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«Роснефть» потребовала от участников проекта «Сахалин-1» 89 млрд руб.
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«Роснефть» потребовала от участников проекта «Сахалин-1» 89 млрд руб.
Бизнес, 13:07
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«Роснефть» потребовала от участников проекта «Сахалин-1» 89 млрд руб.
Предварительное судебное заседание арбитражного суда по иску «Роснефти» назначено на 10 сентября. В компании считают, что участники проекта «Сахалин-1» получили за ее счет «неосновательное обогащение»
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Компания «Роснефть» подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск о взыскании с пяти компаний-участниц консорциума «Сахалин-1» более 89 млрд руб. В «Роснефти» полагают, что более 81,7 млрд руб. участники проекта получили в качестве неосновательного обогащения, а еще примерно 7,3 млрд руб. нужно взыскать с них в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.

Наиболее крупные суммы «Роснефть» требует от компаний «Эксон Нефтегаз Лимитед» («дочка» американской ExxonMobil, является оператором проекта «Сахалин-1») и японской Sakhalin oil and gas development co. (SODECO), которым в консорциуме принадлежит по 30%. Согласно поданному еще в мае иску, с каждой из этих компаний должно взыскано по 24,52 млрд руб. неосновательного обогащения и 2,2 млрд руб. процентов.

С индийской ONGC Videsh limited «Роснефть» требует взыскать в общей сложности 17,82 млрд руб. Оставшиеся же деньги должны выплатить «Роснефти» две ее же «дочки», через которые компания контролирует 20% проекта «Сахалин-1». Согласно иску, от компании «РН-Астра» «Роснефть» требует примерно 7,6 млрд руб., а от ​«Сахалинморнефтегаз-Шельф» — 10,25 млрд руб.

Предварительное судебное заседание арбитражного суда по иску «Роснефти» назначено на 10 сентября 2018 года. Сам иск был подан еще в конце мая 2018 года, однако определение о принятии искового заявления к производству суд вынес только 20 июля.

РБК направил запрос в Exxon. «Роснефть» пока не ответила на запрос РБК.

В рамках проекта «Сахалин-1» ведется освоение трех нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги — у северо-восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке России. В конце 2017 года на Одопту были введены в строй нефтедобывающая скважина OP-14 и газонагнетательная скважина ODGI-01, что положило начало второму этапу освоения Одопту (первая очередь месторождения была запущена в эксплуатацию в 2010 году).

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко.
Теги: «Сахалин-1» , «Роснефть»
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