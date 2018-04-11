Росавиация приземлила 60 пилотов

Власти начали новую проверку свидетельств авиационного персонала

Росавиация аннулировала 60 летных свидетельств пилотов коммерческой авиации — по причине предоставления ими недостоверных сведений при получении документов. Эксперты говорят о дефиците пилотов гражданской авиации в России

Фото: Георгий Зимарев / «РИА Новости»

Согласно приказу, опубликованному во вторник, 10 апреля, Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), летные свидетельства 60 российских пилотов коммерческой авиации аннулированы, полеты им запрещены. Как сообщил РБК представитель ведомства, причиной стало предоставление ими недостоверных данных при получении свидетельств авиационного персонала.

По его словам, эти пилоты предоставляли в Росавиацию документы о том, что прошли обучение по сокращенной программе в авиационном учебном центре «ЧелАвиа». Однако в действительности они обучались в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), у которого не было лицензии авиационного учебного центра и права на подготовку пилотов коммерческой гражданской авиации по сокращенной программе обучения (его длительность составляла до десяти месяцев).

Проверки следуют за катастрофами

В Росавиации отметили, что до сих пор не знают, почему «ЧелАвиа» выдавал студентам ЮУрГУ документы, если между учебным центром и студентами не было договорных отношений. «Такая «схема» обучения не позволяет удостовериться в качестве полученного летного образования», — сообщил представитель ведомства.

РБК направил запрос в пресс-службу Южно-Уральского государственного университета.

Одним из тех, кто проходил профессиональную переподготовку в ЮУрГУ, был Сергей Гамбарян — второй пилот самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», разбившегося 11 февраля в Подмосковье вскоре после взлета. Как писала газета «Коммерсантъ», после его гибели деятельностью университета по выдаче дипломов в сфере летной эксплуатации летательных аппаратов заинтересовался Следственный комитет; в конце марта было возбуждено уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий) в отношении неустановленной группы лиц «одного из уральских вузов».

После катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний», в которой погиб 71 человек, также была временно приостановлена эксплуатация самолетов этого типа. Кроме того, Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля. До этой даты «Саратовские авиалинии» должны исправить все найденные нарушения. 9 апреля совет директоров авиакомпании прекратил полномочия гендиректора Алексея Вахромеева. По версии МАК, причиной крушения Ан-148 стало обледенение приемников полного давления, нарушившее показания скорости самолета.

Руководитель специализированного портала Avia.ru Роман Гусаров сказал РБК, что Росавиация начала интенсивные проверки пилотов и массовые аннулирования свидетельств после авиакатастрофы Boeing 737 в Казани в 2013 году; вторая волна проверок, начавшаяся в августе 2017 года, когда была введена новая программа подготовки пилотов, коснулась учебных заведений. Сейчас проверки связаны с авиакатастрофой самолета «Саратовских авиалиний». Проверки позволяют повысить безопасность полетов и выявить проблемы с подготовкой кадров, отмечает Гусаров. Но в постоянном режиме очень сложно отслеживать уровень подготовки каждого пилота, поэтому после крушений случаются массовые отзывы свидетельств авиационного персонала, добавляет он.

Перевозчикам не хватает, правительству достаточно

«Отзыв свидетельств влияет на рынок труда. У нас низкий уровень подготовки пилотов именно из-за их дефицита, просто некому летать, поэтому авиакомпании берут всех», — говорит Гусаров, отмечая, что дефицит пилотов будет только расти.

О дефиците пилотов говорил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах Петербургского экономического форума в 2017 году. В частности, по его словам, у ведущего российского авиаперевозчика нехватка российских командиров воздушного судна. Савельев утверждал, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработная плата в полтора-два раза выше».

Вице-премьер Аркадий Дворкович, в свою очередь, ​подчеркивал, что дефицита пилотов в России нет.

По данным кадрового агентства «Авиаперсонал», в России 11,6 тыс. пилотов, обслуживающих гражданские коммерческие суда. Всего в стране летают 4413 гражданских самолетов, из которых 2537 находятся в коммерческой эксплуатации. Подготовка пилотов в России осуществляется по системам высшего, среднего и дополнительного образования. После выпуска летчики проходят дополнительную подготовку в авиакомпаниях и приступают к полетам в качестве вторых пилотов. После налета в 1,5 тыс. часов (это около двух-трех лет работы) они получают свидетельства линейного пилота.

До августа 2017 года пилоты обучались по программам, которые были утверждены Росавиацией в 2006 году. Когда стали действовать новые учебные планы, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что около 5 тыс. коммерческих пилотов могут лишиться свидетельств, но ведомство опровергло эту информацию.