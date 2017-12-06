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Россельхознадзор полез в бутылку
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Россельхознадзор полез в бутылку
Газета № 211 (2708) (0612) Общество, 05 дек, 13:20
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Россельхознадзор полез в бутылку
PepsiCo обвиняют в хакерской атаке и шпионаже
Россельхознадзор обвинил компанию PepsiCo в «коммерческом шпионаже». В надзорном органе не исключают, что компания получила документ, предназначенный для служебного пользования, в результате возможной хакерской атаки
Фото: Amy Sancetta / AP

«Незаконные методы»

Россельхознадзор заподозрил американскую PepsiCo в хакерской атаке «с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России» и в «коммерческом шпионаже». Соответствующее заявление ведомство сделало во вторник, 5 декабря.

Накануне Россельхознадзор сообщал, что PepsiCo незаконно получила доступ к внутренней служебной переписке ведомства. Во время некоей недавней встречи с чиновниками вице-президент PepsiCo по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и странах Центральной Европы Сергей Глушков показывал сотрудникам ведомства копию внутреннего служебного документа Россельхознадзора с отметкой «Для служебного пользования». Этот документ в адрес PepsiCo не направлялся, поэтому инцидент, по версии Россельхознадзора, свидетельствовал о том, что американская компания «использует незаконные методы» для получения информации. Что содержалось в документе, ведомство не сообщает.

Результаты внутренней проверки показали, что никто из сотрудников Россельхознадзора, имеющих доступ к документам с пометкой «для служебного пользования», «не направлял письмо во внешнее информационное поле», уточнило ведомство во вторник. Документ попал к представителям PepsiCo «нелегальным путем» и дал ее предприятиям кон​курентное преимущество перед российскими компаниями, уточнила в беседе с РБК официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.​

«Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж», — подчеркнула Мелано. По ее словам, ведомство намерено в течение ближайшей недели обратиться в правоохранительные органы.

Сергей Глушков во вторник заявил РБК, что PepsiCo «категорически отвергает абсурдные предположения Россельхознадзора как не имеющие под собой никаких оснований». Ранее он, комментируя первые обвинения чиновников, говорил, что компания не получала никаких запросов от надзорного ведомства и использует «только законные методы взаимодействия со СМИ и государственными органами».

Видео: РБК

А был ли шпионаж?

Подтвердить то, что Глушков демонстрировал внутренний документ ведомства, могут три сотрудника службы, которые также принимали участие во встрече, — глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, его заместитель Николай Власов и начальник управления внутреннего ветеринарного надзора ведомства Татьяна Балагула, отмечает представитель ведомства.

Коммерческим шпионажем называют деяние, подпадающее под признаки ст. 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»), напоминает партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов. Поскольку Россельхознадзор, будучи госорганом, коммерческой деятельностью не занимается, то применить к PepsiCo эту норму не получится, отмечает юрист. По его мнению, нет в данной ситуации и просто шпионажа, поскольку документ не содержит гостайну. Если документ был получен путем взлома компьютерной сети, то возможно применение ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), добавляет Ушкалов.

Получение коммерческими структурами таких документов — распространенная практика, просто это редко предается огласке, констатирует руководитель уголовного департамента юридической фирмы BMS Law Firm Тимур Хутов. По его мнению, вряд ли скандал сильно повлияет на репутацию компании, как и не будет для нее и реальных правовых последствий.

Как ссорились PepsiCo и Россельхознадзор

Конфликт между молочными компаниями и Россельхознадзором длится уже давно. Представители молочной отрасли в лице отраслевого объединения Союзмолоко неоднократно жаловались в правительство на ветеринарные требования ведомства, которые могли спровоцировать рост цен на молоко и перебои в его поставках. В свою очередь, Россельхознадзор обвинял Союзмолоко в лоббировании интересов входящих в него иностранных компаний — Danone и PepsiCo.

В этом году конфликт между Россельхознадзором и молочными компаниями обострился из-за внедрения «продуктовой ЕГАИС» — системы электронной ветеринарной сертификации. Россельхознадзор разрабатывал эту систему с 2009 года с целью обелить российский продовольственный рынок.

С 1 января 2018 года производители будут обязаны оформлять вместо бумажных ветеринарных сертификатов электронные, причем они будут необходимы не только для сырья, но и для готовой молочной продукции. Производители неоднократно заявляли, что система недоработана. В октябре правительство пошло навстречу компаниям и решило перенести введение электронной ветеринарной сертификации с 1 января на 1 июля 2018 года. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов еще в сентябре, но до сих пор не принят.

После этого Россельхознадзор, как писала газета «Ведомости», потребовал усилить контроль за продукцией более 20 предприятий, которые входят в Danone и «Вимм-Билль-Данн». В середине ноября PepsiCo и Danone предупредили о том, что из-за новых сертификатов торговые сети могут столкнуться в следующем году с перебоям​и в поставках молочной продукции, а ее себестоимость может вырасти на 10%. После этого Россельхознадзор ​обнаружил в сыре, который производит одно из предприятий PepsiCo в Алтайском крае, антибиотики и, как сообщал «Интерфакс», временно ограничил поставки сыра в страны — участницы ЕАЭС.

Авторы: Наталья Демченко, Наталья Новопашина, Евгений Калюков.
Теги: Россельхозадзор
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