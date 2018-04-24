Google загнана в угол

Роскомнадзор расширяет блокировку используемых Telegram ресурсов

В попытках остановить работу Telegram Роскомнадзор внес IP-адреса Google в реестр ресурсов, доступ к которым в России запрещен. Худший сценарий развития событий может привести к уходу Google из страны, считают эксперты

Фото: Jeff Chiu / AP

В воскресенье, 22 апреля, российские пользователи интернета начали жаловаться на проблемы в работе ресурсов Google. В частности, невозможно было зайти на сайты google.com и google.ru, не открывался сервис электронной почты Gmail. Согласно данным downdetector.com, проблемы в основном были отмечены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.

Их причины пояснил Роскомнадзор: Google не выполнила требования ведомства и «в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger LLP использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», в связи с чем в реестр запрещенной информации были внесены некоторые IP-адреса американской компании.

​В понедельник, 23 апреля, основатель компании по информационной безопасности Vee Security Александр Литреев в своем Telegram-канале сообщил, что у некоторых пользователей перестал работать другой популярный сервис Google — система защиты сайтов от интернет-ботов reCAPTCHA. Из​-за этого пользователи не могли авторизоваться на ряде сайтов даже при вводе правильных логина и пароля. Но в Роскомнадзоре от причастности к этой проблеме открестились, так же как и от информации о включении в​ реестр запрещенных сайтов страницы google.ru. «Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации», — пояснили в Роскомнадзоре.

Кроме того, ведомство сообщило, что IP-адреса Gmail и YouTube в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись.

Представитель Google еще в воскресенье сообщил, что компания в курсе происходящих событий. ​«Мы знаем, что пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google; мы разбираемся в этих сообщениях», — заявлял РБК представитель пресс-службы Google. В понедельник компания ничего не добавила к этому комментарию.

Облачные проблемы На прошлой неделе, 18 апреля, в реестр запрещенных ресурсов попали IP-адреса облачного сервиса Google Cloud, поскольку Telegram использовал их для обхода блокировки в России: после того как заблокированными оказались IP-адреса Telegram, компания стала использовать адреса облачных сервисов Google, Amazon, Microsoft и ряда других компаний. Как только Роскомнадзор блокировал новые адреса, Telegram переходил на другие. Как рассказывал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, из-за того что мессенджер менял адреса очень быстро, ведомство вынуждено было блокировать их целыми пулами. В итоге под блокировку попали сайты, не связанные с Telegram, но использовавшие адресацию Google Cloud и других хостинг-провайдеров. В частности, проблемы с доступом испытывали онлайн-школа изучения английского языка Skyeng и мессенджер Viber.

Длинные «пуши»

Днем 23 апреля, по данным гендиректора хостинг-провайдера Diphost Филиппа Кулина, в реестре запрещенных ресурсов было 118 IP-адресов Google из 600 известных, к вечеру того же дня — 118 IP-адресов из 1002 известных (сколько всего адресов у Google.com, неизвестно). «Скорее всего, Google увеличивает количество известных IP-адресов из своего пула, поскольку ряд сервисов компании в настоящее время частично не работают», — отметил гендиректор провайдера Reg.ru Алексей Королюк.

Представитель Роскомнадзора не ответил на вопрос РБК, почему ведомство перешло от блокировки IP-адресов облачного сервиса Google к запрету адресов основного сайта.

Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев пояснил РБК, что проблемы с доступом к сайтам Google вызваны тем, что Роскомнадзор хочет препятствовать передаче push-уведомлений, которые Telegram использует для обхода блокировки. «Push-уведомления — один из способов распространения контента в интернете, — объясняет он. — Любой сервис может использовать эту технологию, если клиент согласился принимать такие сообщения. Поскольку инициатором цифрового обмена выступает не клиент, а сервис, то вычислить адрес, с которого придет следующий пакет, невозможно». По его словам, заблокировать push-уведомления полностью значит сделать неработоспособными смартфоны пользователей на Android или iOS, при этом блокировки отражаются не только на России, но и на других странах, в которые трафик может идти транзитом.

При этом Климарев считает, что Google физически не может запретить Telegram использовать свою инфраструктуру и в данном случае никакие законы не нарушает. «По сути, Жаров ведет себя как каратель, и действия ведомства в отношении Google — это чистый шантаж с целью заставить компанию сотрудничать с властями», — говорит он.

Такого же мнения придерживается и директор направления облачных сервисов «Битрикс24» Александр Демидов: «Можно предположить, что таким образом Роскомнадзор вынуждает Google быстрее начать сотрудничать. Скорее всего, конечной целью является удаление приложения Telegram из [магазина] Google Play».

Возможные потери

Худший сценарий развития при блокировке адресов Google — уход компании из России, рассуждает Климарев. «Конечно, Google потеряет деньги, но доля России в общей выручке компании составляет менее процента, в контексте глобального бизнеса для компании это незначительные потери», — заключил он.

Основным источником доходов Google остается реклама. По итогам 2017 года выручка Google составила $109,652 млрд, из которых $93,375 млрд пришлось на рекламу. По данным СПАРК, выручка российского подразделения — ООО «Гугл» — в 2016 году (последние доступные данные) составила 29,9 млрд руб. (около $0,44 млрд по среднегодовому курсу).

По словам представителя одного из рекламных агентств, в последние дни также были отмечены проблемы с доступом к Google Adwords (сервис онлайн-рекламы). «То есть пользователи могли иметь трудности с внесением изменений в настройки рекламных кампаний», — отметил собеседник РБК. Однако он не смог оценить, сколько денег могли потерять рекламодатели Google из-за этого.

Если ​блокировка Google в России все же произойдет, это обернется катастрофой для обычных пользователей, а также внесет существенные коррективы в рекламные стратегии сотен тысяч рекламодателей, использующих Adwords или YouTube в рекламных целях, отметил директор диджитал-агентства iProspect Russia (входит в холдинг Dentsu Aegis Network) Михаил Цуприков. «На данный момент проблемы с доступом к Google уже частично отразились на текущих рекламных кампаниях. Хотя в период с 20 апреля мы и не наблюдаем значительного снижения количества рекламных показов среди нескольких тысяч активных бизнес-аккаунтов клиентов Dentsu, появились трудности с оценкой эффективности кампаний в сервисе Google Analytics — у ряда клиентов перестал работать Measurement Protocol (собирает данные о пользовательском поведении. — РБК), и, кажется, это только первая ласточка», — сказал он.

Он предположил, что в случае блокировки Google за американскую компанию должна будет вступиться Федеральная антимонопольная служба, так как в противном случае «Яндекс» может стать монополистом на нескольких рынках, что недопустимо по законодательству России.

Google также может попытаться оспорить решение о блокировке своих ресурсов в России, считают юристы. «Судебный процесс против блокировки стоит инициировать против того органа, который такое решение принял. Из открытых источников в интернете следует, что решение о блокировке приняла Генеральная прокуратура», — рассуждает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Александр Казусь. По его мнению, шансы на успешное обжалование решения госоргана есть, главное — «доказать правомерность своих действий и нарушение законодательства со стороны госведомства».