В 2013 году журнал Forbes опубликовал оценку ежегодного дохода Сечина, назвав его самым высокооплачиваемым топ-менеджером страны. В 2014 году Сечин подал иск к изданию, требуя опровержения информации о доходе, а также утверждений в статье «Последний конкистадор: как Игорь Сечин ведет борьбу за нефтяное господство». 1 августа 2014 года Савеловский районный суд удовлетворил этот иск, а в феврале 2015 года журнал, проиграв апелляцию, опубликовал опровержение. В августе 2016 года Сечин подал иск к газете «Ведомости» о защите неприкосновенности личной жизни: он потребовал уничтожить тираж газеты от 20 июля с расследованием о том, что топ-менеджер строит дом на участке земли площадью 3 га возле санатория «Барвиха» управделами президента. Этот иск также был удовлетворен.
В августе 2016 года «Новая газета» опубликовала расследование о том, что глава «Роснефти» приобрел или арендовал для своей жены одну из самых роскошных в мире яхт St. Princess Olga, указав, что на ее покупку не хватило бы официальной зарплаты Сечина. По решению суда эта публикация также была опровергнута.
В апреле 2016 года «Роснефть» потребовала опровергнуть материал РБК о том, что Сечин попросил правительство ограничить права покупателей при приватизации «Роснефти». Позже компания потребовала взыскать с издания и авторов публикации 3,179 млрд руб. ущерба деловой репутации. Иск был удовлетворен частично (РБК опубликовал опровержение), а затем стороны заключили мировое соглашение.