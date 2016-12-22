Google прокомментировала проблемы с доступом к ее сервисам в России

Компания Google, о блокировке некоторых адресов которой сообщили пользователи, знает о проблеме и изучает ее.
«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google; мы разбираемся в этих сообщениях», — заявил РБК представитель пресс-службы Google.
Связаться с Роскомнадзором РБК не удалось.
Как рассказал РБК независимый эксперт (ранее сотрудник «Яндекса») Владимир Иванов, у google.com может быть много адресов. «Так делают по разным причинам, например, для более равномерной балансировки нагрузки», — отметил он. Блокировка части адресов приведет к тому, что сайт может работать с перебоями. «В принципе, у них на этот случай есть автоматизация, насколько я знаю. Они видят, что определенные адреса заблокированы, и переносят сервис на другие адреса», — пояснил Иванов. Он предположил, что блокировка IP-адресов самой Google, а не ее облачного сервиса, может означать, что Роскомнадзор пытается помешать доставке пуш-сообщений.
По данным главы Diphost, на данный момент в связи с блокировкой Telegram в реестр внесены около 18 млн IP-адресов. В частности, под блокировку попали пулы адресов, принадлежащие облачным сервисам Amazon, Google, Microsoft и др.
Как ранее говорил РБК представитель Роскомнадзора, действия ведомства по блокировке подсетей этих компаний сопровождаются перепиской с администрацией. «Когда Telegram сменит свои IP-адреса на другие, не принадлежащие Amazon и Google, они будут исключены из выгрузки операторам связи. Роскомнадзор постоянно отслеживает ситуацию», — пояснял представитель службы.
Кроме жалоб пользователей о проблемах с работой Google в России информировал и мониторинговый сайт downdetector.com. По его данным, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.
Ранее издание The Verge сообщило о том, что Google отключил возможность обхода блокировок через свой домен. Речь шла о запрете компанией подставных доменов, которые позволяли маскировать заблокированное доменное имя доменом другого сервиса.
Ранее Роскомнадзор сообщал о блокировке миллионов доменных имен в сети Google и Аmazon, на которые мигрировал мессенджер Telegram, решение о блокировке которого ведомство начало исполнять 16 апреля. По состоянию на 22 апреля многие пользователи программы сообщают, что Telegram работает в России даже без применения программ для обхода блокировок.