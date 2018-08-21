Маневр уперся в надбавку

Нефтяные компании просят увеличить субсидии на удержание цен на бензин

Правительство может в рамках завершения налогового маневра увеличить бюджетную субсидию нефтяникам для сохранения низких внутренних цен на бензин. В 2019 году нефтяные компании хотели бы получить от государства около 200 млрд руб.

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Правительство может пересмотреть размер бюджетной субсидии для нефтяных компаний — так называемой демпфирующей надбавки, которая в случае роста мировых цен на топливо позволит им сохранять низкие цены бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Об этом РБК сообщили три федеральных чиновника. Соответствующее предложение в начале августа в правительство направило Минэнерго в ответ на поручение вице-премьера Дмитрия Козака проанализировать этот вопрос, поясняет один из них. Сейчас сохраняются риски роста внутренних цен на топливо, а также риски для бюджета и нефтяных компаний, объясняет он.

О том, что нефтяники продолжают обсуждать размер надбавки, на прошлой неделе в ходе телефонной конференции говорил и замглавы ​«Газпром нефти» Алексей Янкевич. Параметры компенсации будут обсуждаться в сентябре, уточняет источник РБК, близкий к администрации президента.

Представители Минэкономразвития и Минфина не ответили на запросы РБК. Минэнерго представило свои предложения в правительство, но продолжает анализ эффективности демпфирующего механизма с учетом меняющейся макроэкономической и ценовой конъюнктуры, сказал РБК представитель министерства.

120 млрд на сохранение цен

Правительство разработало механизм демпфирующей надбавки в рамках завершения налогового маневра в ​​​нефтяной отрасли, чтобы избежать резкого роста цен на то​пливо, наподобие того, который имел место в России весной. Тогда из-за роста цен на нефть и слабого рубля резко выросли нетбэки на бензин и дизельное топливо (экспортная цена за вычетом транспортных расходов и пошлины). Цены на топливо в России привязаны к экспортным, поэтому рост мировых цен на топливо спровоцировал повышение цен и на внутреннем рынке. Чтобы этого избежать, со следующего года правительство решило компенсировать нефтяникам из бюджета часть экспортной премии: в 2019 году — 60%, в последующие годы — половину.

Премия рассчитывается как разница нетбэка и условной ежегодно индексируемой оптовой цены на внутреннем рынке — 56 тыс. руб. за тонну бензина и 50 тыс. за тонну дизеля. Если нетбэки превысят условные цены на 1 тыс. руб. за тонну, нефтяники смогут вернуть около 40 млрд руб. в год, если 5 тыс. руб. за тонну — порядка 200 млрд руб., подсчитал директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

По предварительным данным, в 2019 году компании могут получить из бюджета компенсацию примерно в 120 млрд руб., говорит источник РБК, близкий к одному из профильных министерств, оговариваясь, что сумма зависит от цены на нефть и курса рубля.

В 2019 году Минфин ожидает профицит бюджета в 1,96 трлн руб., или 1,8% ВВП, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на данные проекта «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2019–2021 годы.

Нефтяники просят больше

Нефтяные компании не устраивает предложенный размер демпфирующей надбавки, они хотят компенсировать за счет бюджета 100% экспортной премии, говорят два источника, близких к разным федеральным министерствам. Речь идет о примерно 200 млрд руб. в 2019 году, уточняет один из них. Другой вариант — снизить условную цену так, чтобы выросла премия, от которой считается компенсация. Такая же позиция у Минэнерго: размер надбавки нужно увеличить, говорит собеседник РБК, близкий к правительству.

ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и «Газпром нефть» не ответили на запросы РБК.

Государство должно полностью субсидировать низкие цены на внутреннем рынке, иначе нефтяники снова будут стремиться повышать цены на заправках, соглашается аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Внутренний рынок просто не может «переварить то давление, которое оказывается в виде роста мировых цен, которые еще и умножены на ослабление рубля», объяснял Янкевич.

На прошлой неделе оптовые цены на бензин выросли примерно на 7% в результате сокращения производства топлива, а также ослабления рубля и роста нетбэка, которые сделали ​экспорт нефтепродуктов выгоднее поставок на внутренний рынок. Цены выросли впервые с конца мая, когда правительство приняло экстренные меры, чтобы остановить резкий рост цен на бензин на заправках. Тогда акцизы на топливо были снижены на 2–3 руб. за литр, а нефтяников обязали увеличить продажи топлива на внутреннем рынке на 3%, а также заморозить цены на АЗС.

Прощание с триллионом

Согласно закону о налоговом маневре в нефтяной отрасли при отклонении фактической оптовой цены более чем на 10% от индикативной демпфирующая надбавка отключается и нефтяники вовсе не получают никакой компенсации, напоминает Денис Борисов. Это может оказать дополнительное давление на цены на топливо, но на этот случай у правительства есть серьезный инструмент в виде возможности введения экспортных пошлин на нефтепродукты, указывает он. В этом случае нефтяники просто продолжат продавать топливо с дисконтом к нетбэку, что ударит по марже перерабатывающего бизнеса, говорит Борисов. По его оценкам, уже сейчас нефтяники недополучают около 2 тыс. руб. на тонну переработки из-за дисконта на внутреннем рынке.

В рамках налогового маневра Минфин планировал изъять у нефтяников 1,6 трлн руб. в 2019–2024 годах, но после обсуждений с отраслью снизил эту оценку до 1 трлн руб. Это все равно не устроило нефтяные компании, в частности, «Роснефть» по итогам второго квартала обесценила гудвилл переработки на 47 млрд руб., уменьшив прибыль и соответственно снизив размер дивидендов. В случае дальнейшего ухудшения условий компания обещала продолжить списания.

Налоговый маневр заключается в постепенном обнулении пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет, в 2019–2024 годах, и в пропорциональном повышении НДПИ. Маневр лишит российскую нефтепереработку субсидии из бюджета (образуется за счет разницы в величине экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты). Для ее компенсации правительство дало право отдельным компаниям получать вычет из бюджета, который считается как сумма возвратного акциза на нефтяное сырье (частично компенсирует исчезающую субсидию), увеличенного на региональный коэффициент, и демпфирующей надбавки.