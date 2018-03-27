Высылка солидарности

США и Европа объявили персонами нон грата больше ста российских дипломатов

Вслед за Лондоном более 20 стран Запада объявили о высылке российских дипломатов. Треть стран ЕС на меры против России не пошли. Москва уже пообещала ответные меры, что еще больше закрутит спираль кризиса, говорят эксперты

Дипломаты и члены их семей покидают российское посольство в Лондоне (Фото: Frank Augstein / AP)

Западный демарш

Днем в понедельник, 26 марта, западные страны объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании.​ К вечеру 21 страна (Канада, США, 16 стран — членов ЕС, а также Украина, Албания и Норвегия) дала россиянам неделю на отъезд. В общей сложности 113 сотрудников российских дипмиссий покинут страны пребывания. Это первая в новейшей истории ЕС, в частности, и Запада в целом коллективная высылка дипломатов России.

Больше всего российских дипломатов вышлют​ США: 48 сотрудников миссии в США и 12 дипломатов из постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке — в общей сложности 60 человек. Вашингтон также распорядился закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Таким образом, кроме посольства в Вашингтоне у России останется лишь два консульства в США — техасском Хьюстоне и Нью-Йорке.

Из 28 членов Евросоюза о высылке дипломатов объявили 16 стран. Германия, Польша и Франция вышлют по четыре сотрудника дипмиссии. Литва и Чехия выдворят троих каждая. По двое российских дипломатов вышлют Дания, Италия, Испания и Нидерланды, а по одному россиянину — Венгрия, Латвия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония.

Представители МИДа большинства стран обосновали высылку россиян ст. 9 Венской конвенции 1961 года, в которой указано: любая страна может в любое время объявить дипломатов другого государства персонами нон грата, причем она не обязана такой шаг мотивировать. Дипломаты некоторых из этих стран (например, посольство Польши в России) дополнительно отмечают, что такой шаг стал солидарным ответом на нарушение Россией международного права по так называемому делу Скрипаля.

Украина объявила о высылке 13 российских дипломатов. Министр иностранных дел Павел Климкин в своем Twitter отметил, что Киев «уже давно готовил подобный шаг», но решил привязать его к скоординированным шагам стран Запада против России. Кроме Украины из стран вне ЕС дипломатические меры предприняли Канада (выдворит четырех российских дипломатов), Албания (двоих) и Норвегия (одного дипломата).

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке английского города Солсбери днем 4 марта. Британское правительство, ссылаясь на данные экспертов, заявило, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР. Лондон обвинил Москву в «неправомерном использовании силы» и 14 марта огласил список санкций. Среди мер значилась и высылка 23 российских дипломатов, объявленных «незадекларированными сотрудниками спецслужб».

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Россия ответила 17 марта, также выслав 23 британцев, закрыв консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и российское отделение культурной организации Британский совет. С самого начала дипломатического скандала британский премьер Тереза Мэй предупреждала, что будет добиваться поддержки своих действий среди союзников.

Солидарность без границ

Скоординированный ответ стран ЕС на «поведение России» обсуждался 22–23 марта на саммите Евросовета — регулярной встрече глав государств и правительств стран ЕС. По его итогам президент Евросовета Дональд Туск подчеркнул, что все 28 членов блока однозначно осуждают атаку в Солсбери, но каждый из них имеет различную глубину отношений с Россией и различное мнение относительно виновных в этой атаке. Поэтому дальнейшие шаги европейцы будут рассматривать на уровне национальных властей, отметил политик.

Туск не стал говорить, какие страны Евросоюза рассматривают дипломатические меры против Москвы, но отметил, что их «больше одной, хотя и не все 28». В субботу, 24 марта, британская The Times сообщала, что в кампании по выдворению российских дипломатов готовы участвовать «до 20 европейских стран». Среди них, по данным издания, будут ФРГ, Франция, Литва и Ирландия. Как выяснилось, Дублин антироссийских мер пока не принял.

Тогда же, в субботу, о намерении Вашингтона присоединиться к демаршу сообщил телеканал CNN. Цитируя высокопоставленных источников, издание сообщило, что Совет национальной безопасности США в пятницу обсудил возможный ответ Москве и выбрал высылку дипломатов как «наиболее серьезный шаг». Кроме того, CNN назвал несколько стран ЕС, готовых на аналогичные меры: Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие неназванные страны. Из указанных государств лишь Болгария и Ирландия пока не предприняли никаких шагов.

Высылка дипломатов странами ЕС, США и Канадой, а также Украиной, Норвегией и Албанией — это существенное ужесточение во внешней политике западных стран, говорит профессор российской и европейской политики Кентского университета Великобритании Ричард Саква. По мнению эксперта, происходит «англификация» международной политики: «Лондон подталкивает своего традиционного союзника — США — к крайностям, а также навязывает некоторым странам ЕС верность себе, чтобы те также приняли экстремальные меры против России».

Австрия стала единственной страной, отказавшейся вводить меры против России: она не станет высылать российских дипломатов из страны и намерена продолжать диалог с Россией. Об этом заявил представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь. «Мы не будем принимать никаких мер на национальном уровне, мы не будем высылать дипломатов. Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом», — приводит «РИА Новости» его слова.

Очевидно, что в ЕС присутствует раскол между теми странами, кто хочет показать солидарность с Великобританией, и теми, кто хочет сохранить свою независимую позицию, как, например, Ирландия, Люксембург, Австрия и Бельгия. Эти страны, отмечает Саква, требуют факты.

Подозрительные лица

Дипломатические ведомства обычно не раскрывают размеров своих миссий исходя из соображений безопасности и государственной тайны. О численности дипкорпуса становится известно лишь в исключительных случаях. Например, в июле 2017 года Москва распорядилась сократить размер американской миссии в России на 755 человек (до 455) — именно столько россиян работают в дипломатических представительствах в США.

Тем не менее летом 2017 года решение Москвы касалось сокращения дипломатической миссии США. Однако сейчас западные столицы руководствуются понятием персоны нон грата Венской конвенции, лишь объявляя некоторых россиян нежелательными персонами. Это означает, что размер штата в российских миссиях сокращен не будет, однако Москве понадобится время на замещение оставшихся вакантными позиций.

Даже временная высылка дипломатов скажется в первую очередь на работе консульств, говорит почетный президент Ассоциации евроатлантического сотрудничества, бывший посол России в Великобритании Анатолий Адамишин. По его словам, высылка дипломатов является устоявшейся практикой, но обычно мотивом становится обвинение члена или членов дипломатической миссии в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом (то есть в работе на разведку), но не солидарность с кем-то из союзников. «В каждом посольстве есть люди, которые числятся как дипломаты, но работают на разведку. Но их должны были поймать на этой разведывательной деятельности», — говорит Адамишин.

Анатолий Адамишин (Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости)

К примеру, Госдепартамент США официально признал, что 48 сотрудников российско​й миссии в США они высылают в качестве демонстрации единства с позицией Лондона и в наказание России за «нарушение ею международных норм». Выдворение же других 12 сотрудников постпредства при ООН объясняется именно тем, что они были нелегальными сотрудниками разведки и «злоупотребляли привилегиями проживания в США».

Близость к точке невозврата

Официально Москва пообещала, что не оставит недружественные шаги западных стран без ответа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 26 марта, отметил, что Россия оставляет за собой право на зеркальные меры. По его словам, в ближайшее время российский МИД проанализирует ситуацию и доложит в Кремль о возможной ответной реакции. Посольство России в Вашингтоне в понедельник в Сиэтле предложило в своем Twitter проголосовать за то, какое американское генконсульство в России читатели считают нужным закрыть в ответ.

Опрошенные РБК эксперты полагают, что масштабный демарш западных стран против России способен разжечь дальнейшую эскалацию напряженности между Россией и Западом. По мнению эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Максима Сучкова, подобный шаг «закрутит спираль конфронтации» и приведет к потоку мер и контрмер. Помимо заявления Госдепартамента Сучков также обращает внимание на высказывание администрации президента США, согласно которому консульство в Сиэтле закрыто «из-за близости к базе подводного флота США и одному из заводов Boeing». Такая ремарка ослабляет аргументацию о совместном ответе на «дело Скрипаля», говорит Сучков: «Скорее всего, Белый дом нашел удобный повод разобраться с темой, которая их давно беспокоила, а именно с возможным шпионажем вблизи стратегических предприятий».

Ричард Cаква уверен, что происходящее на арене международной политики на сегодняшний день является значительным переломным моментом: «Это масштабная эскалация, нет уверенности в том, что страны дошли до точки невозврата, но, безусловно, близки к ней».

«Дальнейшая эскалация конфликта между Лондоном и Москвой ожидаема. Происходящее только подтверждает, что двусторонние отношения зашли в тупик», — уверен Саква. Однако, по мнению эксперта, вполне вероятно, что для США и ЕС принятые уже меры будут достаточны на сегодняшний день.

Тем не менее Лондон уже дал понять, что способен продолжить конфронтацию с Москвой — в рамках санкционных мер, которые премьер Мэй анонсировала 14 марта. В понедельник стало известно, что британские правоохранительные органы уже выдали ордера на арест «сомнительного российского имущества» в стране, об этом сообщил министр обороны Великобритании Гевин Уильямсон на встрече со своим эстонским коллегой в Таллине. «Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное неясным способом имущество, и для этого уже приняты необходимые меры», — подчеркнул он.