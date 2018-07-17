Курица стала важной птицей

В России зафиксирован рост цен на мясо бройлеров

В России с начала года растут цены на курицу. Это, по данным ЦБ, уже привело к росту продуктовой инфляции в июне. Увеличение цен может быть связано со снижением производства у агрохолдинга «Белая птица» Дмитрия Ананьева

Фото: Brendon Thorne / Bloomberg

Дорогая тушка

Цены на продовольствие в России растут ускоренными темпами, сообщил департамент исследований и прогнозирования Банка России в июльском бюллетене «О чем говорят тренды». По данным ЦБ, в июне цены на продовольствие без учета плодоовощной продукции увеличились на 1,13%. Причиной тому, по мнению аналитиков ЦБ, могло стать повышение цен на куриное мясо: подорожало мясо бройлера в оптовом звене.

О «значительном увеличении» средней цены реализации курицы ранее сообщил один из крупнейших производителей — группа «Черкизово». В отчете об операционных результатах компании говорится, что во втором квартале 2018 года средняя цена реализации курицы возросла на 4% к аналогичному кварталу прошлого года — с 89,93 руб. до 93,12 руб. за 1 кг, а по сравнению с первым кварталом 2018 года — на 13%. Самое значительное увеличение цены год к году было зафиксировано в июне: средняя отпускная цена курицы возросла почти на 10 руб. по сравнению с июнем 2017-го — с 89,63 руб. до 98,85 руб. за 1 кг (рост составил 10%).

У отдельных производителей цены могут отличаться от средних цен по рынку, и довольно значительно — от 83 руб. до 110 руб. за 1 кг, объяснил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По данным Минсельхоза, средняя стоимость мяса птицы у производителей возросла с начала 2018 года на 3,6% и составила 100,22 тыс. руб. за тонну. По данным информационно-аналитического агентства ИМИТ, в июне 2018 года средние оптовые цены на тушку бройлера увеличились на 0,8% по сравнению с декабрем 2017 года — до 96,3 руб. за 1 кг, а по сравнению с июнем прошлого года цены снизились на 5,2% (тогда цена за тушку бройлера составила 101,7 руб. за 1 кг).

Речь идет скорее не о росте, а о корректировке цен, уточнил Юшин. На протяжении 2017 года цены на курицу снижались. В ноябре прошлого года РБК писал, что из-за внутреннего перепроизводства в России снизились на 10–20% как оптовые, так и розничные цены на курицу. Сейчас цены, по словам Сергея Юшина, находятся на уровне 2012 года.

Курицы стало меньше

В своем отчете «Черкизово» связало рост цен, в частности, с тем, что «на рынке куриного мяса снизились поставки от ряда производителей». Комментировать это утверждение в компании отказались.

Снижение темпов производства есть у крупного производителя — «Белой птицы», рассказали РБК два источника на рынке. В пресс-службе «Белой птицы» на запрос РБК о снижении производства на момент публикации не ответили. Объемы производства могли снизиться также у «Уральского бройлера», предположил один из собеседников РБК. Долгосрочное снижение цен на курицу привело к тому, что с рынка начали уходить некоторые игроки, сказал другой собеседник РБК: по его словам, десятки региональных птицефабрик с небольшими объемами производства не выдерживают конкуренции.

Объемы производства мяса птицы в Белгородской области немного снизились из-за проблем «Белой птицы», подтвердила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, не назвав конкретных цифр. Из-за снижения цен многие производители начали работать себе в убыток, у ряда предприятий возникли сложности, в том числе с поставкой кормов, оборотными средствами, рассказал Сергей Юшин. «Поэтому некоторые действительно сократили производство, а некоторые находятся в предбанкротном состоянии», — добавил он.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Чем известна «Белая птица» Основные производственные активы агрохолдинга «Белая птица» расположены в Белгородской области.​ По данным «Черкизово», по итогам 2017 года «Белая птица» входила в пятерку крупнейших производителей мяса птицы в России с долей рынка 4,9%. Агрохолдинг принадлежит Promsvyaz Capital B.V., а ее владельцы — бывшие собственники Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий и Алексей Ананьевы. Когда банк попал под санацию, Алексей Ананьев передал свою долю в «Белой птице» брату. Из-за проблем банка «Белая птица» сократила объемы производства и персонал, писал «Коммерсантъ». В самой «Белой птице» РБК сообщали, что у компании есть проблемы с оборотными средствами, но опровергали их связь с санацией Промсвязьбанка, объясняя затруднения недополучением субсидий и падением средней цены продукции. Сейчас активы агрохолдинга, по информации СМИ, выставлены на продажу, покупкой уже интересовались несколько крупных игроков: по данным источников «Коммерсанта», среди них были группа «Русагро», которая впоследствии отказалась от этой идеи, и компания, связанная с Агрокомплексом им. Н.И. Ткачева, принадлежащим семье экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Виноват доллар

Рост цен на курицу никак не связан со снижением объемов производства, заявила Бобылева. Официальная статистика не дает информации о производстве курицы в России, учитывая только общие объемы производства мяса птицы (куда, например, входит мясо индейки). По данным Росптицесоюза, производство мяса птицы показывает в этом году небольшой рост: за шесть месяцев 2018 года в России было произведено около 3,1 млн т мяса птицы — на 3,1% больше, чем за первое полугодие прошлого года. В июне производство возросло на 0,6% к прошлому году и составило 493 тыс. т.

Рост цен на куриное мясо аналитики ЦБ связывают с подорожанием валют. Себестоимость производства птицы во многом формируется за счет цен на «импортные компоненты корма», поясняется в бюллетене. В этом году ослабление рубля в апреле и мае привело к росту себестоимости производства, подтвердил Юшин. «Часть ингредиентов для кормов — это импортная продукция, на десятки процентов выросли цены на целый ряд витаминов, и ожидается, что зерно будет дорожать, так как урожай в этом году меньше, чем в прошлом», — сказал он. По словам управляющего партнера агентства Agro and Food Communications Ильи Березнюка, цена корма составляет около 65–70% в себестоимости производства.

У производителей есть и другие риски, рассказал один из источников РБК: например, введение антидемпинговой пошлины на гербициды (средства защиты растений) может спровоцировать рост себестоимости производства зерновых, и это может отразиться на птицеводстве.

Розничные цены на курицу с начала года также увеличились. По данным Росстата, средние потребительские цены на охлажденную и мороженую курицу в российских магазинах за шесть месяцев этого года возросли на 3,7%, до 129,18 руб. за 1 кг. По сравнению с июнем 2017 года цены снизились на 1,4%. Представители X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») и «Ашана» в России от комментариев отказались.