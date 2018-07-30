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Крым попросился в дорогу
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Крым попросился в дорогу
Газета № 136 (2860) (3007) Бизнес, 27 июл, 15:12
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Крым попросился в дорогу
Власти полуострова оценили развитие автомагистральной сети в 150 млрд руб.
На развитие автодорожной сети Крыма потребуется около 150 млрд руб. до 2024 года, рассказали источники РБК. Правительство полуострова может выделить около 25 млрд руб., но основная нагрузка ляжет на федеральный бюджет
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Дороги для Крыма

На капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках проекта Концепции развития автодорожной сети Крыма до 2024 года потребуется около 150 млрд руб., рассказал РБК источник, знакомый с проектом концепции. Источник, близкий к правительству Крыма, и чиновник Минтранса подтвердили РБК эту оценку.

Сумма сопоставима со стоимостью строительства и реконструкции трассы «Таврида» протяженностью 250 км, проходящей по территории полуострова, — 149,3 млрд руб. (первая очередь маршрута Керчь — Симферополь должна быть запущена декабре) и в полтора раз меньше затрат на Крымский мост, который обойдется в 228 млрд руб. В середине мая было открыто движение по автодорожной части Крымского моста для легковых машин и автобусов, грузовики планируется пустить осенью.

Госкомитет дорожного хозяйства Крыма разработал проект долгосрочной концепции развития крымских дорог, которая рассчитана на 2019–2024 годы. Но объем финансирования, предусмотренный этой концепцией, ранее не раскрывался. Как сообщала пресс-служба Минтранса 25 июля по итогам выездного совещания в Крыму под руководством министра Евгения Дитриха, проект предполагает, что к 2024 году в нормативное состояние будет приведено 83,6% региональных дорог (сейчас нормативам соответствуют 22%) и 50% муниципальных (соответственно — 20%). Кроме того, предусмотрена передача в федеральную собственность около 1,2 тыс. км республиканских дорог.

Помимо увеличения протяженности дорог, соответствующих нормативам, реализация концепции позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и долю участков, обслуживающих движение «в режиме перегрузки», говорит один из источников.

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По словам собеседника РБК, знакомого с проектом концепции, в 2019–2024 годах правительство Крыма потратит на дороги около 25 млрд руб., а еще около 125 млрд руб. должно быть выделено из федерального бюджета. «В прошлом году [глава Крыма] Сергей Аксенов обсуждал вопрос недостроенных трасс с президентом Владимиром Путиным. Федеральный центр должен помочь с финансированием», — сказал источник, близкий к крымскому правительству.

В пресс-службе Минфина РБК сообщили, что ведомство сейчас рассматривает концепцию развития автодорожной сети Крыма. РБК также направил запросы в федеральный Минтранс и госкомитет дорожного хозяйства Крыма, но пока не получил ответов.

Без федеральных денег — десятилетия

В проекте концепции также предусмотрен «консервативный сценарий», который предполагает использование только республиканского финансирования — 25 млрд руб., говорит источник РБК. В случае реализации этого сценария «не представляется возможным достижение прогнозных значений целевых показателей в части доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям», предупреждает собеседник РБК. Выполнение дорожных работ в Крыму составит лишь около 18% от потребности региона, указывает он.

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Значительная часть крымских дорог до сих пор требует масштабной реконструкции, сказал РБК член экспертно-консультативного совета при главе республики Игорь Рябов. «Это и дороги, соединяющие райцентры севера полуострова, и второстепенные дороги на Южный берег. Плохое качество дорог мешает качеству сельского хозяйства», — сказал он. По словам Рябова, крымский бюджет сможет справиться с задачами реконструкции, но в одиночку это займет десятки лет, поэтому, конечно, надо изыскивать средства в дорожном фонде и федеральных целевых программах дорожного строительства.​​

Транспортная инфраструктура Крыма после распада СССР чрезвычайно деградировала и нуждается в реконструкции, подтверждает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Ситуация требует скорейшего разрешения, поэтому об экономическом эффекте от реализации концепции развития крымских дорог пока сложно говорить, предупреждает он. ​По мнению Бурмистрова, деньги из федерального бюджета на эти цели будут выделены, но в меньшем объеме.

В связи со строительством трассы «Таврида», которая станет логичным продолжением Крымского моста, очевидно, потребуется строительство и реконструкция дорог, которые будут связывать «Тавриду» с другими участками Крыма, добавляет директор Института реформирования общественных финансов РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, в Крыму инфраструктурные ограничения влияют на развитие экономики, привлечение турпотока, поэтому инвестиции в дороги оправданны.

За 2015–2017 годы размер трансфертов из федерального бюджета в Крым составил около 247 млрд руб., следует из данных Минфина. Общий объем средств, которые полуостров получит из федерального бюджета в 2018 году, превысит 121 млрд руб., говорила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

На 2018 год дорожный фонд Крыма составил порядка 2,9 млрд руб., из резервного фонда президента республике выделено еще 4,5 млрд руб. Общая протяженность крымских автомобильных дорог (региональные, муниципальные и местные) составляет 15,06 тыс. км, в нормативном состоянии находится лишь около 20%. Компания «Мосметрострой» рассматривает возможность строительства тоннеля на полуострове.

Дорогие дороги в России

Трасса Адлер — Красная Поляна: проект совмещенной автомобильной и железной дороги стал самым дорогим среди всех инфраструктурных объектов, строительство которых велось к Олимпийским играм в Сочи. Его стоимость составила 285,4 млрд руб. Работы включали возведение автомобильной трассы протяженностью 45,6 км и 48,2 км однопутной железной дороги. Строительство трассы вызвало критику со стороны оппозиционного политика Алексея Навального, утверждавшего, что ее стоимость была завышена.

Западный скоростной диаметр: протяженность платной автомобильной трассы, открытой в Санкт-Петербурге в конце 2016 года, составила около 210 млрд руб. По словам тогдашнего руководителя Минтранса Максима Соколова, проект стал крупнейшим в мире среди реализованных на принципах государственно-частного партнерства. Теперь в Петербурге планируют строительство еще одной скоростной магистрали — Восточного скоростного диаметра (ВСД), завершить который планируется к 2022 году. Стоимость ВСД оценивалась в 165 млрд руб.

Строительство платной трассы М-11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, близится к завершению. Изначально ее планировалось открыть к чемпионату мира по футболу, однако затем сроки были перенесены на конец года. Общая протяженность магистрали — 669 км. Неоднократно критику со стороны автомобилистов вызывала высокая стоимость проезда по открытым участкам трассы, в 2016 году на эту проблему обратил внимание президент Владимир Путин. В марте 2018 года глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах заявил, что общая стоимость проезда по трассе составит около 2 тыс. руб. Стоимость проекта оценивается в 450 млрд руб.

Авторы: Валерия Комарова, Василий Маринин, Владимир Дергачев, Петр Канаев.
При участии: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: Крым , автодороги , Минтранс
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