Нестабильность на линии контроля

Почему российские военные наблюдатели покидают Донбасс

Российские офицеры покинут подконтрольный Киеву город Соледар, где они наблюдали за выполнением минских договоренностей. Необходимости в их нахождении там нет из-за отсутствия полномочий, считает источник в Минобороны

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Неуважительное отношение

75 российских офицеров покинут Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) в Соледаре на востоке Украины. Дальнейшая работа российских военных в СЦКК «невозможна», заявили в российском МИДе 18 декабря.

Основной причиной выхода из СЦКК дипломаты назвали «неуважительное отношение украинских военнослужащих» к российским коллегам. Им ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местными жителями, утверждают в министерстве. «Украинская сторона сознательно создавала для входящих в его [центра] состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей», — сказано в заявлении МИДа. Предполагается, что российские офицеры покинут Донбасс 19 декабря.

Что такое СЦКК Совместный центр по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) был создан в 2014 году, в него вошли офицеры генштабов России и Украины. Центр возник по поручению президентов этих стран после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе. Местонахождение пункта постоянного базирования центра несколько раз менялось, на сегодня штаб СЦКК находится в Соледаре (город в Донбассе, который подконтролен Киеву). Российскую сторону представляет генерал-лейтенант Александр Романчук. Кроме военных из России и с Украины в состав СЦКК входят представители ОБСЕ.

Помимо «неуважительного отношения» российский МИД объяснил уход российских военных из СЦКК тем, что с 1 января Украина собирается ужесточить порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории. Россияне должны будут заблаговременно сообщать местным властям свои подробные персональные данные. Попытка решить этот вопрос без ущерба для российского участия в СЦКК провалилась, подчеркнули в российском МИДе.

О намерении России отозвать своих офицеров из СЦКК миссия ОБСЕ на Украине предупредила еще 14 декабря.

Центр без полномочий

Еще одна причина, из-за которой Россия вышла из СЦКК, — его неэффективность, пояснил источник РБК в Минобороны. По его словам, Россию в этом центре представляли «люди не самые топовые», потому что изначально было понятно, что от них ничего не зависит. «Кроме того, был очень плотный прессинг: чтобы выйти в город — просто в магазин сходить, — надо было подписать кучи докладных, все завизировать, согласовать. А в итоге идешь по городу, кричат: москаль, убирайся отсюда. Сидишь там в общежитии, и все — непонятно, чем заниматься, — пояснил собеседник РБК. — К тому же минские соглашения выполняются через пень-колоду. Что там контролировать, если никто ничего не хочет соблюдать».

СЦКК изначально играл роль «ширмы», считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «Офицеры ездят и в блокнотиках отмечают, кто, где и что нарушил, кто кого обстрелял и технику не отвел», — пояснил Мураховский. Практической роли это не играло, подчеркнул он. «Полномочий как-то влиять на соблюдение хотя бы первого пункта минских договоренностей — о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений — у них нет», — объяснил военный эксперт.

Реакция Украины

В свою очередь, МИД Украины заявил, что решение России вывести своих военных из Соледара «существенно подрывает минские договоренности» и это является «очередной провокацией». Киев пообещал обратиться к «международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль», чтобы избежать действий, «способных привести к срыву минских договоренностей».

Вывод российских специалистов Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня связан с предстоящими переговорами между Москвой и Вашингтоном, заявил РБК директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Вывод произойдет накануне встречи Владислава Суркова и Курта Волкера, чтобы серьезнее подтолкнуть к решению по миротворцам на российских условиях. Москва словно перехватывает инициативу и говорит, что надо искать формат. Все к этому и идет, что американцы согласны, так как пока Волкер не показал результат​», — заявил украинский политолог. Дата встречи Суркова и Волкера еще не известна, но ранее стороны анонсировали, что она пройдет в декабре.

Вывод российских офицеров из СЦКК нужен Москве, для того чтобы избежать обвинений Киева в присутствии российских военных в регионе, полагает глава правления международной общественной организации «Гражданский союз» Армен Мартиросян. Он согласен с Карасевым, что это решение форсирует процесс ввода миротворцев на линию соприкосновения в Донбассе.

В то же время уход российских офицеров из СЦКК может привести к «активным боевым действиям» в Донбассе, опасается первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Скандалы вокруг центра

СЦКК уже был в центре политических скандалов. В феврале 2016 года украинские спецслужбы обвинили российских офицеров из СЦКК в подрывной деятельности. Глава СБУ Василий Грицак утверждал, что у российских военных нашли курсы лекций по использованию боевых танковых подразделений, устройств по подрыву мостов, учебные пособия для подготовки специалистов по использованию систем залпового огня «Смерч», «Ураган», «Град». 22 июня 2017 года СБУ обвинила начальника штаба российского представительства в СЦКК в Донбассе полковника Владимира Чебана в действиях, противоречащих минским соглашениям, и выдворила его из страны с запретом въезда на пять лет. В Минобороны России назвали действия СБУ провокацией.​

Ситуация на востоке Украины обсуждалась ранее на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ в Вене 7–8 декабря. В первый день саммита министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой украинского МИДа Павлом Климкиным вопрос обмена пленными между самопровозглашенными республиками Донецка и Луганска с одной стороны и Киевом — с другой.