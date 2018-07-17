Залет по чартерной программе

Заместитель руководителя управления регулирования перевозок Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Юрий Малышев взят под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы Юлия Котомина.
По словам представителя суда, ходатайство об аресте подавал 1-й отдел по расследованию особо важных дел московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК). Как следует из картотеки Мещанского суда, ходатайство было удовлетворено в пятницу, 13 июля.
Малышев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), уточнила Котомина. В случае признания виновным ему грозит штраф до 5 млн руб. и лишение свободы на срок до 15 лет.
«Нам известно о возбуждении уголовного дела из запроса следственных органов в отношении передачи необходимых для следствия материалов», — сообщил РБК представитель Росавиации. Ведомство предоставило все необходимые материалы и находится во взаимодействии с органами следствия на транспорте, добавил он. На сайте Росавиации в разделе управления регулирования перевозок исчезло упоминание о Малышеве.
След от iFly
Юрия Малышева обвиняют по тому же делу, что и гендиректора авиакомпании iFly Евгения Филатова, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Об аресте последнего стало известно в пятницу. Пресс-секретарь Мещанского суда уточнила, что Филатова обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). По этой статье Филатову грозят штраф до 4 млн руб. и лишение свободы до 15 лет.
iFly — российский чартерный перевозчик, выполняющий рейсы в Турцию, Таиланд, Италию и другие страны. В эксплуатации у авиакомпании девять самолетов — восемь Airbus и Boeing, следует из данных реестра Росавиации. Она занимает 20-е место среди российских авиакомпаний по объему перевозок: по итогам 2017 года iFly перевезла 746,6 тыс. человек (на 85% больше, чем в 2016-м).
Случаи, когда задерживают получателя взятки и того, кто ее дает, нередки, отмечает управляющий партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев. По его словам, как правило, это происходит в результате оперативно-разыскных мероприятий, когда у правоохранительных органов есть информация о времени и месте передачи денег. Взятка могла быть связана с действиями, которые входят в служебные полномочия чиновника, либо с теми, на которые он мог повлиять, добавляет руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов. Управление регулирования перевозок Росавиации занимается взаимодействием с авиакомпаниями, а именно обязательной сертификацией, лицензированием и выдачей разрешений в сфере гражданской авиации, говорится на сайте Росавиации.
Перевозчик с проблемами
25% iFly принадлежит коммерческому директору и основателю туроператора Tez Tour Александру Буртину, 66% — его сыну Ивану, 9% — у компании «Шелковый путь», подконтрольный гонконгской Joy Tour Global Ltd.
«На взаимоотношениях туроператора [Tez Tour] и авиаперевозчика [iFly] это [арест Филатова] никак не скажется», — говорил ранее РБК Буртин. По его словам, сейчас у авиакомпании минимальные объемы в полетной программе туроператора.
Представитель Tez Tour уточнял, что туроператор летает на бортах iFly в Турцию, Испанию, Болгарию и Китай. «Основные партнеры авиакомпании в этом сезоне — другие туроператоры, в частности TUI и «Интурист», — отметил он.
В 2016 году проверка Росавиации показала, что у iFly недостаточный для выполнения заявленного объема перевозок авиапарк, и в результате на два месяца был ограничен сертификат эксплуатанта перевозчика. В мае текущего года Росавиация сократила чартерную программу iFly на 10% за многочисленные задержки и отмены рейсов.
Коррупция в воздушном пространстве
8 июля 2018 года стало известно об аресте гендиректора аэропорта Якутск Николая Местникова. По данным следствия, чиновник на протяжении нескольких лет вымогал взятки у местных предпринимателей за ведение коммерческой деятельности в аэропорту. По информации одного из местных СМИ, заявление на гендиректора написали два бизнесмена, занимающихся упаковкой багажа. Общая сумма полученных Местниковым взяток составила, по версии СК, около 14 млн руб.
В ноябре-декабре 2017 года два уголовных дела были возбуждены в отношении гендиректора компании «Аэропорты Красноярска» Максима Андраханова. По мнению следователей, он лоббировал интересы фирм-партнеров за взятки, общий размер которых превысил 9 млн руб. Об итогах расследования не сообщалось.
В декабре 2017 года фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере стал гендиректор авиакомпании «КрасАвиа» Валерий Мордань. Следствие утверждало, что Мордань получил через посредника от директора одной из коммерческих организаций, поставившей спецтехнику для нужд авиакомпании, взятку в размере 3,95 млн руб.