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Обратный отсчет: когда Роскомнадзор добьется блокировки Telegram
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Обратный отсчет: когда Роскомнадзор добьется блокировки Telegram
Газета № 066 (2790) (1304) 12 апр, 11:02
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Блокировка в сверхсрочном порядке
Роскомнадзор потребовал немедленно закрыть доступ к Telegram
Telegram может быть заблокирован не через три-шесть месяцев, как полагали юристы, а в ближайшие дни. Роскомнадзор заявил ходатайство о немедленной блокировке мессенджера, и суд может рассмотреть его уже в пятницу, 13 апреля
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Суд без Telegram

Мессенджер Telegram может быть заблокирован уже в ближайшие дни. Роскомнадзор заявил ходатайство о немедленном исполнении судебного решения о блокировке Telegram, сообщил представитель ведомства, выступавший в рамках предварительной беседы в суде. В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы рассмотрит иск ведомства о блокировке Telegram. Если суд примет решение о блокировке, то на том же заседании может рассмотреть и ходатайство о немедленной блокировке.

Представитель Telegram не присутствовал на предварительной беседе, так как адвокат мессенджера по этому делу находится в служебной командировке. Юристы Telegram просили перенести заседание, однако суд отклонил эту просьбу. В итоге ​основатель Telegram Павел Дуров рекомендовал своим юристам не участвовать в судебном процессе по иску Роскомнадзора. Решение было мотивировано нежеланием «легитимизировать откровенный фарс присутствием» адвокатов, заявил руководитель международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы мессенджера в России, Павел Чиков.

Эту информацию РБК подтвердил и руководитель отдела информации «Агоры» Дмитрий Колбаси​н. «Наши адвокаты не будут участвовать [в заседании]», — заявил он, отметив, что «суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил никаких материалов дела и не дал никакой возможности подготовиться к судебному процессу (к рассмотрению дела о блокировке мессенджера сам Telegram привлечен не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо. — РБК)». При этом судья удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о привлечении к делу в качестве третьего лица Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Немедленно отключить

Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram в России 6 апреля. Российское законодательство обязывает организаторов распространения информации в интернете, к которым относятся мессенджеры, сервисы электронной почты и др., предоставлять по требованию ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Однако Telegram отказался сделать это. Позиция Telegram заключается в том, что требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны и технически и юридически неисполнимы. В частности, представители мессенджера настаивали, что переписка, которая передается через так называемые секретные чаты, шифруется по методу end-to-end, то есть ключи хранятся на устройствах пользователей и не находятся на серверах Telegram. Переписка из облачных чатов «распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте».

В нескольких шагах от блокировки: Роскомнадзор подал иск к Telegram
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Первоначально юристы прогнозировали, что рассмотрение дела о блокировке Telegram в первой и второй судебной инстанциях займет от трех до шести месяцев, после чего сервис может быть заблокирован в России.

Как объяснил РБК заместитель руководителя юридического отдела REG.RU Павел Патрикеев, Роскомнадзор решил действовать в специальном порядке: он подал ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления. «То есть дополнили заявление в суд пунктом, который законом в общей процедуре не указан, но процессуально они вправе заявить о нем. Если суд одобрит ходатайство, в решении суда будет специальная строчка о том, что решение вступает в силу незамедлительно», — указал он.

Юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев сообщил, что в иске должно быть прямое указание на то, почему решение приводится к немедленному исполнению, а таких оснований в данном случае нет. «Что должно произойти в субботу, чтобы завтра нужно было заблокировать Telegram? Пока мы не видели документов, сложно понять, по какой причине Роскомнадзор требует немедленного исполнения судебного решения о блокировке Telegram», — добавил он.

​По его словам, мессенджер пока не решил, будет ли подавать апелляцию, если суд встанет на сторону Роскомнадзора. «Будем отталкиваться от решения, пока рано об этом говорить», — сказал он.

После того как суд примет положительное решение о блокировке Telegram, Роскомнадзор направит его операторам связи с указанием о необходимости принятия мер по ограничению доступа к сервису, рассказал Павел Патрикеев. В реестр заблокированных страниц будут внесены доменные имена telegram.org, web.telegram.org, t.me и IP-адреса серверов Telegram. После чего провайдеры должны будут ограничить доступ к ресурсам мессенджера в течение суток с момента обновления реестра (он обновляется ежедневно в 9:00 и 21:00 мск). 

Работа Telegram будет блокироваться по IP-адресам серверов, к которым приложение обращается при подключении. Патрикеев отметил, что Роскомнадзор регулярно проверяет, не использует ли приложение новые IP-адреса для подключения, в случае обнаружения они также будут внесены в черный список.

Роскомнадзор также может обратиться с просьбой об удалении мессенджера из магазинов Google Play и App Store, как это было в случае с соцсетью LinkedIn. Тогда запрос ведомства, сделанный в декабре 2016 года, был исполнен в январе 2017-го.

Авторы: Наталья Демченко, Ирина Ли.
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