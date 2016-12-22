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В «Мосметрострое» рассказали о планах строительства тоннеля в Крыму
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В «Мосметрострое» рассказали о планах строительства тоннеля в Крыму
Общество, 05:36
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В «Мосметрострое» рассказали о планах строительства тоннеля в Крыму

Компания «Мосметрострой» рассматривает возможность строительства тоннеля на полуострове Крым, заявил «Известиям» ее генеральный директор Сергей Жуков.

«Мы активно изучаем возможность строительства тоннеля в Крыму. Прорабатывается проект обходной дороги вокруг Севастополя по аналогии с МКАД», - сказал он.

Жуков отметил, что после введения в эксплуатацию Крымского моста, поток автомобилей через Севастополь увеличился, из-за чего образовались пробки. По его словам, компания планирует подать свою заявку сразу после того, как будет объявлен соответствующий конкурс.

Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Для легковых автомобилей движение по Крымскому мосту открыли в середине мая, с осени по нему смогут ездить грузовые машины. Железнодорожную часть моста планируют открыть в 2019 году.

Теги: «Мосметрострой» , Крым , тоннель
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