Биометрия работает не как в американских фильмах, а распознавание лиц не дает возможности вычислить потенциальных убийц, объясняет глава NtechLab Алексей Паламарчук. Но видеоаналитика уже позволяет управлять городами

NtechLab стала известна благодаря сервису FindFace — с его помощью можно было по фотографии находить людей во «ВКонтакте». Но пользователи стали применять разработку не только для знакомств и поиска старых приятелей, а для деанонимизации, например, участников оппозиционных митингов. В середине 2018-го NtechLab прекратила работу над общедоступной версией FindFace и продолжила работу только в интересах властей и бизнеса. Например, с ее помощью в российских городах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионы не допускали людей, включенных в базы правонарушителей, а во время пандемии коронавируса правительство Москвы применяло ее для мониторинга большого скопления людей.

На фоне конфликта на Украине основатели NtechLab Артем Кухаренко и Александр Кабаков покинули компанию и уехали из России. Впоследствии они объясняли свое решение разногласиями с другими совладельцами и менеджментом о дальнейшем развитии компании: по их версии, нужно было прекратить вести бизнес в России и вывести сотрудников за рубеж.

В середине 2023-го NtechLab попала под санкции ЕС за создание системы, которая «используется для поиска и задержания участников акций протеста и лиц, скрывающихся от частичной мобилизации». По итогам того же года выручка компании снизилась на 39% по сравнению с показателем 2022-го, до 709 млн руб., чистый убыток составлял 129 млн руб. В декабре прошлого года Минторг США ввел экспортные ограничения против NtechLab, то есть поставщики не могут продавать компании американские товары без получения специальной лицензии.

Алексей Паламарчук был назначен на должность гендиректора компании в начале 2024-го. До прихода в NtechLab он отвечал за работу с госорганами и реализацию информационно-коммуникационных проектов в интересах госзаказчиков и крупного бизнеса в «ЭР-Телеком Холдинге». О том, как уход основателей и санкции повлияли на компанию, а также о функционале систем видеослежки топ-менеджер рассказал РБК.

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Про уход основателей

До 2022 года в числе совладельцев кипрской N-Tech.Lab LTD, которая является головной компанией для российского ООО «Нтех Лаб», были Артем Кухаренко (16,2%) и еще четверо менеджеров (по 11,4%), структура VB Partners (управляла активами Рубена Варданяна и его партнеров; 25%), «дочка» «Ростеха» «РТ — развитие бизнеса» (12,5%) и др. Совет директоров NtechLab на тот момент возглавлял Василий Бровко, директор «Ростеха» по особым поручениям.

— Говоря о NtechLab версии 2022 года и 2025-го, это совершенно разные компании с другими людьми и по составу бенефициаров, и по бизнес-процессам, рынкам, продуктам, клиентам и даже команде. Компания трансформировалась в 2022–2023 годах. За три года команда сменилась примерно на 35%, но ключевые разработчики, костяк, остались. Они больше привязаны к продукту, во вторую очередь — к компании, бренду и в самую последнюю — к людям, которые руководят компанией.

По словам Паламарчука, сам он никогда не встречался с Кухаренко и Кабаковым, их доли были полностью выкуплены другими совладельцами (условия он не уточнил). Негативного влияния из-за ухода основателей, по его мнению, не было.

— Не нивелирую роль личности в истории ни в коем случае, но каждой истории свое время. Есть время стартапов, когда появляется группа инициативных ребят и что-то придумывает. Есть те, кто этот стартап подхватывает. Еще неизвестно, что произошло бы с NtechLab, если бы не нашелся сильный инвестор, который поддержал проект. И в связи с этим участие госкорпорации «Ростех» в лице «РТ — развитие бизнеса» и непосредственно Василия Бровко как председателя совета директоров на этапе развития компании сыграло ключевую роль. В NtechLab работает больше 200 человек, две трети — это разработчики. Компания очень давно переросла стадию стартапа, когда личность одного человека решает. Сегодня это в первую очередь команда, в которой даже топ-менеджмент, директор не являются ключевой позицией.

Сейчас владельцами компании являются «международные и российские инвестфонды». Полный список Паламарчук не назвал, но сообщил, что крупнейшая доля консолидирована инвестиционной группой «Основа Капитал». Прямого участия госструктур в компании нет, но у окологосударственных инвестиционных структур есть косвенная миноритарная доля, отметил он.

Компания «очень плотно взаимодействует по ряду проектов» с госорганами, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), рассказал Алексей Паламарчук. «Мы работаем со странами БРИКС, фонд очень помогает в этом. Являемся технологическим партнером «Ростеха» по ряду проектов, это тоже помогает на международных рынках. На сегодняшний день это наиболее удобный механизм работы, потому что мы не ввязаны в жесткие регламенты, по которым работают госструктуры, работаем на рынке со всеми сегментами», — отметил он.

Кипрская N-Tech.Lab LTD остается головной структурой, но в прошлом году компания запустила процесс редомициляции, перейти полностью в российскую юрисдикцию планируют весной этого года.

Про международный бизнес

До 2022 года NtechLab продвигала свои продукты по всему миру, в том числе в США, Великобритании, Австралии и странах ЕС. По словам Паламарчука, международный бизнес сохранился, но «существенно изменился». После того как в 2023 году компания попала под санкции, многие международные партнеры начали остерегаться работать с ней. Существующие клиенты не уходили, но приостанавливали взаимодействие.

— В 2023 году международный бизнес фактически остановился. В 2024-м мы выстраивали новую модель работы и во второй половине года реанимировали некоторые прошлые отношения, предложили удобные механизмы работы с нами. Если раньше работали напрямую, то сегодня у нас есть партнерская схема, наши решения являются основой более комплексных продуктов. Работаем в Латинской Америке, Индии, других странах БРИКС, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в СНГ. В 2024 году 20–25% (около 420 млн руб.) выручки пришлись на международный бизнес. Мы целимся в 30–35% по итогам 2025-го. Весь прошлый год усиленно работали с международными партнерами, ездили за границу, участвовали в выставках, форуме БРИКС, вели переговоры, чтобы все понимали, что с нами работать не только интересно и полезно, но и безопасно с точки зрения вторичных санкций. Те зарубежные партнеры, для кого важна технологическая составляющая, абсолютно не обращают внимания, что NtechLab находится под санкциями, им важен продукт. Это очень прагматичный подход. Санкционный статус — это некий нюанс, который нужно учесть при формировании схемы контрактации. Не более того. Основная проблема связана с финансированием, с ограничениями по прохождению денег.

В то же время глава NtechLab указал, что приоритетный для них российский рынок.

— Чтобы спокойно работать на международном рынке, надо быть интегрированным в эту систему. Есть страны, которые принимают решение о том, что по ряду направлений можно закупать продукты только у местных компаний. Ты можешь провести год-два в переговорах, но решение властей ограничит или отложит твою покупку. Это очень рискованно. Что показала ситуация 2022–2023 годов? Что если бы ориентировались только на международный рынок, это имело бы крайне негативные последствия.

Российский рынок, по его словам, более понятен по правилам, клиентам, спросу и т.д. Компания рассчитывает за счет российского рынка полностью обеспечивать стабильную работу, а международные проекты видит как «следующий шаг в более масштабном развитии, но не наоборот».

Сколько зарабатывает NtechLab В 2024-м выручка компании выросла почти в два раза по сравнению с 2023-м и составила около 1,7 млрд руб. Показатель EBITDA составил примерно 600 млн руб. Компания больше чем в 2,5 раза увеличила число действующих контрактов, теперь их около 450. В этом году NtechLab планирует вырасти в России на 35–40%, а также продвигать за рубеж новые продукты.

Про системы безопасности

Изначально NtechLab продвигала в основном решения, связанные с безопасностью. В частности, FindFace multi — платформу мультиобъектной аналитики, обеспечивающую распознавание лиц, силуэтов и действий людей, а также детектирование автомобилей. По словам главы компании, заказчиками таких продуктов являются как правоохранительные органы, так и коммерческий сегмент.

— Преступления могут происходить и на территории завода, и в масштабе города или даже страны… Если раньше системы безопасности больше работали на раскрытие преступлений, то сейчас основной акцент на профилактику, чтобы преступлений не произошло. Раньше работа, как правило, строилась на архивных данных: произошло что-то, поступило заявление, подняли видеозапись, сейчас же это как некий защитный купол, который предупреждает о том, что потенциально опасные люди появились в городе. Видеоаналитика выявляет людей, находящихся в розыске, пропавших без вести. Сейчас есть тенденция, что особо опасных людей находят не в столицах. Могу только догадываться, но, видимо, считая, что Москва и Санкт-Петербург — это города, где очень развито видеонаблюдение, они, чтобы скрыться, уезжают на другие территории. И как только там появляется видеоаналитика, это дает эффект. Недавно была новость из Новосибирска, что благодаря нашей видеоаналитике нашли цыганку, которая была в розыске 21 год за торговлю наркотиками. Это интересный факт, потому что человек за 20–30 лет сильно меняется внешне, а аналитика может определить тогда, когда человеческий глаз не определит: по фотографии молодого человека можно найти дедушку. Есть параметры лица, которые не меняются с годами. Если человек отрастит бороду, покрасится в красный цвет или будет ходить в маске, аналитика все равно его определит.

Он затруднился спрогнозировать, к какому сроку системами видеоаналитики будут охвачены все населенные пункты в России. Лишь сказал, что времена, когда видеонаблюдение будет покрывать большую часть городской застройки, — это близкая перспектива.

В коммерческом сегменте, по словам Алексея Паламарчука, аналитика следит за соблюдением правил, регламентов, событиями на транспортной инфраструктуре, ищет людей, которые воруют в магазинах, и т.д. Сферы применения расширяются. В ретейле есть проблема незадекларированных услуг. Например, когда люди, работая в автосервисе, берут «левые» машины и на этом зарабатывают себе лично.

В 2025 году компания намерена выйти в сегмент b2c через партнерство с телеком-операторами, у которых большая клиентская база и высокое проникновение услуг интернета. Например, NtechLab может предлагать решения в сфере безопасности для частных домов, коттеджных поселков, ситуационную аналитику.

— Если у вас на участке происходят какие-то события, например зашел человек или животное, либо события, требующие вашего реагирования: упал ребенок или пожилой человек, — есть решение, связанное с искусственным интеллектом, — ассистент для одиноких людей. Такая система может помочь в каких-то экстренных или же простых ситуациях, реагируя на событие, а не на голос человека.

Можно ли предотвратить стрельбу в школах

Несколько лет назад разработчики систем видеоаналитики говорили, что ее нельзя использовать для эффективного выявления человека, который идет с оружием в школу и намерен устроить стрельбу, — искусственный интеллект будет слишком часто срабатывать, полиция не сможет каждый раз реагировать на его сигналы, и в итоге будет, как в басне про мальчика, кричавшего: «Волки!»

По словам Алексея Паламарчука, видеоаналитика развивается. Сейчас она может определять эмоции, сообщать, насколько довольными посетители вышли из ресторана или магазина, с каким настроением человек заходит в здание, может просчитать состояние агрессии и среагировать на это. В ближайшее время, по его мнению, системы, анализирующие эмоции, неадекватное поведение, получат массовое распространение.

— Аналитика, которая выявляет людей, готовящихся совершить преступление, но не успевающих это сделать, потому что им помешали правоохранительные органы, — это тысячи случаев. Мы не владеем точной информацией, она есть у правоохранительных органов, но даже по той информации, которая попадает в СМИ, которую озвучивают заказчики, они выявляют сотни людей, находящихся в розыске. То есть искусственный интеллект уже играет огромную роль в предупреждении преступлений. Но даже самая совершенная система не работает на 100%, это 98–99% эффективности. Человек, который решился на стрельбу в школе, как правило, прячет оружие. Чтобы считать эмоцию, нужно, чтобы человек смотрел в видеокамеру. Технология, которая будет фиксировать эмоции в большом потоке людей и выявлять людей, идущих с агрессией по площади, — это задача более сложная. Нужно качественное изображение, камеры с высоким разрешением. Наверное, такие технологии — это вопрос будущего.

Про данные

Глава NtechLab подчеркнул, что их аналитика является инструментом, который компания продает заказчикам, но сама она не обрабатывает биометрические и персональные данные.

— Мы предоставляем инструмент и не храним данные пользователей. Более того, они не проходят через нас. Обработка биометрической информации происходит на стороне заказчиков, с учетом тех полномочий, которые у них для этого есть. Часть наших инструментов работает в закрытом сегменте, они не подключены вообще ни к чему, мы не знаем, что с ними делает заказчик. И, я бы сказал, не хотим знать, потому что это большая ответственность. Но при этом следует сказать, что страхи по поводу работы государства с биометрией сильно преувеличены. Потому что в случае с государством эти процессы очень регламентированы. И даже на бытовом уровне в биометрии нет ничего, чего не видят ваши соседи, друзья, случайные прохожие на улице. Биометрия всегда работает выборочно: если человек находится в базе данных разыскиваемых или пропавших без вести, то аналитика работает по этой базе. Неправда, что она анализирует всех, как в американских фильмах о будущем: показывает карточку, кто это, чем занимается и т.д. Насколько я знаю, такой задачи нет и аналитика так не работает. К тому же мы сами передаем свою биометрию непонятно куда — например, производителям смартфонов. То, что смартфон использует биометрию и передает ее в облачное хранилище в США (разработчики крупнейших мобильных операционных систем — американские компании Google и Apple. — РБК), — это не так критично, но, подключаясь к новому смартфону, вы подписываете соглашение, в котором, по сути, даете право использовать ваши биометрические данные для разных целей. Потом, когда вы дома разговариваете на какую-то тему и через какое-то время вам начинают показывать контекстную рекламу на ту же тему, о чем это говорит? Что биометрия используется не только тогда, когда вы добровольно показываете свое лицо, чтобы разблокировать смартфон. И это касается всех «умных» гаджетов.

Сам Алексей Паламарчук использует iPhone, но исходит из того, что «все данные, которые там размещены, могут быть доступны кому-то еще». Поэтому не хранит в смартфоне личные данные, которые могут навредить ему или кому-то еще.

Внутренних ограничений, например этических, на то, кому компания может продавать свои решения, у нее нет.

— Повторюсь, мы — инструмент. Это так же, как с автомобилем. Человек, может купить его и сделать что-то плохое, совершить преступление. Но это не значит, что машина плохая. На ней же можно сделать очень хорошие вещи, спасти кого-то, в больницу отвезти и т.д.

Про управление городской средой

Сейчас около 60% выручки компании приходится на решения, связанные с безопасностью, 30% — на аналитику для города, 10% — на медицину.

Решение в сфере управления городской средой Ntech City компания запустила в 2024 году. Это платформа с возможностью анализировать более 30 разных направлений городского хозяйства: следить и анализировать своевременность вывоза мусора, выходил ли водитель из мусоровоза, в каком состоянии была контейнерная площадка, остался ли там мусор, не перегораживают ли автомобили подъезд к мусорной площадке и т.д. Самый масштабный проект прошлого года — внедрение такой платформы более чем на 1 тыс. контейнерных площадок Нижегородской области.

В рамках платформы Ntech City система может сама общаться с человеком, когда видит какие-то события. Как объясняет Паламарчук, это похоже на голосовых помощников из «умных» колонок, но голос появляется не в ответ на вопрос, а в ответ на события вокруг. Например, коммунальщикам он может рассказать, что скоро ухудшится погода. Или объявить в парке, что на спортивной площадке в данный момент формируется команда для игры в волейбол. Еще голос может среагировать на курение, распитие спиртных напитков, езду на самокате с нарушениями, выгул собак на детских площадках, попросить не нарушать правила.

— Система оснащена видеокамерой и динамиком. Внедряем в общественных местах, парках, скверах. Если система видит, что два человека едут на самокате, сообщает, что так делать не нужно. Откуда появилась идея? Я общался с руководителем одного большого парка, он рассказывал, что главная проблема, что когда оператор или сотрудники охраны видят нарушения через видеокамеры, они не могут на них отреагировать. Бежать за каждым курящим или человеком на самокате — это смешно и не очень продуктивно. Да и человек понимает, что сегодня его заметили, а завтра могут не заметить. Если его догоняют, начинаются дискуссия, спор, конфликты и т.д. Если же на такие небольшие нарушения указывает искусственный интеллект, люди на это реагируют. Там, где человеку сделали замечание, он понимает, что в этом месте есть контроль, и больше не нарушает. Причем система может разговаривать любым голосом по желанию заказчика, хоть голосом мэра этого города. Он может говорить в разной степени жесткости: с приветственной интонацией, когда речь идет об объявлении спортивных состязаний; товарищески рекомендательной, когда видит какое-то административное нарушение; и достаточно жесткой, когда речь идет об организации эвакуации или запрете на вхождение в опасную зону. Вопреки расхожему мнению, большинство законопослушны. Бывают ситуации, когда кто-то не знает, что, например, здесь нельзя гулять с собаками или кататься на самокате, замечания будет достаточно, чтобы человек не нарушал. Изначально у нас были предположения, что люди будут ломать такие системы, но они не оправдались.

По словам Паламарчука, такое решение уже внедрено в Татарстане и Ярославской области. На стадии запуска еще десять проектов в Сочи, Нижегородской области и других регионах.

Кроме того, NtechLab выиграла конкурс на проверку состояния водителей первого серийного российского электромобиля «Атом». Система будет анализировать состояние водителя, не засыпает ли он, и если да, то включит громкий звук, голосовое предупреждение или, возможно, вибрацию руля. Также система будет проверять перечень людей, допущенных к вождению, то есть будет работать как противоугонная система (автомобиль не поедет, если в него сел кто-то, не допущенный к управлению).

По словам Паламарчука, у компании новая линейка решений для b2b-сегмента. Например, аналитика компании востребована в ресторанах, парикмахерских, сфере услуг.

— Системы с искусственным интеллектом могут использоваться для экономии ресурсов. Не секрет, что у нас дефицит кадров в ряде отраслей, и искусственный интеллект мог бы быть помощником. Например, в малом бизнесе контролировать выполнение регламентов (в ресторане — следить за заполняемостью залов, реагировать на ожидание, чтобы не было человеческого фактора, когда вы долго ждете какой-то услуги, но к вам никто не подходит). Также искусственный интеллект может помогать экономить деньги либо привлекать их. Один из наших клиентов — крупный российский автодилер — после запуска системы в своих дилерских центрах смог больше чем на 20% увеличить выручку за счет того, что аналитика контролирует соблюдение регламентов обслуживания клиентов.

Еще одно важное направление, по словам главы NtechLab, — медицина. В прошлом году компания получила регистрационное удостоверение Минздрава на продукт, который с помощью искусственного интеллекта проверяет снимки КТ.

— Технология выступает как ассистент врача, потому что искусственный интеллект может примерно в пять раз быстрее, чем человек, анализировать снимок. Врач проверяет результат.