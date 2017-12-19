Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,12 58,53 EUR Нал. 69,86 69,14 USD Бирж. 58,82 +0,16 EUR Бирж. 69,47 +0,37 USD ЦБ. 58,61 -0,08 EUR ЦБ. 69,17 +0,08 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 18210,99 -739,01 ММВБ 2122,31 -0,57% РТС 1137,11 -0,94% Brent 63,61 +0,35% DJIA 24733,00 -0,24% Nasdaq 6972,32 -0,32% FTSE 7539,97 +0,04%
Нестабильность на линии контроля
Лента новостей
«Атлетико» подаст жалобу на «Барселону» за переговоры с Гризманном 18:54, Спорт ФСБ назвала число выехавших воевать на стороне террористов россиян 18:53, Общество Безопасная стратегия: как Трамп разобрался в мировой политике 18:51, Мнение Власти Москвы решили согласовать митинг Гудкова на проспекте Сахарова 18:46, Общество Росгвардия порекомендовала не писать в соцсетях о планах на праздники 18:31, Общество Мединский предложил платить сбор с каждого билета в кинотеатр 18:22, Технологии и медиа Финский партнер «Росатома» по АЭС задумался о выходе из проекта 18:19, Бизнес Великобритания обвинила КНДР в создании вируса WannaCry 18:17, Политика Матвиенко сравнила криптовалюту с «чертом из табакерки» 18:04, Общество Названо самое популярное за 15 лет мужское имя в Москве 17:56, Общество СМИ узнали о запрете на подарочные корзинки после дела Улюкаева 17:56, Общество Экс-мэру Нижнего Новгорода предъявлено обвинение во взятке 17:55, Политика Президент Сербии поздравил Путина с решением участвовать в выборах 17:50, Политика BP пожелала купить долю в газовом проекте «Роснефти» 17:45, Бизнес Пресс-секретарь Порошенко показал письмо Саакашвили с признанием ошибок 17:40, Политика 15 идей подарков для коллег и бизнес-партнеров 17:22, РБК и Афимолл Сити Минспорт назвал лучших тренера и спортсменов года в России 17:21, Спорт День чекиста: как новые поправки в УПК расширяют права ФСБ 17:12, Мнение Приговоренного по «делу реставраторов» экс-замминистра лишили медали 17:10, Общество В Челябинской области завели дела после смерти двух детей в больницах 17:10, Общество Суд отменил грозящее блокировкой российского сайта BlaBlaCar решение 16:54, Технологии и медиа Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 16:53, РБК и Thomson Reuters Специалисты ESET нашли в Google Play новый банковский троян 16:53, Технологии и медиа Путин назначил экс-постпреда России при ЮНЕСКО главой Россотрудничества 16:52, Общество Друзья обвиненного в шпионаже норвежца рассказали о его любви к России 16:45, Общество Аравийская коалиция перехватила выпущенную хуситами по Эр-Рияду ракету 16:43, Политика В правительстве назвали причину выговора замглавы Росавиации 16:38, Политика Прокуратура сообщила о новой проверке слов Собчак о Крыме на экстремизм 16:36, Политика
Нестабильность на линии контроля
Газета № 220 (2717) (1912) 18 дек, 23:09
0
Нестабильность на линии контроля
Почему российские военные наблюдатели покидают Донбасс
Российские офицеры покинут подконтрольный Киеву город Соледар, где они наблюдали за выполнением минских договоренностей. Необходимости в их нахождении там нет из-за отсутствия полномочий, считает источник в Минобороны
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Неуважительное отношение

75 российских офицеров покинут Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) в Соледаре на востоке Украины. Дальнейшая работа российских военных в СЦКК «невозможна», заявили в российском МИДе 18 декабря.

МИД заявил об отзыве российских офицеров-наблюдателей из Донбасса
Политика

Основной причиной выхода из СЦКК дипломаты назвали «неуважительное отношение украинских военнослужащих» к российским коллегам. Им ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местными жителями, утверждают в министерстве. «Украинская сторона сознательно создавала для входящих в его [центра] состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей», — сказано в заявлении МИДа. Предполагается, что российские офицеры покинут Донбасс 19 декабря.

Что такое СЦКК

Совместный центр по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) был создан в 2014 году, в него вошли офицеры генштабов России и Украины. Центр возник по поручению президентов этих стран после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе. Местонахождение пункта постоянного базирования центра несколько раз менялось, на сегодня штаб СЦКК находится в Соледаре (город в Донбассе, который подконтролен Киеву). Российскую сторону представляет генерал-лейтенант Александр Романчук. Кроме военных из России и с Украины в состав СЦКК входят представители ОБСЕ.

Помимо «неуважительного отношения» российский МИД объяснил уход российских военных из СЦКК тем, что с 1 января Украина собирается ужесточить порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории. Россияне должны будут заблаговременно сообщать местным властям свои подробные персональные данные. Попытка решить этот вопрос без ущерба для российского участия в СЦКК провалилась, подчеркнули в российском МИДе.

О намерении России отозвать своих офицеров из СЦКК миссия ОБСЕ на Украине предупредила еще 14 декабря.

Центр без полномочий

Еще одна причина, из-за которой Россия вышла из СЦКК, — его неэффективность, пояснил источник РБК в Минобороны. По его словам, Россию в этом центре представляли «люди не самые топовые», потому что изначально было понятно, что от них ничего не зависит. «Кроме того, был очень плотный прессинг: чтобы выйти в город — просто в магазин сходить, — надо было подписать кучи докладных, все завизировать, согласовать. А в итоге идешь по городу, кричат: москаль, убирайся отсюда. Сидишь там в общежитии, и все — непонятно, чем заниматься, — пояснил собеседник РБК. — К тому же минские соглашения выполняются через пень-колоду. Что там контролировать, если никто ничего не хочет соблюдать».

СЦКК изначально играл роль «ширмы», считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «Офицеры ездят и в блокнотиках отмечают, кто, где и что нарушил, кто кого обстрелял и технику не отвел», — пояснил Мураховский. Практической роли это не играло, подчеркнул он. «Полномочий как-то влиять на соблюдение хотя бы первого пункта минских договоренностей — о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений — у них нет», — объяснил военный эксперт.

Реакция Украины

В свою очередь, МИД Украины заявил, что решение России вывести своих военных из Соледара «существенно подрывает минские договоренности» и это является «очередной провокацией». Киев пообещал обратиться к «международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль», чтобы избежать действий, «способных привести к срыву минских договоренностей».

Киев назвал провокацией отзыв Москвой офицеров-наблюдателей из Донбасса
Политика

Вывод российских специалистов Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня связан с предстоящими переговорами между Москвой и Вашингтоном, заявил РБК директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Вывод произойдет накануне встречи Владислава Суркова и Курта Волкера, чтобы серьезнее подтолкнуть к решению по миротворцам на российских условиях. Москва словно перехватывает инициативу и говорит, что надо искать формат. Все к этому и идет, что американцы согласны, так как пока Волкер не показал результат​», — заявил украинский политолог. Дата встречи Суркова и Волкера еще не известна, но ранее стороны анонсировали, что она пройдет в декабре.

Вывод российских офицеров из СЦКК нужен Москве, для того чтобы избежать обвинений Киева в присутствии российских военных в регионе, полагает глава правления международной общественной организации «Гражданский союз» Армен Мартиросян. Он согласен с Карасевым, что это решение форсирует процесс ввода миротворцев на линию соприкосновения в Донбассе.

В то же время уход российских офицеров из СЦКК может привести к «активным боевым действиям» в Донбассе, опасается первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Скандалы вокруг центра

СЦКК уже был в центре политических скандалов. В феврале 2016 года украинские спецслужбы обвинили российских офицеров из СЦКК в подрывной деятельности. Глава СБУ Василий Грицак утверждал, что у российских военных нашли курсы лекций по использованию боевых танковых подразделений, устройств по подрыву мостов, учебные пособия для подготовки специалистов по использованию систем залпового огня «Смерч», «Ураган», «Град». 22 июня 2017 года СБУ обвинила начальника штаба российского представительства в СЦКК в Донбассе полковника Владимира Чебана в действиях, противоречащих минским соглашениям, и выдворила его из страны с запретом въезда на пять лет. В Минобороны России назвали действия СБУ провокацией.​

Ситуация на востоке Украины обсуждалась ранее на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ в Вене 7–8 декабря. В первый день саммита министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой украинского МИДа Павлом Климкиным вопрос обмена пленными между самопровозглашенными республиками Донецка и Луганска с одной стороны и Киевом — с другой.

Авторы: Инна Сидоркова, Александр Атасунцев.
При участии: Дмитрий Окрест, Екатерина Костина.
Теги: МИД РФ , Донбасс , минские договоренности , МИД Украины
Материалы по теме
Российские офицеры-наблюдатели покинули ЛНР и ДНР Политика
МИД заявил об отзыве российских офицеров-наблюдателей из Донбасса Политика
ДНР сообщила о неудачной попытке российских офицеров покинуть республику Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав