Олигархи слетаются на допрос

Власти США взяли показания у российских бизнесменов

Власти США допросили по делу о вмешательстве в американские выборы как минимум двух российских олигархов. По данным Flightradar, в марте в Нью-Йорке садились самолеты Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова

Роберт Мюллер (Фото: Aaron Bernstein / Reuters)

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы 2016 года, допросила двух российских бизнесменов, которые побывали в США в последние недели. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.

​По ее данным, одного из «российских олигархов» допросили после того, как его частный самолет приземлился в одном из аэропортов Нью-Йорка. У него досмотрели электронные устройства. Второй бизнесмен​ был опрошен во время его поездки в США. При этом остается неясным, обыскали ли его и проводились ли в отношении него какие-либо другие следственные действия.

РБК, основываясь на открытых данных сервиса Flightradar24, который отслеживает движение самолетов в онлайн-режиме, выяснил, что в марте в Нью-Йорк прилетали самолеты сразу нескольких российских миллиардеров.

Так, самолет Boeing 767-300ER с номером P4-MES был в Нью-Йорке 12 и 16 марта, следует из данных Flightradar24. Согласно данным журнала Forbes, он принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Airbus A319 с номером M-RBUS был в Нью-Йорке 20 и 21 марта, этот самолет принадлежит миллиардеру Михаилу Прохорову. Airbus A319-115 (CJ) с номером P4-MIS с 6 по 11 марта совершил несколько перелетов в США по маршруту Бостон — Нью-Йорк — Вашингтон — Нью-Йорк. По данным сайта private-jet-fan.com, собирающего информацию о собственниках частных самолетов, его владелец — миллиардер Виктор Вексельберг.

Представитель Абрамовича отказался от комментариев, но источник, близкий к бизнесмену, сообщил, что его не допрашивали в США. Близкий к Прохорову источник заявил РБК, что бизнесмена не допрашивали и он не имеет отношения к расследованию Спецпрокуратуры США. Представители Вексельберга пока не ответили на запрос РБК. Представитель Спецпрокуратуры США от комментариев отказался.

В четверг также стало известно, что США планируют ввести санкции в отношении нескольких российских олигархов. Кремль в курсе сообщений в СМИ о возможном введении санкций США против российских бизнесменов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако он усомнился в том, что в России есть «олигархи». «Фразу «российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи. В России нет олигархов», — заявил он.

Абрамович, Прохоров и Вексельберг фигурируют в так называемом кремлевском списке, который Министерство финансов США обнародовало 30 января. Всего в него были внесены 210 человек — представители российского бизнеса, члены правительства России и его глава Дмитрий Медведев, а также некоторые главы госкорпораций. В их отношении могут быть введены новые санкции, о чем позднее заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Санкции, как сообщает Reuters, грозят россиянам по закону США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он был подписан президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года. Закон позволяет вводить санкции против физических и юридических лиц. Первыми россиянами, подпавшими под санкции по CAATSA, стали сотрудники так называемой фабрики троллей. После того как спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинение 13 россиянам, которых подозревает во вмешательстве в выборы американского президента 2016 года, Минфин ввел санкции не только против них, но и против двух человек, которых США определили как сотрудников ГРУ — Главного разведывательного управления (сейчас называется Главное управление Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации). Активы, доступные США, подлежали заморозке. Тогда же Минфин США выпустил заявление, в котором пообещал «ввести дополнительные санкции в соответствии с законом CAATSA, чтобы привлечь к ответственности российские официальные лица и олигархов за из дестабилизирующие действия». Санкции, как следует из релиза, будут выражены в «ужесточении их доступа к финансовой системе США».

Состояние Вексельберга глобальный Forbes оценивает в $14,6 млрд, он занимает в списке 99-е место. Ему в США принадлежит инвестиционный фонд Columbus Nova, под управлением которого находятся активы стоимостью более $2 млрд, говорится на сайте группы «Ренова». У Абрамовича с Прохоровым с США еще более тесные связи.

Абрамович с долей 30,76% является основным акционером сталелитейной Evraz с активами в США. Компании принадлежат там заводы по производству труб, проката и рельсов — Evraz Portland и Evraz Pueblo. Кроме того, по данным СМИ, он приобретает особняки в Нью-Йорке. Состояние его глобальный Forbes оценивает в $11,6 млрд, Абрамович занимает в списке 140-е место.

Михаил Прохоров с состоянием $9,6 млрд занимает 158-е место в глобальном рейтинге Forbes. В конце декабря 2015 года он стал единственным владельцем нью-йоркского клуба «Бруклин Нетс» Национальной баскетбольной ассоциации. Сейчас он продает 49% в «Бруклин Нетс» и 45% акций нью-йоркского стадиона Barclays Center сооснователю интернет-ретейлера Alibaba Джозефу Цаю за $2,4 млрд. При этом Прохоров планирует остаться основным владельцем клуба: «Я привержен «Бруклин Нетс» и остаюсь основным владельцем команды. Моя цель поиска партнеров на местном рынке заключается в дальнейшем укреплении присутствия команды в Нью-Йорке, чтобы расширить наши деловые и общественные отношения».

О своей работе с «Бруклин Нетс» в открытом письме СМИ в феврале 2016 года Прохоров говорил: ​«Если у меня и были какие-то опасения относительно того, как быть чужаком на чужбине, то последние шесть лет убедили меня в том, что в США всех волнуют только твои обязательства, а не твой паспорт, твой акцент и твой домашний адрес. «Америка, — сказал я шесть лет назад, — я пришел с миром. И я до сих пор с миром».