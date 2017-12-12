У «Первого» доля второго

«Россия 1» сохраняет лидерство среди телеканалов по итогам 2017 года

В этом году «Россия 1» вновь может стать самым популярным телеканалом страны: по итогам 11 месяцев его среднесуточная доля среди всех зрителей старше четырех лет была выше, чем у «Первого». В 2016 году декабрь ситуацию не изменил

Фото: Олег Яковлев / РБК

По итогам 2016 года «Россия 1» впервые вышла на первое место среди федеральных телевещателей, опередив по среднесуточной доле аудитории «Первый канал». Согласно измерениям Mediascope, среди всех зрителей старше четырех лет доля «России 1» по всей стране тогда составила почти 12,9%, «Первого» — 12,7%.

«Россия 1» оставалась лидером и все 11 месяцев 2017 года, свидетельствуют данные Mediascope (есть у РБК). Среди всех зрителей старше четырех лет среднесуточная доля «России 1» в январе—ноябре этого года составила 13%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 0,2 п.п., «Первого» — 12,1%, снизившись на 0,6 п.п. У НТВ, третьего крупного федерального общественно-политического вещателя, среднесуточная доля в этой аудитории составила 9,4%, что на 0,1 п.п. больше, чем годом ранее.​

Что такое доля аудитории Доля аудитории отражает, сколько зрителей смотрели конкретную программу и конкретный канал от общего числа всех жителей России, у которых в данный момент был включен телевизор. К примеру, доля «России 1» 12,9% за 2016 год означает, что в среднем 12,9% всех, кто в прошлом году вообще смотрел ТВ, выбирали программы этого вещателя. Телеизмерения ограничены только городами с населением от 100 тыс. человек. Соответственно, Mediascope предоставляет информацию только о телевизионных предпочтениях жителей крупных городов.

В прошлом году декабрь не повлиял на финальные годовые позиции каналов, свидетельствуют данные Mediascope. В последний месяц 2016 года среди всех зрителей старше четырех лет среднесуточная доля аудитории «России 1» равнялась 14,2%, «Первого» — 12,8%, НТВ — 9,2%.

В отдельно взятом прайм-тайме в этом году также лидирует канал ВГТРК. В будни с 19:00 по 0:30 следующего дня, а также в выходные и праздничные дни с 8:00 по 1:00 следующего дня (эти временные отрезки считаются на ТВ прайм-таймом с точки зрения продаж рекламы, следует из аналитики Publicis Media Russia и подтверждает представитель GroupM) средняя доля «России 1» в январе—ноябре 2017 года достигла 13,5%, «Первого канала» — 12,6%, НТВ — 9,7%. В январе—ноябре 2016-го это были, соответственно, 13, 13,1 и 9,3%.

В своей целевой аудитории

Все зрители старше четырех лет — общая аудитория, в которой можно сравнивать между собой телеканалы. При этом каждый из них имеет свою целевую аудиторию, на которую ориентированы его программы.

У «Первого канала» целевой аудиторией являются зрители 14–59 лет. В этой аудитории вещатель по-прежнему занимает первое место со среднесуточной долей 10,8% по итогам 11 месяцев 2017 года. Аналогичный показатель в этой аудитории «России 1» — 9,6%, НТВ — 7,7%.

У «России 1» сейчас целевая аудитория — зрители старше 25 лет. И в ней вещатель лидирует: в январе—ноябре 2017 года среднесуточная доля канала увеличилась на 0,3 п.п., до 14,1%. У «Первого канала» среди всех зрителей старше 25 лет среднесуточная доля по итогам 11 месяцев равнялась 12,8%, у НТВ — 10,2%.

Со следующего года «Россия 1» расширяет свою целевую аудиторию до всех зрителей старше 18 лет. На эту аудиторию уже много лет ориентируется и канал НТВ. Среди всех зрителей старше 18 лет среднесуточная аудитория НТВ в январе—ноябре этого года выросла на 0,2 п.п., до 10%. У «Первого канала» этот показатель составлял 12,6%, у «России 1» — 13,8%.

Как телеканалы монетизируют свою аудиторию Показатели канала среди целевой аудитории напрямую влияют на его финансовые результаты. Реклама на ТВ продается по пунктам рейтинга — условным единицам, отражающим количество зрителей, увидевших 30-секундный рекламный ролик. Чем меньше аудитория вещателя, тем меньше у него рекламного инвентаря (возможностей для размещения рекламы). Пока есть расчеты продаж рекламы в натуральном выражении только за десять месяцев 2017 года. По данным группы Publicis Media Russia на основе телеизмерений Mediascope, в январе—октябре «Первый канал» предложил рекламодателям 122 тыс. пунктов рейтинга в своей целевой аудитории (зрители 14–59 лет). Это на 12% меньше, чем годом ранее. На «России 1» рекламный инвентарь в ее целевой аудитории (зрители старше 25 лет) в январе—октябре 2017 года остался на уровне аналогичного периода предыдущего года — 173,9 тыс. пунктов рейтинга. На НТВ рекламный инвентарь в его целевой аудитории (зрители старше 18 лет) снизился за десять месяцев этого года на 4%, до 159,6 тыс. пунктов рейтинга. Компенсировать снижение продаж в натуральном выражении телевещатель может повышением рекламных расценок.

«Спать под аккомпанемент»

Пресс-служба ВГТРК не ответила на запрос РБК. Источник в госхолдинге говорит, что ​у «России 1» нет прорывных проектов, как нет и провалов — «ни эфирных, ни проектных». Он отметил, что хорошие аудиторные показатели демонстрирует программа «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит поздно вечером с понедельника по четверг, а также три последующих ночных часа после нее. Переход Андрея Малахова дал «России 1», по словам собеседника РБК, «некоторый» прирост доли, но только в этом отдельно взятом временном слоте.

Андрей Малахов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Представитель «Первого» обратил внимание на то, что в топ-20 самых популярных проектов 2017 года у «Первого канала» — 16 позиций. «И это обусловлено тем, что мы создаем самые яркие и значимые эфирные события, — уверяет представитель канала. — Среди больших каналов у «Первого» самое значительное количество молодой аудитории. В так называемых сопоставимых отрезках — с 9:00 до 23:00, когда у экранов собирается массовая аудитория, мы лидируем». Представитель «Первого» считает, что «другому» каналу преимущество дает ночное смотрение.

В этом году после 12-летнего перерыва «Первый канал» вновь стал клиентом исследовательской компании Mediascope, оформив подписку на ее данные. Ранее гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст неоднократно обвинял измерителя в методичном искажении картины телевизионного рынка. Возобновив весной сотрудничество с Mediascope, «Первый канал», как отмечает его представитель, обсуждает с измерителем репрезентативность и чистоту данных ночного телесмотрения. «Мы не можем разглашать деталей этой совместной работы, однако рады, что измеритель осознает проблему и предпринимает попытки ее решения. Пока же ситуация выглядит так, что зрителям старшего возраста приятнее спать под аккомпанемент канала «Россия-1», — заключил собеседник РБК.

Гендиректор НТВ Алексей Земский назвал 2017 год для своего канала «революционным». В частности, по словам Земского, на канале отмечается постепенное омоложение аудитории, прирост зрителей в возрасте 14–44 лет с начала 2017 года составил почти 2%, в то время как у каналов-конкурентов произошло значительное снижение. Переход «России 1» на целевую аудиторию НТВ Земского не пугает. «Это логичный, закономерный шаг канала, который растет и по итогам 2017-го, очевидно, станет лидером по медиапоказателям на телевизионном рынке», — говорит гендиректор НТВ.