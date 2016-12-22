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Акционер «Сахалина-1» заявил о попытке урегулировать спор с «Роснефтью»
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Акционер «Сахалина-1» заявил о попытке урегулировать спор с «Роснефтью»
Бизнес, 14:02
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Акционер «Сахалина-1» заявил о попытке урегулировать спор с «Роснефтью»
Участники проекта, среди которых «дочка» ExxonMobil, японская SODECO и индийская ONGC, ведут переговоры о разрешении спора с «Роснефтью». Ранее российская корпорация подала к участникам «Сахалина-1» иск на 89 млрд руб.
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Участники проекта «Сахалин-1», долями в котором владеют индийская ONGC Videsh (20%), японская Sodeco (30%) и американская ExxonMobil (30%), находятся в процессе переговоров с «Роснефтью» (через дочерние компании держит в консорциуме 20% акций) об урегулировании спорных вопросов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление самой ONGC.

ONGC отметила, что «Роснефть» потребовала компенсации своих расходов, в том числе тех, которые она понесла в период с 2005 по 2011 год, когда у нее еще не было лицензии на месторождение Северное Чайво. Сумму урегулирования претензий индийская компания не назвала, но отметила, что она составляет менее 10% среднего годового бюджета консорциума.

«Роснефть» потребовала от участников проекта «Сахалин-1» 89 млрд руб.
Бизнес

В июле «Роснефть» подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск к пяти участникам проекта на сумму порядка 89,1 млрд руб. По 26,7 млрд руб. российская компания требует от «Эксон Нефтегаз Лимитед» («дочка» американской ExxonMobil — оператора проекта «Сахалин-1») и японской Sakhalin oil and gas development co (SODECO), с индийской ONGC Videsh limited — 17,82 млрд руб. и аналогичную сумму — со своих двух «дочек».

В «Роснефти» полагают, что участники проекта получили «неосновательное обогащение» на сумму заявленных требований. Еще 7,3 млрд руб. российская корпорация намерена взыскать с них в качестве процентов за «пользование чужими денежными средствами», которые были начислены в период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать РБК переговоры по урегулированию спора по иску корпорации к акционерам «Сахалина-1» и споры между партнерами по проекту. Источник в «Роснефти» подтвердил наличие переговоров по урегулированию судебного спора.

«Переговоры идут уже года три, они признают, что нам должны. Но мы подали в суд, чтобы решить этот вопрос окончательно», — отметил собеседник РБК.

Всего консорциум «Сахалин-1» разрабатывает три месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, которые находятся у северо-восточного побережья Сахалина. «Роснефть» с консорциумом разрабатывают разные участки одного месторождения (у «Роснефти» он называется Северной оконечностью месторождения Чайво). Как пояснял ранее источник РБК, близкий к одной из сторон, иск «Роснефти» связан с ущербом от перетока нефти с участка компании на месторождения «Сахалина-1».

Авторы: Павел Казарновский, Анна Трунина, Людмила Подобедова.
Теги: НК «Роснефть» , «Сахалин-1» , урегулирование конфликта
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