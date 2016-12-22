В правительстве обсудят возвращение Козаку статуса куратора крымской ФЦП

К вице-премьеру Дмитрию Козаку, отвечающему за ТЭК и промышленность, может вернуться статус куратора госпрограммы по развитию Крыма. Такой сценарий обсуждается в правительстве, утверждают источники РБК

Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Новый старый куратор

Вице-премьер Дмитрий Козак, в сферу ответственности которого в новом правительстве входят энергетика и промышленность, снова станет куратором федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя. Такой сценарий обсуждается, заявил РБК источник, близкий к Кремлю, и подтвердили два собеседника, близких к федеральному правительству и руководству Крыма.

После назначения в мае нового кабинета и перераспределения полномочий между заместителями председателя правительства за крымскую ФЦП в качестве курирующего вице-премьера стал отвечать Виталий Мутко. Кураторство над крымской госпрограммой в скором времени может быть передано обратно Козаку, отметили источники РБК. «Программа должна быть передана от Мутко Козаку, но Мутко в рамках полномочий по региональной политике тоже будет участвовать», — пояснил один из источников. Второй источник это подтвердил, добавив, что Козак обладает «беспрецедентным опытом в крымских вопросах».

«Мутко тяжело погружаться в историю реализации ФЦП, — уточнил один из источников РБК, близкий к властям Севастополя. — Он недавно получил полномочия куратора регионов и ФЦП, и он до сих пор советуется с Козаком по вопросам, связанным с программой. Основные объ​екты по ФЦП — Крымский мост, «Артек», Симферопольская ТЭЦ — готовы, но остаются вопросы к качеству документации и освоению средств на региональном уровне. Козак посвящен в эти локальные истории».

Вопрос о передаче полномочий по кураторству ФЦП решится в ближайшее время, уточнил близкий к региональным властям собеседник РБК.​

В аппарате Мутко не смогли оперативно прокомментироват​ь тему передачи полномочий по крымской ФЦП. Представитель Козака сказал РБК, что у него нет такой информации. В пресс-службе дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» от комментариев отказались.

Коррекция в рабочем порядке

На министерском уровне за кр​ымскую ФЦП отвечает глава Минэкономразвития Максим Орешкин (на его министерство приходится 84% строек, или более 555 объектов, в рамках программы). Его заместитель Сергей Назаров входит в правительственную комиссию по развитию Крыма и Севастополя, которую Козак до сих пор возглавляет.

Козак по-прежнему принимает активное участие в обсуждении ФЦП. 5 июля в Москве под его руководством прошло совещание по вопросам реализации программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.», сообщала пресс-служба правительства Севастополя. «Участие в его работе принял губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Обсуждался ход реализации проектов федеральной целевой программы в регионах Крымского полуострова, в том числе и по дополнительным объектам», — отмечали в правительстве города.

«Ситуации, при которых вскоре после формирования правительства идут изменения, складываются не впервые. В 2004 году, например, было объявлено об объединении министерств транспорта и связи, а спустя месяц их опять разъединили», — напоминает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Причина возврата «крымских» полномочий Козаку — нежелание принципиально менять сложившуюся систему курирования Крыма, уверен политолог.

Ялта, Крым (Фото: Константин Чалабов / РИА Новости)

Проблемная ФЦП

Реализация ФЦП по развитию Крыма с самого начала сопровождалась проблемами. Стоимость и объем программы — более 800 млрд руб., большинство денег идет по линии федерального центра и контролируется непосредственно федеральными ведомствами-исполнителями, но часть поступает в бюджеты Крыма и Севастополя и осваивается местными чиновниками. «Первый блин (с финансированием и освоением региональных средств. — РБК), что называется, был комом», — признавал Дмитрий Козак в феврале 2016 года.

В 2017 году Республика Крым получила из федерального бюджета 53 млрд руб. на мероприятия ФЦП, из которых освоено было 87%. «Я проехал практически по всем недостроенным объектам ФЦП и убедился, что половину из них можно было спасти и сдать в срок. Просто была некомпетентность, отсутствие контроля и т.д. Вот за это будет наказание. А правоохранители сделают свои выводы. Может, будут и уголовные дела», — говорил глава Крыма Сергей Аксенов в апрельском интервью ТАСС.

В начале июля этого года Аксенов сообщил, что около 40 объектов со сроком завершения строительства в 2017 году до сих пор не введены в строй, и назвал «недостаточным» уровень контроля за ходом строительства и профессионализм контролеров. По данным дирекции по управлению крымской ФЦП, в 2017 году по 34% объектов (215 из 632) было допущено отставание от плана-графика, причины — слабая организация работ, некачественный выбор ряда площадок, длительная подготовка конкурсной документации, увеличение стоимости объектов, дефицит стройматериалов и неразвитость логистической системы.

Претензии есть и к федеральным заказчикам мероприятий. В декабре 2017-го, как писал РБК, Козак пригрозил уволить ответственных заместителей глав Минтранса и Минобрнауки за нарушения в реализации ФЦП. По линии Минтранса речь шла о нарушениях в части мер, направленных «на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью». За две недели до этого стало известно о задержках с обеспечением транспортной безопасности автомобильных подходов к Крымскому мосту. Автомобильный мост через Керченский пролив в итоге был открыт в мае 2018 года.

Сроки ввода объектов по программе развития Крыма и Севастополя выполнены только на 65%, следует из отчета дирекции по управлению ФЦП. Причины — «слабая» организация, «некачественное» проектирование и опора на украинские аналоги.

Общие объемы финансирования крымской ФЦП неоднократно пересматривались в сторону повышения — последний раз в январе 2018 года, до 837,2 млрд руб. (в том числе 791 млрд руб. из федерального бюджета, остальное — из крымского бюджета и внебюджетных источников). Козак на пленарном заседании IV Ялтинского экономического форума в апреле заявил о необходимости продления ФЦП, действующей до 2020 года, еще на один-два года.