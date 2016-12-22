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Заявивший об отказе лететь на Ан-148 не стал отвечать на обвинения во лжи
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Заявивший об отказе лететь на Ан-148 не стал отвечать на обвинения во лжи
Крушение Ан-148 в Подмосковье, 12:13
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Не полетевший на Ан-148 мужчина отказался отвечать на обвинения во лжи

Предприниматель из Сочи Максим Коломейцев, который ранее заявлял, что спасся, не полетев на самолете Ан-148, который разбился в Подмосковье, заявил РБК, что не будет комментировать сообщения СМИ о том, что он не покупал билет на этот рейс.

Коломейцев сослался на то, что вся необходимая информация есть в его социальных сетях. «Все мои комментарии есть в социальных сетях. Сама ситуация мне неприятна», — пояснил Коломейцев.

В соцсети «ВКонтакте» Коломейцев 11 февраля опубликовал следующее сообщение: «Я на этом самолете должен был сегодня лететь в Орск на свой день рождения. В последний момент подвели в автосалоне, и перелет перенес на неделю позже. Потерял 10 тыс. руб. на обмене билетов, обрел жизнь».

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедово в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Жертвой крушения стал 71 человек. В тот же день Максим Коломейцев рассказал в интервью «Комсомольской правде на Кубани», что празднует в этот день свой второй день рождения, поскольку стал единственным спасшимся пассажиром Ан-148. Он заявил, что сдал билет на рейс в кассу за неделю до трагедии. По словам собеседника газеты, на 37-летие он купил себе машину, за которой собирался лететь в Орск. Однако в последний момент продавец автомобиля перенес встречу с ним на 18 февраля.

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Бизнес

Позднее телеканал НТВ сообщил, что Коломейцев соврал. Телеканал направил официальный запрос в «Саратовские авиалинии», чтобы выяснить, бронировал ли Коломейцев билеты на день крушения самолета. В авиакомпании ответили, что «билет на имя Коломейцева Максима Владимировича <...> не оформлялся». Справка была подписана гендиректором авиакомпании.

Коломейцев продемонстрировал сотрудникам телеканала выписку из банка, в которой говорилось о покупке авиабилета на сумму 10,5 тыс. руб., но в выписке не была указана дата вылета, направление и авиакомпания, сообщили в НТВ. «Деньги получила некая фирма, в названии которой есть слово «Шереметьево», хотя тот самолет вылетал из Домодедово», — говорится в сюжете телеканала.

Теги: Ан-148 , крушение самолета , Сочи , НТВ
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