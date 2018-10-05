10 главных фактов о рейтинге РБК 500

РБК в четвертый раз публикует ежегодный рейтинг крупнейших компаний России. Главные факты о свежем рейтинге — в обзоре РБК

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1. Суммарная выручка компаний — участников рейтинга по итогам 2017 года составила около 72,3 трлн руб., на 9,07% больше итоговой выручки 500 крупнейших компаний прошлого года. Для сравнения, динамика совокупных доходов участников рейтинга год назад составляла около 4,2%. Органический рост суммарной выручки компаний РБК 500 тоже вырос и составил 9,6% (в прошлом году — 5,02%). Темп роста органической выручки и темп роста выручки отличаются в силу того, что часть компаний выбывает из рейтинга, а часть, напротив, входит.

2. Нижняя планка РБК 500 в этом году — 17,8 млрд руб., что на 2,5% больше минимальной планки прохождения в рейтинг прошлого года (17,4 млрд руб.). Из новичков рейтинга выше всех поднялось «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ, 147-е место), которое вошло в рейтинг после реорганизации структур, занимающихся обеспечением Вооруженных сил.

3. Больше всего участников рейтинга по итогам года потеряла нефтегазовая отрасль — восемь компаний, частично из-за сделок M&A. Отрасль инфраструктурного строительства так же, как и в прошлом году, — в лидерах потерь: рейтинг покинуло шесть представителей отрасли. Самый «высокий» участник, выбывший из рейтинга из-за падения выручки, — фармацевтическая компания «Роста», покинувшая список с 209-го места.

4. Как и в прошлом году, первые шесть позиций РБК 500 остались без изменений, лидерство четвертый год подряд осталось за «Газпромом». Поменялся лидер в ретейле: «Магнит» с седьмой строчки спустился на девятую, а на его место с восьмой позиции поднялась X5 Retail Group. Между ними, на восьмом месте, оказался поднявшийся на одну позицию «Сургутнефтегаз». По числу участников в РБК 500 на первое место вышел сектор торговли (53 компании), поменявшись лидерством с финансами. При этом количество ретейлеров не изменилось, а смена лидера произошла из-за уменьшения числа представителей финансового сектора — с 54 до 51.

5. В точности так же, как и в прошлом году, у 380 компаний рейтинга выручка выросла, у 119 участников — снизилась. У одной компании отсутствуют данные по выручке прошлого года, что не позволяет определить направление динамики. Лидером по темпам роста стала Кубанская нефтегазовая компания, новичок рейтинга — рост выручки с 4,8 млрд до почти 68 млрд руб., или 1313%. Наибольшее снижение выручки (48%) — у дистрибьютора «Сладкая жизнь». Близкие значения снижения основного дохода показали СК «Росгосстрах» и НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант».

6. В отраслевом аспекте наибольший рост выручки показали интернет-компании и компании массмедиа — 35,7% против среднего по рейтингу роста 10,2%. Наибольшее снижение выручки показала компания-отрасль «Росатом» — 6,5%. Лидером движения вверх стал производитель шин «Кордиант» (плюс 221 позиция). Занявшая второе место группа «Ренессанс Страхование» тоже переместилась более чем на 200 пунктов вверх. Также надо отметить значительное перемещение прошлогоднего новичка — торговую сеть «ВкусВилл».

7. Общее число компаний, раскрывших показатель прибыли/убытка, составило 414 (в прошлом году — 426). Доля прибыльных компаний составила 86,7%, убыточных — 13,3%. Прибыльные компании получили суммарную прибыль 6,2 трлн руб., убыточные — суммарный убыток 1,15 трлн руб.

8. На долю сектора «нефть и газ» приходится 41,3% совокупной прибыли, или почти 2,56 трлн руб. Самой прибыльной компанией в этом году остался «Газпром» — 766,9 млрд руб. Прибыль «Газпрома» превышает выручку находящейся на 14-м месте рейтинга «Татнефти». На долю финансового сектора приходится 77% совокупного убытка компаний рейтинга (892 млрд руб.). При этом 33% финансового сектора из участников рейтинга являются убыточными. Самым убыточным участником рейтинга в этом году стал Промсвязьбанк — 405,6 млрд руб.

9. Средний уровень заработной платы компаний — участников рейтинга — 70,1 тыс. руб. в месяц, на уровне прошлого года. Самые высокие показатели — у секторов интернет и медиа, а также в транспортных и нефтегазовых компаниях (100 тыс. руб. в месяц и более). Самые низкие зарплаты — в ЖКХ и сельском хозяйстве (30 тыс. и 36 тыс. руб в месяц соответственно).

10. Средний возраст руководителей компаний — 49,5 года. Возраст CEO находится в диапазоне от 33 лет (Дмитрий Кудинов, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг») до 71 года (Владимир Скорняков, Каменск-Уральский металлургический завод).