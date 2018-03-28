Альянс присоединился к союзу

НАТО сократило российскую миссию

НАТО сократит численность персонала в постпредстве России при своей штаб-квартире на десять человек. Окно для диалога с Москвой остается открытым, уверен генсек альянса. Москва, скорее всего, ответит жестко, говорят эксперты

Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Вслед за странами Запада, которые накануне коллективно выслали российских дипломатов из своих стран, на «дело Скрипалей» во вторник, 27 марта, отреагировало НАТО. Общая численность российской миссии при штаб-квартире НАТО сокращается с 30 до 20 человек, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире альянса, которая транслировалась на сайте организации.

«Сегодня я отозвал аккредитацию у семи членов постпредства России при НАТО. В ближайшее время я также аннулирую запрос еще по трем дипломатам, который сейчас находится на рассмотрении», — отметил Столтенберг.

Отзыв аккредитации означает, что Россия не сможет заместить вакантные позиции в постпредстве. Если бы Столтенберг ссылался на ст. 9 Венской конвенции 1961 года, которая регламентирует высылку персон нон грата (как это делали страны ЕС 26 марта), вакантные позиции могли бы быть заняты новыми сотрудниками.

Такое решение Столтенберг прямо связал с атакой в английском Солсбери, которая стала, по его словам, «первым применением нервно-паралитического вещества на территории НАТО» со времен основания организации в 1949 году. Столтенберг, упоминая о заявлении Североатлантического совета от 14 марта, вновь подчеркнул: Брюссель поддерживает позицию Лондона, согласно которой инцидент стал делом рук России.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском Солсбери. По версии Лондона, речь идет о спланированном российскими властями покушении с применением химического оружия. Россия все обвинения в причастности к инциденту отвергает.

Растянутый демарш

Днем 14 марта правительство Великобритании, не удовлетворенное позицией Москвы, объявило о пакете мер против России, куда входило выдворение из страны 23 российских дипломатов. Лондон счел их «незадекларированными сотрудниками разведки» и объявил нежелательными персонами. В качестве ответной меры Москва 17 марта анонсировала высылку 23 сотрудников британской миссии и объявила о закрытии российского отделения Британского совета.

Впоследствии лидеры стран ЕС договорились, что с 26 марта каждое государство блока сможет самостоятельно присоединиться к Британии и принять против России меры дипломатического характера. К вечеру 27 марта так поступили, не считая англичан, 18 из 28 стран Евросоюза, намеренные до конца недели выслать 34 российских дипломатов. О схожих мерах объявили также Канада, США, Украина, Молдавия, ​Албания, Македония, Норвегия и Австралия. Всего за сутки было объявлено о высылке 121 россиянина. Больше всего (60 человек) вышлют из США — 48 сотрудников миссии в Вашингтоне и 12 проживающих в стране дипломатов из российского постпредства при ООН.​

Девять стран — членов Евросоюза по разным причинам отказались от участия в демарше. Австрия рассматривает себя как мост между Россией и Западом и не намерена сужать окно диалога с Москвой. Португалия готова поддержать лишь действия, согласованные руководством ЕС. Мальта опасается ответной реакции Москвы, поскольку ее миссия в России и без того крайне мала, говорится в сообщении правительства. Болгария сейчас председательствует в ЕС и занимает нейтральную позицию, пишет издание EUobserver. Греция и Кипр настаивают на завершении расследования атаки в Солсбери.

Контрразведка в действии

Как пояснил на пресс-конференции во вторник генсек НАТО, решению о высылке предшествовали интенсивные консультации с участием представителей Евросоюза и НАТО.

Отвечая на вопросы журналистов, Столтенберг подчеркнул, что действия НАТО и ее стран-членов «сокращают разведывательные способности России в этих государствах». Накануне Вашингтон также связал дипломатический демарш с контрразведывательными мерами: 12 россиян, работающих в постпредстве при ООН в Нью-Йорке, будут выдворены как офицеры разведки, «злоупотреблявшие гостеприимством США». Американцы также закроют генконсульство России в Сиэтле из-за близости его к стратегическим объектам: базе подводного флота ВМС США и заводу Boeing.​

Решение НАТО является символическим, поскольку в ином случае миссию не сократили бы, а целиком закрыли, уверен эксперт-международник, руководитель агентства «Внешняя политика» Андрей Сушенцов. «Большой перечень западных стран, намеренных выслать по одному-два человека, подтверждает символичность решения», — отметил он.

Все государства имеют во всех своих представительствах людей, выполняющих разведывательные функции, однако прямо связывать выдворение с работой контрразведки неверно, отмечает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. «Можно сказать, что они высылают тех, кого подозревают, а мы в ответ — тех, кого сами подозреваем. Но ведь если контрразведка знает или догадывается, кто из иностранных дипломатов является шпионом, им проще использовать это знание себе во благо, нежели просто высылать их», — пояснил он РБК.

В то же время в ходе пресс-конференции Столтенберг неоднократно высказывался за продолжение диалога с Москвой: «Наша позиция в отношении России не изменится. Сейчас она заключается в двойном подходе: усиление наших оборонных способностей, но при этом готовность к открытому диалогу». Сокращение миссии на треть не помешает сохранить диалог с Мос​квой, уверен политик.

Столтенберг подтвердил, что Москва и Брюссель по-прежнему ведут активную подготовку к проведению Совета Россия — НАТО (СРН). Формат СРН существует в нынешнем виде с 2002 года, однако в апреле 2014 года на фоне украинского кризиса он был на несколько лет заморожен. Возобновление работы было анонсировано в начале 2016 года, встреча на уровне послов при НАТО состоялась в апреле 2016 года, с тех пор состоялось уже пять заседаний СРН.

Сергей Лавров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Россия отрицает обвинения западных стран по «делу Скрипаля». Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Москва «ответит на хамство стран Запада», однако пока об ответных мерах никто не сообщил.

По мнению Тимофеева, решение Брюсселя о высылке дипломатов — недружественный жест, который не решит проблем в отношениях России и НАТО. «Наверняка мы ответим зеркально: это может быть и закрытие Информбюро НАТО в Москве, сокращение сотрудничества. Проблема в другом, в наших отношениях и так практически все что можно уже заморожено», — отметил он. По мнению Тимофеева, на следующем этапе не исключены и военные провокации: «Сама логика эскалации превращает международные отношения в сухой лес, куда стоит лишь бросить спичку. Конфликт может возникнуть сам собой».

«В России доминирует представление о том, что надо отвечать не симметрично, а с повышением, демонстрируя возмущение несправедливыми шагами. Однако дело здесь не в реальных шагах, а в информационном шуме вокруг них», — уверен Сушенцов. По его словам, главное соперничество сейчас идет именно в освещении атаки в Солсбери. «Факты не интересуют никого, интересует поведение «главного подозреваемого». И реакция Москвы сыграла в итоге на руку нашим противникам, это ограничило нам место для маневров», — пояснил РБК эксперт. По словам Сушенцова, полного разрыва отношений и «фронтального противостояния» никто из международных игроков не ищет.