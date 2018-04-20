Страховой случай Сергея Хачатурова

Брата бывшего владельца «Росгосстраха» обвиняют в растрате

Сергей Хачатуров, младший брат Данила Хачатурова, в прошлом владельца «Росгосстраха», арестован. Дело против него заведено в связи с продажей пакета «Росгосстраха» банку «Траст», сообщил РБК адвокат Данила Хачатурова

Сергей Хачатуров (Фото: Армянская энциклопедия фонда «Хайазг»)

Сергей Хачатуров, младший брат Данила Хачатурова (в 2004—2012 годах — генеральный директор «Росгосстраха», в 2012—2017 годах — председатель совета директоров группы компаний «Росгосстрах») и в прошлом вице-президент «Росгосстраха» и гендиректор ООО «РГС Активы», был арестован 18 апреля, ему вменяется растрата (ст. 160 ч. 4 УК РФ), следует из карточки дела в базе данных Лефортовского суда Москвы. Пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова сообщила РБК, что эта мера пресечения определена предпринимателю до 16 июля. За более подробной информацией она рекомендовала обратиться в Следственное управление ФСБ России.

РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ России.

Арест Сергея Хачатурова подтвердил РБК Алексей Мельников, адвокат Данила Хачатурова. По версии следствия, он обвиняется в хищении принадлежащего ООО «РГС Активы» пакета акций ПАО «Росгосстрах», сообщил адвокат. По его словам, «этот пакет был правомерно реализован Сергеем посредством прямой биржевой сделки под контролем регулятора». Покупателем выступал банк «Траст», в настоящее время входящий в периметр санации банка «ФК Открытие». Объем хищения следствие оценивает более чем в 1 млрд руб., сказал Мельников.

По данным базы СПАРК «​Интерфакса», ООО «РГС Активы» владело на 30 сентября 2017 года 2,18% «Росгосстраха». Страховая компания официально перешла под контроль банка «ФК Открытие» незадолго до его санации Центробанком через Фонд консолидации банковского сектора.

Чем занимался Сергей Хачатуров Сергей Хачатуров был вице-президентом «Росгосстраха», а также основным бенефициаром РГС Банка — вместе со своими партнерами через кипрские офшоры он контролировал почти 75% его акций. Согласно МСФО РГС Банка на 30 июня 2017 года, Сергей Хачатуров являлся конечной стороной, контролирующей банк. Кроме того, согласно данным базы СПАРК «​Интерфакса», Сергей Хачатуров был гендиректором ООО «РГС Активы». Данил Хачатуров был совладельцем и президентом группы «Росгосстрах» до лета 2017 года. В 2016 году компания показывала существенные финансовые убытки из-за снижения доходов в своем основном бизнесе — ОСАГО. Так, за девять месяцев 2016 года ее чистый убыток по РСБУ составил 4,3 млрд руб., а по МСФО за полугодие — 8,65 млрд руб.

По словам Мельникова, выбор ареста в качестве меры пресечения для Сергея Хачатурова на время следствия — «прямое нарушение ст. 108 УПК РФ, запрещающей арест предпринимателя по подозрению в нарушении закона в рамках предпринимательской деятельности». Решение суда о выборе меры пресечения для Сергея Хачатурова будет обжаловано, так же как и другие процессуальные нарушения, подчеркнул адвокат, добавив: «Ситуация сложилась абсолютно недопустимая и требует серьезного разбирательства».

По его словам, речь идет о «желании группы лиц» оспорить ряд бизнес-договоренностей, которые были достигнуты и реализованы компанией ООО «РГС Активы», принадлежавшей в 2017 году Сергею Хачатурову. «То, что эти договоренности, реализованные, подчеркиваю, в соответствии с законом, сегодня, спустя почти год, кому-то не нравятся, не ставит под сомнение их правомерность и может привести к оспариванию всей сделки», — заявил Мельников РБК.

Бывший совладелец и глава «Росгосстраха» Данил Хачатуров в разговоре с РБК сообщил: «Я на свободе, в Москве, в рабочем кабинете».

Проблемный страховщик

Страховая компания «Росгосстрах», долгое время остававшаяся крупнейшим игроком рынка ОСАГО и демонстрировавшая убытки, была одним из потенциально проблемных страховщиков. В декабре 2016 года источники на страховом рынке сообщали РБК о возможности продажи СК «Росгосстрах» холдингу «Открытие». Сделка официально почти полгода не признавалась сторонами.

Вместе с тем «Открытие» предоставляло группе «Росгосстрах» средства и без оформления юридического контроля. Совокупно объем выделенных «Открытием» «Росгосстраху» средств в первом полугодии 2017 года составлял 40 млрд руб. В середине августа ФАС одобрила сделку по приобретению компанией «Открытие Информ» (входило в «Открытие Холдинг», на тот момент крупнейшего акционера банка «ФК Открытие») структур «Росгосстраха» — ООО «РГС Холдинг», ООО «РГС Активы» и ООО «РГСН».

В результате это стало одной из причин ухудшения финансового положения банка «ФК Открытие». 29 августа 2017 года ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» вместе с рядом его активов, в том числе компанией «Росгосстрах», через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В связи с достижением капиталом банка отрицательного значения его уставный капитал был снижен до 1 руб., доли бывших собственников размыты.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В начале декабря ЦБ объявил об утверждении изменений в плане участия в спасении банка, согласно которым регулятор выкупил допэмиссию его акций на сумму 456,2 млрд руб. При этом 42,2 млрд должен был получить в качестве помощи «Росгосстрах».

По итогам 2017 года убыток «Росгосстраха» составил 55,6 млрд руб. против 33 млрд руб. по итогам 2016 года. Сборы компании сократились на 29,4%, до 92,7 млрд руб. Выплаты упали на 34,5%, до 81,9 млрд руб., а убыток от инвестиционной деятельности составил 21,6 млрд руб. в 2017 году. ​В то же время активы компании выросли до 143,2 млрд руб. (на 9,56%), а обязательства сократились до 105,8 млрд руб. В начале года компания утвердила бизнес-план, который предусматривает выход на безубыточность к концу года за счет в том числе снижения доли участия в ОСАГО и сокращения расходов на содержание сети.

«Воровство сверху донизу»

После того как поглотивший «Росгосстрах» банк «ФК Открытие» попал под санацию, у новой администрации банка и руководства страховой компании возникли вопросы к прежнему руководству.

В декабре 2017 года Михаил Задорнов, который готовился с начала 2018 года возглавить «ФК Открытие», заявил, что в «Росгосстрахе» «царило воровство сверху донизу».​ Он также выразил мнение, что страховая компания прогорела из-за того, что, несмотря на свою уникальную позицию на рынке, использовала бизнес-модель, которая «никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль».

Данил Хачатуров, отвечая на обвинения Задорнова, говорил, что причиной финансового краха компании стали ошибки в госрегулировании рынка ОСАГО, а не плохое управление. «Наша сильная сторона оказалась и нашей слабостью — огромный размер и доля рынка «Росгосстраха» в момент, когда тарифа ОСАГО стало не хватать, начали работать против нас», — объяснял он. По его словам, за 15 лет в компанию были вложены «сотни миллиардов рублей» его личных средств, у «Росгосстраха» не было «ни одной заемной копейки».

Проверка Росгосстраха была начата по инициативе МВД — в начале февраля ведомство предложило ЦБ совместно проверить страховщика. Зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин тогда пояснил, что регулятор «прорабатывает» этот вопрос. В начале апреля 2018 года Чистюхин рассказал, что новое руководство «Росгосстраха» передало в правоохранительные органы материалы о «подозрительных случаях» в компании при прошлом руководстве.

17 апреля в центральном офисе страховой компании «Росгосстрах Жизнь» («РГС-Жизнь») проводились следственные действия. Представители компании заявили, что визит представителей правоохранительных органов с операционной деятельностью страховщика не связан. «РГС-Жизнь» еще в декабре 2016 года вышла из состава группы «Росгосстрах». Ее собственником через подконтрольные ему структуры стал Алхас Сангулия, давний знакомый Данила Хачатурова. В банке «ФК Открытие» РБК 19 апреля заявили, что не комментируют действия следственных органов.

Сложно оспариваемая сделка

На этом этапе, по мнению юристов, определить, по каким именно основаниям для Сергея Хачатурова была избрана мера пресечения в виде ареста, не представляется возможным. «Если Сергей Хачатуров занимал какую-то должность и его деяния были связаны с предпринимательской деятельностью, то его не имели права арестовывать», — говорит управляющий партнер адвокатского бюро «ЗКС» Денис Саушкин.

Сделка, являющаяся предметом расследования, при определенных условиях может быть расторгнута, считают юристы. Но если сделки были согласованы с регулятором, оспорить их будет очень сложно, говорит Саушкин. «На текущий момент мало вводных данных, чтобы сказать о возможных основаниях для разворота сделок. Однако, если Сергей Хачатуров действительно присвоил себе денежные средства как лицо, подписывающее сделку, — это само по себе не является основанием для признания сделки недействительной», — поясняет Саушкин.

«В Гражданском кодексе РФ предусмотрены основания, по которым сделка может быть признана недействительной или изначально ничтожной», — говорит партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. «В этой ситуации, скорее всего, может иметь место ссылка на ст. 10 ГК РФ, которая предусматривает запрет на злоупотребление правом. Но это во многом оценочное понятие, поэтому без анализа фактических обстоятельств сложно говорить более конкретно», — утверждает он.