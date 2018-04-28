Пользователь наносит ответный удар

Подан первый иск из-за блокировки Telegram

В России зафиксирован первый иск к Роскомнадзору, связанный с массовыми блокировками IP-адресов из-за борьбы ведомства с мессенджером Telegram. Истец оценил свой ущерб от действий службы в 5 млн руб. Иски готовят и другие

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Петербургский бизнесмен Александр Вихарев, генеральный директор ООО «Инвестори», компании, владеющей сайтом по продаже недвижимости, подал иск к Роскомнадзору с требованием возместить ущерб в размере 5 млн руб., сообщил предприниматель РБК. К таким потерям его бизнеса, по оценке предпринимателя, привели перебои в работе его интернет-площадки, вызванные блокировкой Telegram.

«Иск подали сегодня (27 апреля. — РБК) в Арбитражный суд Москвы по причине того, что наш сервер испытывал сложности с регистрацией пользователей. Эта история началась еще 17 апреля, соответственно, с этого времени мы не смогли дать доступ пользователям к личному кабинету и возможность воспользоваться сервисом», — пояснил Вихарев.

По его словам, иск продиктован гражданской позицией. «Главная цель иска — не получить эту сумму; мы хотим заявить о проблемах, которые сейчас испытывают бизнесмены. Сумма иска в 5 млн руб. отчасти является расчетной, отчасти некоей потенциальной величиной, так как до конца не можем рассчитать весь нанесенный ущерб», — заявил бизнесмен (как проводился подсчет ущерба, собеседник РБК уточнить отказался).

Согласно тексту искового заявления, которое цитирует ТАСС, массовые блокировки привели к тому, что клиенты не смогли зарегистрироваться на интернет-площадке бизнесмена и «получить доступ к объектам инвестирования». Из-за этого уменьшились возможности компании по работе с клиентами и снизилась «пропускная способность». В результате перебоев компании был нанесен «крупный ущерб», подчеркивается в заявлении.

В картотеке арбитражных дел исковое заявление к Роскомнадзору пока отсутствует.

Представитель Роскомнадзора не стал комментировать иск, сославшись на то, что в ведомство документ пока не поступил.

Как власти пытаются заблокировать Telegram 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России из-за того, что его владелец, компания Telegram Messenger LLC, не выполнил возложенную на него законом обязанность передать Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписки пользователей. 16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировки. Однако сервис пусть и с небольшими перебоями, но продолжил работать. Как позже объяснили представители Роскомнадзора, после того как ведомство внесло в реестр запрещенных ресурсов IP-адреса Telegram, компания начала использовать IP-адреса облачных сервисов Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и др. Роскомнадзор, в свою очередь стал вносить в реестр используемые мессенджером адреса, причем сразу целыми пулами, поскольку Telegram менял «прописку» слишком быстро. Из-за этого недоступными оказались сайты, не имеющие отношения к Telegram, но также использовавшие IP-адреса облачных сервисов. Как заявляли представители Роскомнадзора, они прекратят массовые блокировки только, если хостинг-провайдеры начнут исполнять решение суда и перестанут предоставлять мессенджеру ресурсы для обхода блокировки.

Другие пострадавшие

О намерении подать жалобу в Генпрокуратуру на действия Роскомнадзора в своем Facebook сообщил также основатель коммуникационного агентства SNMG Денис Терехов. «Агентство SNMG готовит жалобу в Генеральную прокуратуру на действия Роскомнадзора, которые привели к угрозе неисполнения сразу нескольких контрактов (в том числе двух госконтрактов)», — написал он.

Агентство SNMG намерено подать жалобу либо в Генпрокуратуру, либо в Арбитражный суд до вечера 27 апреля, сообщил РБК Терехов. «У нас сейчас около 20–25 контрактов, в том числе и госконтрактов, по которым собранную нашим агентством информацию мы выгружаем в облачные ресурсы Google Docs, «Яндекс.Диск» и другие, чтобы и наши сотрудники в регионах имели к ней доступ», — пояснил Терехов, добавив, что речь может идти о потере «сотни миллионов рублей».

Терехов подчеркнул, что работа агентства замедляется из-за ежедневных блокировок РКН IP-адресов различных сервисов. «Нам работу агентства приходится переводить на VPN, что вообще является дикостью», — добавил соучредитель.

Как сообщил РБК представитель международной правозащитной группы «Агора» (представляла интересы Telegram в суде по делу о блокировке) Дмитрий Колбасин, в «Агору» к пятнице, 27 апреля, поступило более 150 обращений из-за блокировок Роскомнадзора.

Согласно оценкам компании — разработчика софта Flexbby, общий ущерб от блокировки Telegram может составить порядка $2 млрд. Из них $1 млрд — это убытки российских компаний, пострадавших из-за блокировки, еще столько же могут недополучить Google и Amazon.

Помимо облачного сервиса в реестр попадали IP-адреса и самого Google. Из-за этого в воскресенье, 22 апреля, российские пользователи интернета начали жаловаться на проблемы в работе ресурсов Google. В частности, невозможно было зайти на сайты google.com и google.ru, не открывался сервис электронной почты Gmail.

В ночь на 27 апреля массовые блокировки затронули российских интернет-гигантов «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также зарубежные соцсети Facebook и Twitter. Впрочем, их IP-адреса оставались заблокированными лишь около двух часов.

Представители Google в России, Mail.Ru Group (владеет «ВКонтакте» и «Одноклассниками»), а также «Яндекса» не ответили на вопрос РБК, намерены ли они судиться с Роскомнадзором. Получить комментарий Facebook и Twitter не удалось.

Перспективы победы

По словам партнера юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антона Бабенко, если сайт был заблокирован уполномоченным органом ошибочно, владелец сайта вправе взыскать убытки. «Но в этом случае ему нужно будет документально подтвердить размер понесенных расходов и недополученных доходов. При этом очень сложно будет доказать, что причиной отсутствия заявленных доходов стала именно блокировка», — отметил Бабенко. Причем он считает, что взыскание компенсации репутационного ущерба из-за блокировки маловероятно. «Неудобство, сложность или невозможность использования сервиса или сайта сами по себе не означают возникновение убытков», — указал юрист.

Юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Сергей Прозоров уверен, что действия Роскомнадзора в отношении ресурсов, не имеющих отношения к Telegram, «не имеют под собой правовых оснований»: «В попытке «загнать в угол» Telegram Роскомнадзор слишком широко толкует решение суда, позволяя себе без наличия необходимых оснований блокировать массу других ресурсов. Компании несут большие убытки и имеют право на их компенсацию». Прозоров также отметил, что у него есть «сомнения в законности» блокировки самого мессенджера. «Если мыслить глобально, то есть ограничения по правам человека. Если бы [мессенджер] мог предоставить коды шифрования, то специализированные органы смогли бы читать сообщения пользователей, что уже [является] нарушением тайны переписки», — сказал он.