Лондонский вызов

Ксения Собчак прочтет лекцию в Оксфорде и клубе «Открытой России»

Ксения Собчак на следующей неделе встретится с Михаилом Ходорковским. Телеведущая прочтет лекцию в клубе «Открытой России» в Лондоне, рассказали РБК представители Ходорковского и Собчак

Ксения Собчак (Фото: Алексей Колчин / ТАСС)

Лекция на площадке Ходорковского

Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента, на следующей неделе отправится в Великобританию, где прочтет лекцию в Оксфорде и клубе «Открытой России» в Лондоне. Об этом рассказал РБК собеседник, близкий к штабу телеведущей, и подтвердила пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.

Лекцию в Оксфорде телеведущая прочтет для Oxford Russian Club, сказал РБК собеседник, близкий к штабу Собчак. Общество существует с 1909 года, сейчас в нем более 300 активных членов. Его цель, как говорится на сайте организации, — продвигать русскую культуру и русский язык в Оксфорде и формировать личные связи между членами клуба и Россией. На сайте Oxford Russian Club сообщается, что мероприятие пройдет вечером 27 ноября, анонс звучит скромно: Russian Presidential Election 2018 candidate Xenia Sobchak visits the Russian Club.

Еще одну лекцию, по словам собеседника, близкого к штабу Собчак, телеведущая прочтет на площадке движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского в Лондоне. Эту информацию РБК подтвердили пресс-секретари Собчак и Ходорковского Ксения Чудинова и Максим Дбар. По словам последнего, лекция запланирована на 25 ноября.

На лекции будет присутствовать и сам Ходорковский, сказали Дбар и Чудинова РБК. На вопрос о том, планируется ли отдельная встреча Ходорковского и Собчак, пресс-секретарь телеведущей заявила: «Он [Ходорковский] будет в клубе. Препятствий для встречи нет». Предварительная тема лекции Собчак в клубе «Открытой России» — «Как выбирать, когда некого выбирать», сказала РБК Ксения Чудинова.

Дбар, в свою очередь, сообщил, что выступление Собчак будет публичным, но формат пока определяется. «Клуб существует более двух лет — это пространство для публичных встреч с различными публичными интеллектуалами, деятелями культуры и так далее, — рассказал пресс-секретарь Ходорковского. — Формат у нас бывает разный: лекции, дебаты, дискуссии, показы». За время существования клуба, по его словам, прошло более ста встреч: «У нас выступали Юлия Латынина, Ирина Ясина, Ирина Прохорова, Григорий Чхартишвили [настоящее имя писателя Бориса Акунина], Михаил Зыгарь, Александр Невзоров, Виктор Шендерович, Владимир Войнович». Дбар указал, что иногда «в зависимости от ситуации» лекторы отдельно беседуют с Ходорковским, и не исключил встречи Собчак с основателем «Открытой России».

«Я не планировал быть в городе, но постараюсь успеть на ее [Собчак] выступление. Почему? Интересно!» — сказал РБК сам Ходорковский.

«Открытая Россия» поможет Собчак

Многие активисты «Открытой России» будут работать в региональных штабах Собчак и помогать ей со сбором подписей, рассказал РБК источник, близкий к штабу телеведущей, и подтвердил собеседник в «Открытой России». Но сотрудничество возможно «только в случае личного выбора» того или иного активиста. «Указов сверху быть не может», — подчеркнул источник в «Открытой России». «Так же как и многие активисты уже выразили желание собирать подписи за Навального», — отметил он.

8 ноября предвыборный штаб журналистки нашел замену политтехнологу Алексею Ситникову, который должен был координировать процесс сбора подписей за ее выдвижение. Эту работу поручили исполнительному директору «Открытой России» Тимуру Валееву. 17 ноября ростовское отделение штаба Собчак возглавила Анастасия Шевченко, координатор «Открытой России» в Ростове-на-Дону.

Активисты «Открытой России» проходят отбор на общих условиях, рассказал источник РБК в штабе телеведущей. «Мы объявляем [о результате] по мере утверждения человека на должность. От многих активистов движения заявки были еще до прихода Валеева в штаб Собчак», — пояснил он.

Источник в «Открытой России», в свою очередь, рассказал РБК, что движение разделилось примерно поровну по вопросу о том, кого поддерживать — Собчак или оппозиционера Алексея Навального. «Иногда даже в одном региональном отделении часть за Собчак, часть за Навального. Некоторые наши активисты возглавляют штабы Навального, например в Чувашии, Пензе, Ижевске», — отметил собеседник РБК.

Ранее Ходорковский заявил, что не видит смысла вкладываться в кампанию Собчак, но при этом отказался называть ее «креатурой Кремля».

Сама Собчак на своей пресс-конференции 24 октября, отвечая на вопрос о финансировании со стороны Ходорковского, сказала, что «в последние дни много общалась с Михаилом Борисовичем». «Уже много бизнесменов пообещали меня поддержать. Правда, не крупный бизнес, скорее средний. Мы открыты для предложений от Михаила Борисовича и вообще от всех», — заявила телеведущая.

Взаимодействие Собчак со структурами Ходорковского согласовано на высшем уровне, полагает политолог Николай Миронов. «Иначе ничего подобного бы не происходило. Собчак сама по себе не стала бы выходить на внесистемный уровень», — говорит он. Эксперт считает, что Ходорковский в своем заявлении, где он не поддержал идею Навального бойкотировать выборы и, наоборот, призвал россиян прийти на участки и проголосовать «за любого приемлемого кандидата», кроме «заранее определенного победителя», а также своим отказом считать Собчак «креатурой Кремля» фактически поддержал телеведущую. Но тем самым, по сути, он поддержал и Путина, которому нужна явка на выборы, заключил Миронов.

Собчак может воспользоваться региональной сетью «Открытой России», но все равно нельзя оценивать ее возможный союз с Ходорковским только с прикладной точки зрения, поскольку в его движении нет сильных политтехнологов или мощной региональной сети, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, скорее этот союз можно описать в рамках общей стратегии Собчак по «созданию хайпа» вокруг своей кампании, ведь критика ее сотрудничества с Ходорковским только привлечет дополнительное внимание к фигуре телеведущей. Телеведущая стремится скорее не выстроить сложную региональную сеть, а поднять медийность кампании, чтобы «власть принесла подписи для регистрации на блюдечке», заключил политолог.