Гендиректора «Саратовских авиалиний» сняли с должности

На внеочередном заседании совета директоров АО «Саратовские авиалинии» принято решение прекратить полномочия генерального директора авиакомпании Алексея Вахромеева. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Кроме того, совет директоров принял решение расторгнуть трудовой договор с Вахромеевым. При этом председателю совета директоров Юрию Давыдову в срок до 11 апреля необходимо представить на рассмотрение кандидатуры на должность гендиректора компании.

Помимо этого совет директоров поручил провести заседание по вопросу рассмотрения представленных кандидатур и назначения гендиректора не позднее 11 апреля.​

11 февраля вылетевший из столичного аэропорта Домодедово самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился спустя несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту (71 человек) погибли. По версии Межгосударственного авиационного комитета​ (МАК), причиной крушения Ан-148 стало обледенение приемников полного давления, нарушившее показания скорости самолета. 20 марта «Росавиация» направила директиву авиакомпании «Саратовские авиалинии» о приостановке полетов самолетов Ан-148.

После трагедии с самолетами этой авиакомпании произошло еще несколько инцидентов. Так, 1 марта Як-42 «Саратовских авиалиний» совершил посадку с выключенным двигателем в московском аэропорту Домодедово, а 28 марта Як-42 экстренно сел в аэропорту Самары из-за отказа двигателя.