Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,42 58,91 EUR Нал. 70,01 69,27 USD Бирж. 59,01 -0,13 EUR Бирж. 69,52 -0,14 USD ЦБ. 59,23 -0,05 EUR ЦБ. 69,80 +0,16 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 16310,35 -88,97 ММВБ 2148,60 +2,07% РТС 1144,35 +2,22% Brent 64,71 -0,06% DJIA 24386,03 +0,23% Nasdaq 6875,08 +0,51% FTSE 7453,48 +0,80%
У «Первого» доля второго
Лента новостей
Трамп подписал указ о старте новой американской лунной программы 02:35, Технологии и медиа Посольство призвало россиян к бдительности после взрыва в Нью-Йорке 02:10, Общество Apple приобрела сервис распознавания музыки Shazam 01:48, Бизнес Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету 01:31, Политика Роскомнадзор начал блокировку сайта «Открытой России» 00:40, Технологии и медиа В Киеве предложили новую модель образования после критики в Совете Европы 00:28, Политика Эксперты назвали виды спорта с самой худшей допинг-репутацией 00:00, Общество Правительству предложат создать подводный интернет вещей и «умные» дроны 00:00, Технологии и медиа Счетная палата нашла способы увеличить сборы с имущества россиян 00:00, Экономика Адвокат рассказал о желании Карауловой попросить у Путина помилование 11 дек, 23:57, Общество Группа ЕСН Березкина заинтересовалась покупкой Рефтинской ГРЭС 11 дек, 23:33, Бизнес Российскую военную группировку сократят на две трети 11 дек, 23:26, Политика Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 11 дек, 23:16, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Яценюк рассказал о приказе Турчинова применять оружие в Крыму в 2014 году 11 дек, 23:03, Политика Власти рассказали о лицензии водителя у устроившего взрыв в Нью-Йорке 11 дек, 22:54, Общество Глава штаба Собчак объяснил отсутствие критики Путина 11 дек, 22:49, Политика С третьего подхода: каким будет вывод российской группировки из Сирии 11 дек, 22:25, Политика МОК объяснил дисквалификацию российского чемпиона Сочи-2014 11 дек, 22:20, Спорт Путин после встречи с Эрдоганом раскритиковал решение США по Иерусалиму 11 дек, 22:18, Политика Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 11 дек, 22:02, РБК и My Ideal Smile Шойгу заявил о начале возвращения российских военных из Сирии 11 дек, 22:01, Политика ВТБ представил новый логотип 11 дек, 21:50, Бизнес CNN узнал детали создания взорвавшейся в Нью-Йорке бомбы 11 дек, 21:40, Общество «Локомотив» увеличил отрыв от «Зенита» перед перерывом в чемпионате 11 дек, 21:34, Спорт Адвокат ответил на сообщения о предъявлении новых обвинений Родченкову 11 дек, 21:28, Общество В Сирии останется часть российской авиатехники после вывода войск 11 дек, 21:22, Политика Суд в Киеве отпустил Михаила Саакашвили 11 дек, 21:20, Политика Матеуш Моравецкий принес присягу премьер-министра Польши 11 дек, 21:18, Политика
У «Первого» доля второго
Газета № 215 (2712) (1212) Технологии и медиа, 11 дек, 19:41
0
У «Первого» доля второго
«Россия 1» сохраняет лидерство среди телеканалов по итогам 2017 года
В этом году «Россия 1» вновь может стать самым популярным телеканалом страны: по итогам 11 месяцев его среднесуточная доля среди всех зрителей старше четырех лет была выше, чем у «Первого». В 2016 году декабрь ситуацию не изменил
Фото: Олег Яковлев / РБК

По итогам 2016 года «Россия 1» впервые вышла на первое место среди федеральных телевещателей, опередив по среднесуточной доле аудитории «Первый канал». Согласно измерениям Mediascope, среди всех зрителей старше четырех лет доля «России 1» по всей стране тогда составила почти 12,9%, «Первого» — 12,7%.

«Россия 1» оставалась лидером и все 11 месяцев 2017 года, свидетельствуют данные Mediascope (есть у РБК). Среди всех зрителей старше четырех лет среднесуточная доля «России 1» в январе—ноябре этого года составила 13%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 0,2 п.п., «Первого» — 12,1%, снизившись на 0,6 п.п. У НТВ, третьего крупного федерального общественно-политического вещателя, среднесуточная доля в этой аудитории составила 9,4%, что на 0,1 п.п. больше, чем годом ранее.​

Что такое доля аудитории

Доля аудитории отражает, сколько зрителей смотрели конкретную программу и конкретный канал от общего числа всех жителей России, у которых в данный момент был включен телевизор. К примеру, доля «России 1» 12,9% за 2016 год означает, что в среднем 12,9% всех, кто в прошлом году вообще смотрел ТВ, выбирали программы этого вещателя.

Телеизмерения ограничены только городами с населением от 100 тыс. человек. Соответственно, Mediascope предоставляет информацию только о телевизионных предпочтениях жителей крупных городов.

В прошлом году декабрь не повлиял на финальные годовые позиции каналов, свидетельствуют данные Mediascope. В последний месяц 2016 года среди всех зрителей старше четырех лет среднесуточная доля аудитории «России 1» равнялась 14,2%, «Первого» — 12,8%, НТВ — 9,2%.

В отдельно взятом прайм-тайме в этом году также лидирует канал ВГТРК. В будни с 19:00 по 0:30 следующего дня, а также в выходные и праздничные дни с 8:00 по 1:00 следующего дня (эти временные отрезки считаются на ТВ прайм-таймом с точки зрения продаж рекламы, следует из аналитики Publicis Media Russia и подтверждает представитель GroupM) средняя доля «России 1» в январе—ноябре 2017 года достигла 13,5%, «Первого канала» — 12,6%, НТВ — 9,7%. В январе—ноябре 2016-го это были, соответственно, 13, 13,1 и 9,3%.

В своей целевой аудитории

Все зрители старше четырех лет — общая аудитория, в которой можно сравнивать между собой телеканалы. При этом каждый из них имеет свою целевую аудиторию, на которую ориентированы его программы.

У «Первого канала» целевой аудиторией являются зрители 14–59 лет. В этой аудитории вещатель по-прежнему занимает первое место со среднесуточной долей 10,8% по итогам 11 месяцев 2017 года. Аналогичный показатель в этой аудитории «России 1» — 9,6%, НТВ — 7,7%.

У «России 1» сейчас целевая аудитория — зрители старше 25 лет. И в ней вещатель лидирует: в январе—ноябре 2017 года среднесуточная доля канала увеличилась на 0,3 п.п., до 14,1%. У «Первого канала» среди всех зрителей старше 25 лет среднесуточная доля по итогам 11 месяцев равнялась 12,8%, у НТВ — 10,2%.

Со следующего года «Россия 1» расширяет свою целевую аудиторию до всех зрителей старше 18 лет. На эту аудиторию уже много лет ориентируется и канал НТВ. Среди всех зрителей старше 18 лет среднесуточная аудитория НТВ в январе—ноябре этого года выросла на 0,2 п.п., до 10%. У «Первого канала» этот показатель составлял 12,6%, у «России 1» — 13,8%.

Как телеканалы монетизируют свою аудиторию

Показатели канала среди целевой аудитории напрямую влияют на его финансовые результаты. Реклама на ТВ продается по пунктам рейтинга — условным единицам, отражающим количество зрителей, увидевших 30-секундный рекламный ролик. Чем меньше аудитория вещателя, тем меньше у него рекламного инвентаря (возможностей для размещения рекламы).

Пока есть расчеты продаж рекламы в натуральном выражении только за десять месяцев 2017 года. По данным группы Publicis Media Russia на основе телеизмерений Mediascope, в январе—октябре «Первый канал» предложил рекламодателям 122 тыс. пунктов рейтинга в своей целевой аудитории (зрители 14–59 лет). Это на 12% меньше, чем годом ранее.

На «России 1» рекламный инвентарь в ее целевой аудитории (зрители старше 25 лет) в январе—октябре 2017 года остался на уровне аналогичного периода предыдущего года — 173,9 тыс. пунктов рейтинга.

На НТВ рекламный инвентарь в его целевой аудитории (зрители старше 18 лет) снизился за десять месяцев этого года на 4%, до 159,6 тыс. пунктов рейтинга.

Компенсировать снижение продаж в натуральном выражении телевещатель может повышением рекламных расценок.

«Спать под аккомпанемент»

Пресс-служба ВГТРК не ответила на запрос РБК. Источник в госхолдинге говорит, что ​у «России 1» нет прорывных проектов, как нет и провалов — «ни эфирных, ни проектных». Он отметил, что хорошие аудиторные показатели демонстрирует программа «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит поздно вечером с понедельника по четверг, а также три последующих ночных часа после нее. Переход Андрея Малахова дал «России 1», по словам собеседника РБК, «некоторый» прирост доли, но только в этом отдельно взятом временном слоте.

Андрей Малахов  (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Представитель «Первого» обратил внимание на то, что в топ-20 самых популярных проектов 2017 года у «Первого канала» — 16 позиций. «И это обусловлено тем, что мы создаем самые яркие и значимые эфирные события, — уверяет представитель канала. — Среди больших каналов у «Первого» самое значительное количество молодой аудитории. В так называемых сопоставимых отрезках — с 9:00 до 23:00, когда у экранов собирается массовая аудитория, мы лидируем». Представитель «Первого» считает, что «другому» каналу преимущество дает ночное смотрение.

В этом году после 12-летнего перерыва «Первый канал» вновь стал клиентом исследовательской компании Mediascope, оформив подписку на ее данные. Ранее гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст неоднократно обвинял измерителя в методичном искажении картины телевизионного рынка. Возобновив весной сотрудничество с Mediascope, «Первый канал», как отмечает его представитель, обсуждает с измерителем репрезентативность и чистоту данных ночного телесмотрения. «Мы не можем разглашать деталей этой совместной работы, однако рады, что измеритель осознает проблему и предпринимает попытки ее решения. Пока же ситуация выглядит так, что зрителям старшего возраста приятнее спать под аккомпанемент канала «Россия-1», — заключил собеседник РБК.

Гендиректор НТВ Алексей Земский назвал 2017 год для своего канала «революционным». В частности, по словам Земского, на канале отмечается постепенное омоложение аудитории, прирост зрителей в возрасте 14–44 лет с начала 2017 года составил почти 2%, в то время как у каналов-конкурентов произошло значительное снижение. Переход «России 1» на целевую аудиторию НТВ Земского не пугает. «Это логичный, закономерный шаг канала, который растет и по итогам 2017-го, очевидно, станет лидером по медиапоказателям на телевизионном рынке», — говорит гендиректор НТВ.

Авторы: Мария Истомина, Сергей Соболев.
Теги: ВГТРК , НТВ , «Первый канал» , «Россия 1» , Mediascope
Материалы по теме
«Первый канал» стал клиентом телеизмерителя Mediascope Технологии и медиа
СМИ узнали о «резком росте» цен на услуги Mediascope после продажи ВЦИОМу Технологии и медиа
«Первый канал» назвал дату выхода «Пусть говорят» с новым ведущим Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав