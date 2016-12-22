Верфь «Роснефти» подала иск к «Интерфаксу» о защите деловой репутации

Судоверфь «Звезда», которую «Роснефть» строит вместе с партнерами, подала иск к «Интерфаксу» о защите деловой репутации. Компания решила, что агентство «грубо искажает действительность», сообщив о хищениях на верфи

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

28 июня дальневосточный завод «Звезда», который принадлежит «Роснефти» и ее основному акционеру - «Роснефтегазу», а также Газпромбанку, подал иск к агентству «Интерфакс» в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки суда. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил это РБК.

Это иск о защите деловой репутации компании, он касается материала «Интерфакса» о хищениях на «Звезде» на сумму более 7,5 млрд руб., пояснил Леонтьев. Требования к ответчику он не назвал. В карточке дела на сайте Арбитражного суда не говорится, заявила ли «Звезда» денежные претензии к агентству.

«Интерфакс» официально не получал никаких исков от «Звезды», о выдвигаемых дальневосточным заводом претензиях агентству ничего не известно, заявил РБК первый заместитель гендиректора «Интерфакса» Алексей Горшков.

Поводом для иска послужила новость «Интерфакса», опубликованная утром 27 июня. В ней со ссылкой на «информированный источник» сообщалось о том, что при строительстве «Звезды» в Приморье было похищено около 7,5 млрд руб. и расследование этого дела продолжается «уже более четырех лет». Ключевой фигурант дела — бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот (участвовал в строительстве «Звезды»), скрывшийся в США. «Интерфакс» также привел цитату вице-премьера Юрия Трутнева, который в 2015 году заявил, что «следственные органы расследуют ряд уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд руб. при строительстве судоверфи «Звезда» в Приморье».

После выхода этой новости «Роснефть» выпустила пресс-релиз о том, что «факты хищений в ДЦСС были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления участников консорциума («Роснефть», Газпромбанк, «Роснефтегаз») в капитал ДЦСС». Уголовное дело по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей было возбуждено в октябре 2013 года, расследование продолжается до сих пор, менеджмент «Звезды» и служба безопасности «Роснефти» «активно» в нем участвуют, сообщила компания. Тогда же нефтяная компания предупредила о готовящемся иске, потому что, по ее мнению, «информация, опубликованная «Интерфаксом», и способ ее подачи «грубо искажают действительность, создают ложное впечатление о якобы продолжающихся масштабных нарушениях при строительстве «Звезды» с расчетом на дальнейшее тиражирование данной псевдоновости в различных СМИ». «Мы поддержали иск по существу», — сказал РБК Леонтьев.

Строительство судоверфи «Звезда» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Позже «Интерфакс» процитировал сообщение «Роснефти» в новом материале под названием «В «Роснефти» заявили, что хищения на верфи «Звезда» были до прихода новых акционеров».

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, еще будучи вице-премьером, курирующим ТЭК, в 2009 году участвовал в закладке судоверфи «Звезда». Президент Владимир Путин решил передать проект консорциуму «Роснефти» и Газпромбанка в 2013 году, до тех пор верфь строилась силами ОСК и южнокорейской компании DSME. Новые кураторы приступили к строительству в 2015 году, когда были определены источники финансирования — инвестиции «Роснефтегаза» и кредиты Газпромбанка.