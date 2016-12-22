CNN узнал о допросе двух бизнесменов из России по делу о «рашагейте»

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года, допросила двух российских бизнесменов, которые приезжали в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.
По словам одного из собеседников, одного из «российских олигархов» допросили после того, как его частный самолет приземлился в районе Нью-Йорка. У него досмотрели электронные устройства. Второй бизнесмен был задержан во время своей недавней поездки в США, при этом остается неясным, обыскали ли его и проводились ли в отношении него какие-либо другие следственные действия.
Также команда Мюллера отправила запрос третьему «российскому олигарху», который в последнее время не посещал США, с просьбой побеседовать с представителями американских правоохранительных органов и предоставить им некоторые документы.
Во всех трех случаях, отмечает телеканал, следователей интересует, переводили ли состоятельные россияне денежные пожертвования прямо или косвенно на президентскую кампанию Дональда Трампа и его инаугурацию. Один из собеседников телеканала предположил, что у Мюллера есть какие-то доказательства в пользу того, что россияне были причастны к финансированию предвыборной кампании американского президента. Согласно американскому законодательству, иностранным гражданам запрещается финансировать избирательные кампании или вносить на них пожертвования.
Об интересе американских следователей к российским бизнесменам сообщается впервые, указывает телеканал. Имена бизнесменов, которые были допрошены, а также подробности их взаимодействия с командой Мюллера не раскрываются. Также, добавляют источники CNN, спецпрокурор Мюллер проверяет возможность использования Россией подставных спонсоров с американским гражданством для финансирования кампании Трампа.
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