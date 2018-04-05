Пентагон скорректировал президента

Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,87 57,27 EUR Нал. 71,22 70,35 USD Бирж. 57,45 -0,13 EUR Бирж. 70,56 -0,09 USD ЦБ. 57,76 +0,23 EUR ЦБ. 70,96 +0,04 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 6676,30 -709,80 MOEX 2265,60 +0,08% RTS 1240,39 +0,27% Brent 68,24 -0,06% DJIA 24264,30 +0,96% Nasdaq 7042,11 +1,45% FTSE 7034,01 +0,05%
Противоречия Трампа: почему США передумали выводить войска из Сирии
Лента новостей
СМИ анонсировали введение США новых санкций против российских бизнесменов 02:36, Бизнес В Тюмени в магазине игрушек произошел пожар на площади 3 тыс. кв. м 01:41, Общество Белый дом заявил о намерении продолжить оказывать давление на Россию 01:33, Политика В петербургском аэропорту Пулково сработала пожарная сигнализация 01:25, Общество США призвали приговорить к 20 годам банкира за обход санкций против Ирана 00:46, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 00:38, РБК и Билайн «Коммерсантъ» узнал о покупке Mail.Ru и «МегаФоном» онлайн-сервиса такси 00:37, Бизнес В США потерпел крушение истребитель F-16 00:01, Общество ВШЭ и ЦСР предложили реформировать систему образования за 8 трлн руб. 00:01, Экономика Высланный в США российский хакер Никулин попытался сбежать из-под стражи 04 апр, 23:51, Общество «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 04 апр, 23:45, Спорт «Барселона» и «Рома» забили пять голов на двоих в четвертьфинале ЛЧ 04 апр, 23:44, Спорт Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к данным пользователей 04 апр, 23:29, Бизнес Россельхознадзор назвал крупнейшего импортера молочной продукции 04 апр, 22:51, Общество Мозамбик упростил порядок захода в порты для кораблей России 04 апр, 22:36, Политика Эдита Пьеха рассказала о самочувствии после госпитализации 04 апр, 22:23, Общество Джонсон назвал «смехотворным» российское предложение в ОЗХО 04 апр, 22:09, Политика В Риге прошла акция протеста против перевода образования на латышский 04 апр, 22:05, Политика Капитана арестованного судна «Норд» госпитализировали 04 апр, 21:59, Общество Киев определился с судьбой договора о дружбе с Россией 04 апр, 21:50, Политика ЦБ пообещал идентифицировать владельцев всех биржевых роботов 04 апр, 21:50, Финансы Лига чемпионов по футболу. «Барселона» — «Рома». Онлайн 04 апр, 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Онлайн 04 апр, 21:45, Спорт В аэропорту Нальчика ответили на заявление «Победы» о его небезопасности 04 апр, 21:41, Общество В Крыму ответили на угрозы Киева заходящим в порты полуострова кораблям 04 апр, 21:35, Политика В Петербурге госпитализировали Эдиту Пьеху 04 апр, 21:30, Общество Российскую позицию не поддержали большинство стран в ОЗХО 04 апр, 21:16, Политика Основными покупателями «народных» облигаций стали пенсионеры 04 апр, 21:11, Финансы
Противоречия Трампа: почему США передумали выводить войска из Сирии
Газета № 060 (2784) (0504) Политика, 04 апр, 17:05
0
Пентагон скорректировал президента
Как США будут выводить войска из Сирии
США продолжат операцию в Сирии — будущая стратегия зависит от ситуации в зоне конфликта, заявили РБК в Пентагоне, комментируя планы президента Дональда Трампа по выводу войск. По оценкам США, ИГ в Сирии почти разгромлена
Фото: Cpl. Rachel Diehm / Zuma / ТАСС

Противоречивые сигналы

США намерены дальше вести борьбу с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии, но будут определять численность и структуру американских войск в этой стране исходя из ситуации на земле. Об этом РБК заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон, отвечая на вопрос о реакции Пентагона на заявления президента США Дональда Трампа о скором выводе американских войск из Сирии.

«Мы продолжаем реализацию стратегии президента по разгрому ИГ <...> Коалиция из 75 членов по-прежнему сосредоточена на уничтожении остатков физического присутствия «Исламского государства», — отметил Пахон. Международная коалиция во главе с США оказывает военную и финансовую поддержку преимущественно курдским «Сирийским демократическим силам» (SDF) в борьбе против ИГ. На данный момент в Сирии находятся 2 тыс. американских военных.

3 апреля Трамп заявил, что «очень скоро» примет решение о выводе американских войск из Сирии. «Я хочу уйти [из Сирии], я хочу вернуть войска домой, я хочу начать восстановление нашей нации», — сказал он на пресс-конференции с главами балтийских государств. По его словам, основной миссией США в Сирии было уничтожение ИГ. «Мы почти выполнили эту задачу, и мы очень быстро примем решение, что нам делать дальше», — отметил Трамп.

Однако днем 4 апреля стало известно, что Трамп все же согласился, хоть и «неохотно», оставить американский военный контингент в Сирии, не уточнив, на какой срок. Об этом сообщили американские СМИ, в том числе NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента. Представитель Белого дома рассказал, что такое решение Трамп принял по результатам обсуждений с советниками по национальной безопасности во вторник. По словам собеседника американских СМИ, министр обороны США Джеймс Мэттис, а также другие высокопоставленные чиновники объяснили Трампу, что борьба с ИГ в Сирии почти завершена, однако полный вывод американских военных в настоящее время может обернуться потерей всех достигнутых результатов.

«Президент ясно выразил свое недовольство относительно какого-либо долгосрочного присутствия в Сирии», — отметил чиновник из Белого дома, добавив, что Трамп настаивает, чтобы финансированием восстановления Сирии занимались другие страны.

Оставить Сирию другим

О своем желании как можно скорее выйти из сирийского конфликта Трамп впервые заявил на прошлой неделе. «Мы очень скоро покинем Сирию. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом. Мы собираемся вернуться в свою страну», — подчеркнул он 29 марта. За несколько часов до этого официальный представитель Пентагона Дана Уайт, напротив, говорила о необходимости проделать еще много «важной работы» для гарантии «долговременного поражения» экстремистов ИГ. На просьбу журналистов прокомментировать заявления Трампа официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт отметила, что она не осведомлена о каком-либо плане США по выводу войск из Сирии.

На противоречия в заявлениях и позициях Трампа и Пентагона обращают внимание американские СМИ. По словам источника телеканала CNN в Пентагоне, знакомого с ходом операции против ИГ в Сирии, неясно, почему президент США сделал заявления о выходе. Собеседник CNN утверждает, что американские военные в настоящий момент не рассматривают уход из Сирии, так как перед ними по-прежнему стоят нерешенные задачи: например, что делать примерно с 400 иностранными боевиками ИГ, задержанными бойцами SDF. Кроме того, военный отметил, что США до сих пор не сформировали окончательную позицию в отношении будущего президента Сирии Башара Асада.

Заявление Трампа вписывается в его предвыборные обещания — конец участия США в сирийском конфликте был одним из пунктов повестки его кампании, отмечает в беседе с РБК директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин. Однако, по мнению эксперта, президента удержали от принятия такого решения его советники и военные. Они, по словам Шумилина, смогли объяснить, что немедленный вывод американских войск чреват не только потерей контроля над освобожденными от ИГ территориями, но и подрывом доверительных отношений с союзниками по коалиции.

Сирийская тройка

В Анкаре 4 марта президенты Турции, России и Ирана — гаранты перемирия в стране — обсудили ход дальнейшего урегулирования. В итоговой декларации президенты трех стран поддержали политическое урегулирование военного конфликта и скорейшее начало разработки новой Конституции Сирии в Конституционной комиссии, которая должна начать работу под эгидой ООН.

Подкрепления на севере

Параллельно с противоречивыми заявлениями в Вашингтоне о будущем нахождения американских военных в Сирии турецкие СМИ утверждают, что США, напротив, усиливают свое присутствие на севере Сирии. Во вторник, 3 апреля, турецкое агентство Anadolu сообщило о начале строительства двух американских баз в подконтрольном курдам районе Манбидж на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Кроме того, агентство утверждает, что 1 апреля американские военные направили подкрепление в этот район: 300 военных, военную и строительную технику.

По данным источников Anadolu, одна из баз будет возведена на месте наблюдательного пункта к юго-востоку от населенного пункта Дадат (севернее Манбиджа). База будет расположена в 8 км от реки ​Саджу, которая образует линию фронта между территориями курдов и районом города Джераблус, перешедшего под контроль турецкой армии и союзной ей сирийской вооруженной оппозиции в ходе их совместной операции «Щит Евфрата» в 2016–2017 годах. Собеседник агентства утверждает, что на место возведения базы уже перевезены материалы и необходимая техника. Вторая база, утверждает источник Anadolu, будет построена к югу от Дадата — в 4 км от зоны «Щита Евфрата». По его словам, там уже ведутся строительные работы.

Американские военные машины едут к северу от города Манбидж (Фото: Rodi Said / Reuters)

Увеличение количества американских военных в районе Манбиджа — это ответная реакция на возможность начала очередной ​«контртеррористической операции» Турции против курдов в Манбидже, пишет Anadolu. Анкара считает курдские «Сирийские демократические силы» террористической организацией: президент Турции неоднократно заявлял о своих планах зачистить все пограничные с Турцией сирийские районы от курдов для обеспечения безопасности своей страны.

Пентагон не стал опровергать или подтверждать РБК информацию о возведении двух новых баз в Сирии. «Я не могу обсуждать конкретные передвижения и расположения сил [США] в Сирии», — заявил РБК Эрик Пахон, отметив, что в Центральном командовании Вооруженных сил США военачальникам делегированы полномочия и ответственность за определение количества людей и ресурсов, необходимых для выполнения миссии и для собственной защиты. «Cитуативное изменение размеров личного состава в связи с этим является вполне нормальным», — отметил Пахон.

Турция обустраивается в Сирии: что будет после взятия Африна
Политика

Турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция уже смогли выбить курдские отряды YPG и YPJ (часть SDF) из района Африна — курдского анклава на северо-западе Сирии. Начавшаяся 20 января операция «Оливковая ветвь» продолжалась два месяца. Анкара заявляла, что операции против курдов продолжатся и будут распространяться дальше на восток, пока не будут «очищены от боевиков» сотни городов вплоть до иракской границы, в том числе Манбидж, заявил 19 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган​. Турецкие власти постоянно выражают недовольство поддержкой США курдов.

Автор: Анжелика Басисини.
Теги: Сирия , Дональд Трамп , Пентагон , вывод войск , военные базы , Манбидж
Материалы по теме
Трамп анонсировал скорый вывод американских войск из Сирии Политика
Турция обустраивается в Сирии: что будет после взятия Африна Политика
Курды заявили о гибели 59 турецких солдат на севере Сирии Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.