Борисов рассказал о кооперации с белорусами при развитии электроники

Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия будет кооперироваться с Белоруссией для развития электронного машиностроения, осваивать это направление «в одиночку невозможно». Об этом в интервью РБК ТВ рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

«Еще в Советском Союзе электронным машиностроением активно занимались белорусские предприятия, в частности «Планар». Сейчас эти связи восстанавливаются, мы формируем необходимые мероприятия. Безусловно, осваивать эту область в одиночку невозможно, мы будем искать партнеров по всему миру», — рассказал Борисов.

«Планар» — это холдинг, который занимается точным машиностроением, например создает лазерно-оптическое оборудование. Помимо него Борисов также упомянул белорусский «Интеграл», который занимается разработкой и производством микросхем, полупроводников приборов и другой электронной техники, а также сеть дизайн-центров, усилия которых можно было соединить с усилиями российских и «быстрее преодолеть тот разрыв, который мы сегодня имеем».

Вице-премьер отметил, что развитием электронного машиностроения в последние десятилетия Россия практически не занималась, средства производства электроники не производились в стране, а импортировались в нее. «С 1990-х годов мы практически потеряли компетенции в этой области. И сегодня будем их восстанавливать», — сказал он. В то же время Борисов напомнил, что мировая электроника также находится в зависимости от России, поскольку страна экспортирует газы, необходимые для электронной промышленности, в частности неон, с использованием которого строятся все лазерные установки. В начале июня «Известия» писали со ссылкой на постановление правительства, что до конца года Россия ограничила экспорт инертных газов, в том числе неона, аргона, гелия и др. По данным издания, Россия поставляет до 30% неона от глобального потребления, но теперь его экспорт будет доступен только по решению правительства.

С начала этого года правительство совместно с экспертами и участниками рынка разрабатывает нацпрограмму развития электроники. Как объяснял в середине февраля Юрий Борисов, существующие санкции запрещают России импортировать лучшее оборудование для запуска современного и конкурентоспособного производства микросхем, до сих пор действует эмбарго на поставку оборудования для производства чипов по технологиям 65 и 90 нанометров.

После начала специальной военной операции на Украине США, ЕС и другие страны ввели новые санкции, из-за которых российские заказчики не могут приобретать электронику, в которой используются американские технологии, и даже производить собственную продукцию на крупнейшей мировой фабрике — тайваньской TSMC. Ранее она производила российские процессоры «Эльбрус», Baikal и др.

Как писал в середине мая «Коммерсантъ», на реализацию нацпрограммы развития электронной промышленности до 2030 года потребуется 2,74 трлн руб., из которых 940,7 млрд руб. уже предусмотрены в бюджете, 901,6 млрд руб. потребуется найти, а еще 904 млрд руб. планируется привлечь из внебюджетных источников. Программа будет включать четыре федеральных проекта: «Развитие технологий производства электроники», «Подготовка кадров», «Развитие инфраструктуры производства гражданской электроники» и «Прикладные исследования, разработка и внедрение». Документ находится на утверждении премьер-министра.