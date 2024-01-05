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В Москве протестировали светофор с системой распознавания лиц пешеходов

В Москве протестировали светофор, фиксирующий лица пешеходов
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве провели испытания светофора, оснащенного системой фиксации лиц пешеходов-нарушителей. Об этом сообщил в статье для журнала «Безопасность дорожного движения» начальник московского управления ГИБДД Александр Быков.

«На Бережковской набережной города Москвы протестирован прототип светофора с биометрической камерой для задач распознавания лиц. Фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора», — написал он.

По словам начальника московского управления ГИБДД, когда пешеход нарушает ПДД, его изображение появляется на электронном табло, расположенном «рядом с местом нарушения». Быков также отметил, что система не идентифицирует личность нарушителя.

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Для эффективного «привлечения пешеходов к административной ответственности» правоохранители должны получить биометрию «всех граждан», считает Быков, замечая, однако, что в таком случае предоставление биометрических данных должно стать «обязанностью, а не правом». С этой целью он предложил изменить КоАП, а также законодательство о персональных данных.

В сентябре 2023 года правительство утвердило постановление, согласно которому граждане могут подать и отозвать согласие на обработку биометрических данных на «Госуслугах». В кабмине также напомнили, что сдача биометрии осуществляется на добровольной основе, а система ее хранения защищена от утечек.

Теги
Москва ГАИ светофор пешеходный переход нарушения инновации
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