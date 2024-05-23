До конца мая группа «Элемент» планирует провести IPO на СПБ Бирже. Для чего группе нужно финансирование и чего не хватает российской электронике, в интервью РБК рассказал глава компании Илья Иванцов

Илья Иванцов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

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Про IPO

До конца мая этого года группа «Элемент» планирует провести IPO на СПБ Бирже. Диапазон цены, как объявила компания в четверг, 23 мая, составит от 223,6 руб. до 248,4 руб. за лот, включающий 1 тыс. акций, что соответствует рыночной капитализации от 90 млрд до 100 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Как рассказал РБК президент компании Илья Иванцов, компания рассчитывает привлечь около 15 млрд руб., инвесторам планируют предложить дополнительный выпуск акций, организаторами выступают «три ведущих банка».

По словам Иванцова, СПБ Биржа была выбрана как «единственно возможная» площадка. Он отметил, что была проведена «большая работа, чтобы инвесторы, которые будут участвовать в размещении, не почувствовали какой-то принципиальной разницы по площадке и с точки зрения ликвидности, и с точки зрения доступа к ней через брокеров».

— Мы находимся на завершающей стадии подготовки [IPO] и думаем, до конца мая сможем провести размещение. В действительности сейчас сложилась уникальная возможность для опережающего развития и отрасли, и нашей компании. Это развитие, и реализацию этих возможностей активно поддерживает государство. Мы понимаем, что привлечение дополнительных акционерных денег может существенным образом ускорить развитие компании. У нас есть следующие два–три года для того, чтобы полностью ее реализовать. 2022 год многое изменил, появился лавинообразный спрос на нашу продукцию, поэтому основа нашей стратегии роста — интенсивное развитие производственных мощностей, разработка новых продуктов в микроэлектронике и новых технологий производства.

Что такое группа «Элемент» Совместное предприятие АФК «Система» и госкорпорации «Ростех» «Элемент» было создано в 2019 году для «формирования на базе ведущих отечественных предприятий единого национального центра компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники». Объединяет более 30 компаний по производству микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры, в том числе АО «Микрон», Научно-исследовательский институт электронной техники, Научно-исследовательский институт электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» и др. Выручка в 2023 году — 35,8 млрд руб. (+46%), показатель EBITDA — 8,7 млрд руб. (+68%), чистая прибыль — 5,3 млрд руб. (+93%).

Про продукцию

В 2023 году 85% выручки группы принесло производство электронной компонентной базы (ЭКБ), то есть микросхем и полупроводниковых приборов.

— Мы есть в жизни каждого в нашей стране. Не все знают, но это наши компоненты используются в загранпаспортах, банковских картах «Мир», транспортных картах «Тройка», в электротранспорте и других отраслях. В терминалах ЭРА-ГЛОНАСС, которые должны устанавливаться в каждом автомобиле, есть наш навигационный приемник, который помогает определить местоположение, текущие координаты и скорость движения объекта. Всего мы производим более 3 тыс. типономиналов микроэлектронной продукции.

Илья Иванцов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Про санкции

После начала специальной военной операции на Украине США, ЕС и ряд других стран ввели ограничения на высокотехнологичный экспорт в Россию. Ряд мировых производителей чипов, в том числе Intel и Nvidia, ушли с российского рынка, их продукция стала доступна только по параллельному импорту (ввоз без разрешения правообладателя). От сотрудничества с российскими разработчиками отказалась крупнейшая фабрика по производству микроэлектроники в мире — тайваньская TSMC. Ранее на ней МЦСТ производила российские процессоры «Эльбрус», «Байкал Электроникс» (Baikal) и др.

Илья Иванцов напомнил, что многие предприятия группы попали под ограничения еще в 2016 году.

— По итогам 2023 года российская отрасль микроэлектроники стала самой быстрорастущей в мире. Многие говорят, что мы растем с низкой базы, но факт остается фактом. Это в том числе эффект от тех вызовов, с которыми столкнулась наша страна, ответ на ограничения, которые были введены. Если говорить про перестройку различных цепочек поставок, создание инфраструктуры, здесь не буду погружаться глубоко, потому что информация чувствительная, но могу сказать, что эти задачи мы решаем. Мир огромный, остановить целые отрасли, особенно те, в которых нуждается государство, подобными ограничениями просто невозможно. С другой стороны, вся эта ситуация создала беспрецедентную возможность, уникальный шанс для отрасли, который мы не можем упустить. На мой взгляд, второго такого шанса точно не будет. Столкнувшись с объективными ограничениями, абсолютно все отрасли сейчас заинтересованы в отечественной электронной компонентной базе. Одновременно сформировалась критическая масса игроков, которые эту потребность могут закрыть и при этом обеспечить себе кратный рост и по масштабу бизнеса, и по уровню технологий.

На вопрос о влиянии возможных санкций в отношении китайских компаний, которые продолжают сотрудничать с российскими игроками, Илья Иванцов ответил, что они могут привести к отдельным ограничениям, но не остановят сотрудничество: «Китай — это гигантская страна с десятками тысяч компаний. Да, кого-то можно ограничить таким образом, но, на мой взгляд, это не сможет принципиально изменить ситуацию».

Илья Иванцов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

На что нужны деньги

В ближайшие годы основная задача группы — сохранение доли в более 50% на российском рынке электронной компонентной базы. По прогнозу Kept, к 2030 году объем российского рынка микроэлектроники вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2023-м — с 289 млрд до 780 млрд руб. в базовом сценарии и до 1,05 трлн руб. — в оптимистичном. Доля российских производителей увеличится с 20 до 45% в базовом и до 55% — в оптимистичном прогнозе. При этом Минпромторг считает, что доля российских производителей должна вырасти выше — до 70%.

— В среднем сейчас мы можем удовлетворить примерно четверть спроса на электронную продукцию в стране. Спрос будет расти, это не статичная картинка. Поэтому мы будем опережающими темпами инвестировать в расширение производства. С учетом цикла разработки и внедрения микроэлектроники 2030 год не так далеко, нам предстоит больше чем в пять раз увеличить производственные мощности.

Согласно инвестиционной программе группы «Элемент», 80% привлеченных в ходе IPO средств будут направлены на развитие сегмента электронной компонентной базы, а остальные 20% — распределены между сегментами точного машиностроения (оборудование для производства микроэлектроники), а также блоков и модулей (модули связи стандарта LTE и навигации, блоки приемопередачи базовых станций и т.п.). При этом на рынке электронной компонентной базы группа планирует развиваться органически, а в двух других сегментах не исключает возможности приобретений.

— Речь идет об увеличении мощности кристального производства. Четко сказать [как это повлияет на рост выпуска продукции] в количественном выражении сложно, потому что продукция разная, количество пластин для ее выпуска будет требоваться разное. Но могу сказать, что в итоге мы сможем удовлетворить базовые потребности нашей промышленности по продукции, которая выпускается на 200-миллиметровых пластинах и по топологическим нормам до 90 нанометров (нм) включительно. Например, производственная мощность линий чип-модулей для банковских карт выросла более чем в два раза и сейчас составляет более 50 млн штук в год.

В ближайшие несколько лет «Элемент» планирует вложить более 50 млрд руб. в развитие производственного комплекса, в том числе в создание в Зеленограде отдельного предприятия «Кубик» по производству транзисторов и диодов, необходимых почти для всей силовой электроники. К 2030 году группа планирует занять 60–70% в этом сегменте на внутреннем рынке. Сейчас 90% потребностей таких компонентов закрывает Китай.

В целом в стратегии группы на ближайшие годы пять направлений: удержание лидирующих позиций в сегменте электронной компонентной базы, развитие перспективного для компании сегмента блоков и модулей, обеспечение технологической устойчивости бизнеса за счет создания отдельного направления по производству линейки оборудования для микроэлектронной отрасли, развитие новых технологий в таких направлениях, как фотоника (занимается созданием устройств для работы с оптическими сигналами), энергонезависимая память (производство интегральных схем накопления, хранения информации для дальнейшей обработки), обработка графики (создание специализированных процессоров обработки графики и информации), 3D-сборка (производство многоуровневых интегральных схем), а также развитие международного бизнеса.

Илья Иванцов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В 2023 году группа вложила более 11 млрд руб. в расширение производственных мощностей и разработку новых видов продукции. В течение следующих трех лет сумма вырастет до более 20 млрд руб. в год, а в отдельные годы может превысить 30 млрд руб., рассказал Илья Иванцов: «Общая инвестиционная программа, которую мы реализуем в настоящий момент, составляет около 100 млрд руб., основная масса инвестиций будет сделана в течение следующих трех лет».

Для развития группа планирует использовать помимо собственных средств господдержку: субсидии, льготные кредиты и т.п. Как пояснил Иванцов, меры поддержки позволяют привлекать «длинные и дешевые деньги».

Про разработки

— В стране есть несколько нерешенных технологических задач в области микроэлектроники, которыми мы планируем вплотную заняться. Это вопросы [производства] графических процессоров (их использование в компьютерах, планшетах и другой технике позволяет повысить скорость математических вычислений. — РБК), микросхем памяти, [устройств для] решения задач на базе оптоэлектроники (электроника, занимающееся вопросами использования оптических и электрических методов обработки, хранения и передачи информации. — РБК) и фотоники. Планируем активно развивать серийные производства на базе альтернативных кремнию материалов для подложек микросхем. Есть несколько материалов, которые обеспечивают изделиям уникальные технические характеристики. Это карбид кремния, нитрид галлия и кремний-германий. Например, многие удивляются, почему одни зарядки для телефонов заряжаются в три раза быстрее. Тут нет никакой магии. Дело в том, что в большинстве из них используются транзисторы, которые сделаны на базе нитрида галлия.

В феврале ключевое предприятие группы «Микрон» запустило массовые продажи первого отечественного микроконтроллера MIK32 «Амур». Это специальная микросхема, предназначенная для устройств «умного» дома, систем освещения, охранных, медицинских систем и др. Сейчас несколько предприятий группы в Зеленограде и Воронеже разрабатывают линейку из семи базовых и сложных микроконтроллеров, три из которых должны выйти в этом году, остальные — в следующем. Среди них будет ультранизкопотребляющий микроконтроллер, который должен закрыть потребность разработчиков и производителей интеллектуальных приборов учета, беспилотных авиационных систем и др. По словам Иванцова, емкость сегмента — миллионы штук.

Все микроконтроллеры будут работать на архитектуре RISC-V (открытая система команд и архитектура для процессоров, любая компания может использовать ее бесплатно). Группа рассматривает возможность выпуска на этой же архитектуре микропроцессоров для промышленного применения, которые способны выполнять более сложные задачи, чем микроконтроллеры.

Илья Иванцов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Про технологическое лидерство

Одним из показателей технологического развития в мире сегодня принято считать топологический размер чипа, измеряющийся в нанометрах. Чем ниже топология, тем меньше чип потребляет энергии и показывает более высокую скорость работы. Чипы для последних моделей популярных смартфонов выполнены по топологии 4–5 нм. В 2025 году TSMC планирует запустить массовое производство чипов с топологией 2 нм. В России сейчас организовано массовое производство чипов с топологией 90 нм и выше и штучное — с 65 нм.

По словам Иванцова, в долгосрочной перспективе сокращение отставания в этой гонке остается стратегически важной задачей для России, но в ближайшие годы «Элемент» сосредоточится на решении других задач. Группа фокусируется на тех технологиях, «которые может контролировать» с точки зрения оборудования, технологий, материалов и пр.

— В следующие три–пять лет мы видим свою задачу в обеспечении России и дружественных стран микроэлектроникой на зрелых топологических нормах (выше 90 нм. — РБК). Электротранспорт, сенсорика и целый ряд других отраслей дали второе дыхание развитию зрелых технологий. Сейчас более трети всех производственных мощностей в мире производят компоненты, основанные на таких технологиях. Например, в силовой электронике не нужны низкие нанометры, из-за физических ограничений и высоких токов нужны транзисторы, произведенные по топологии 250–350 нм. И это массовые сегменты, очень востребованные, без них невозможно говорить о технологическом суверенитете в таких областях, как, например, электротранспорт. Хотя если бы я сказал, что [гонка за снижением топологических норм до единиц нанометров] абсолютно неважна, это было бы неправдой. Конечно, в долгосрочной перспективе для страны необходимо работать над снижением топологических норм, это важно для устройств с высокой производительностью и низким энергопотреблением.

Илья Иванцов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Про развитие за рубежом

Исторически группа присутствовала на зарубежных рынках, в частности в Китае, напомнил ее президент. До 2022 года доля доходов от экспорта составляла от 10 до 15% выручки.

Сейчас ряд предприятий продолжает заниматься корпусированием микросхем за рубежом. В течение следующих нескольких лет «Элемент» намерена выйти на рынки пяти новых стран. Детали Иванцов не назвал, сославшись на геополитические риски, но указал, что речь о странах Ближнего Востока и Азии, совокупное население которых, без учета Китая, составляет более 2 млрд человек. Сначала группа планирует размещать в новых странах центры разработки микросхем для местного рынка, а при формировании достаточного спроса — полноценные производства. По словам Иванцова, на фоне событий последних лет вопрос технологического суверенитета приобрел особый смысл не только для России, но и для многих стран.

— Многие из них интересуются созданием полноценных производств на своих территориях и реализацией совместных проектов с Россией, чтобы участвовать в серийном производстве микроэлектроники полного цикла, основанном преимущественно на тех технологиях, которые мы контролируем. Это включает как собственное оборудование и технологии производства микроэлектроники, так и собственные материалы.

По словам Иванцова, речь идет о гражданской электронике и микроэлектронике. В частности, на новые рынки группа планирует выходить с электронной компонентной базой для электротранспорта, включая электромобили, электропоезда или речной транспорт.

— В каждом подобном агрегате есть различные устройства, преобразующие электрическую энергию. Классическая форма такого устройства — это инвертор (устройство, которое преобразует постоянный ток в переменный. — РБК), который содержит силовые транзисторы. Этот продукт, безусловно, будет востребован и, самое главное, мы сможем производить его серийно на базе отечественных технологий.

Илья Иванцов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Про переход на российскую электронику

По словам Иванцова, полностью российские микросхемы уже сейчас применяются «в таких чувствительных областях, как идентификация граждан и защита информации».

— В любом электронном устройстве тысячи компонентов. Это всегда будет комбинация отечественных и импортных элементов. Когда мы говорим про импортозамещение и локализацию аппаратуры, речь должна вестись о критических компонентах. Это управляющие микросхемы, то есть микроконтроллеры или микропроцессоры. Это микросхемы, которые обеспечивают связь того или иного устройства с внешним миром — либо интерфейсные микросхемы, либо различные связные модемы. И третье, это микросхемы управления питанием. Если взять приборы учета, думаю, сейчас вся отрасль планомерно движется к тому, чтобы эти критические микросхемы были заменены на отечественные. На российские также заменяются базовые микросхемы в устройствах, связанных с промышленной автоматизацией, так называемых АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом. — РБК). На отечественных компонентах будет работать электротранспорт, большинство силовых установок, критическая информационная инфраструктура (сети связи и информационные системы госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и ряда других компаний. — РБК).

В мае 2022 года представитель МЦСТ говорил РБК, что компания ведет переговоры о переносе производства процессоров «Эльбрус» на «Микрон». Отвечая на вопрос, состоялся ли перенос, президент «Элемента» сказал, что на линиях предприятий группы возможно производство ряда номенклатуры «Эльбруса», но выпускать процессоры, для производства которых нужна топология 28 нм, они не могут. Иванцов отметил, что большинство российских дизайн-центров сейчас переносят в Россию производство «той продукции, для которой есть соответствующие производственные мощности».

Про оборудование для создания микроэлектроники

Еще до введения санкций в 2022 году действовало эмбарго на поставку в Россию оборудования для производства чипов по технологиям 90 нм и ниже, и российские власти заявляли о необходимости создания собственного электронного машиностроения.

Илья Иванцов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

— Без собственного технологического оборудования обеспечить устойчивое, непрерывное производство и развитие невозможно. Есть несколько областей, в которых группа исторически обладала компетенциями. Это оборудование в области плазмохимического травления (удаление органических загрязнений с поверхностей электронных компонентов перед проведением пайки или нанесения покрытий. — РБК) и плазмохимического осаждения (используется для нанесения слоев различных материалов в микросхеме. — РБК). При расширении производства «Микрона» будут использоваться собственные установки «Элемента» в этой области. Сейчас мы развиваем технологии ионной имплантации (способ обработки поверхности пластины при создании полупроводниковых приборов. — РБК). Это, наверное, второй по сложности технологический процесс после литографии («печать» микросхемы из кремниевой пластины. — РБК). В отношении литографии мы выступаем в роли квалифицированного заказчика в совместных проектах России и Белоруссии. Рассчитываем, что в горизонте текущего и следующего года увидим первые результаты. Сначала это будет топология 350 нм, дальше — 130 нм, в дальнейшем — более низкие топологии. К 2028–2030 годам по отдельным направлениям сможем обеспечить до 70%, а где-то и до 100% этапов производства собственным технологическим оборудованием. При этом, помимо оборудования, необходимы собственные материалы, специальные газы, свой софт и технологии производства. По всем этим направлениям идет развитие.