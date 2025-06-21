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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

Евтушенков — РБК: «Завтра «Саша, царя убил, все пропало» не настанет»

«Не нужно паниковать, нужно работать»
Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Интервью РБК
Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков считает, что «удавка» ключевой ставки ослабевает, но снижение до 14% в этом году маловероятно. Об этом, а также про инертность сознания человека — в интервью телеканалу РБК.
Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Мы были очень сильно напуганы инфляцией»

— В какой стадии сейчас российская экономика — выход из стадии перегрева или рецессия?

— Российская экономика в последние годы переживает все стадии: то мы говорили, что идет ускоренный рост, то мы говорим, что наступает стагнация, то наступает рецессия. Три-четыре года назад мы были очень сильно напуганы инфляцией. Перед нами был пример Турции и т.д. Все это привело к тому, что Центробанком были приняты жесткие решения, наверное, необходимые в тот период времени, по увеличению процентной ставки и прочее. Сегодня, в принципе, реальная жизнь подтверждает, что эта удавка может ослабевать, и она ослабевает уже. Я уверен, что снижение процентной ставки продолжится дальше, а инфляция не будет развиваться галопирующими темпами. Да, развиваться будет, но не галопирующими темпами.

Поэтому чаяние многих людей будет не вокруг того — снижается ставка или повышается, а вокруг — насколько она снижается. И, конечно, бизнес хочет, чтобы она снизилась на 5-6 п.п. Центробанк, я думаю, побаивается этого дела, поэтому где-то будут какие-то компромиссные снижения аналогичные июньскому. Это не решение проблемы, но это глотки свежего воздуха для бизнеса.

— Это позволит избежать рецессии? Или раньше надо было ставку начать снижать?

— Трудно сказать. Мы все хороши задним умом. Но страхи были велики, и опасения тоже были велики. Вы видели, что дискуссии шли, но никто не принимал командирского решения. И сегодня, когда дискуссии уже практически единогласные, единодушные, за то, чтобы снижать, снижение пойдёт. Но до этого нужно времени было дожить. 90-е годы, [Егор] Гайдар, «шоковая терапия». Последующие все экономисты говорили: если бы он не пошёл на этот шаг, непонятно, что было бы с российской экономикой и рисовали разные апокалиптические сценарии. Наверное, через какой-то промежуток времени и текущий период будут анализировать таким же образом. Поэтому трудно сказать, что было бы, если бы… Но факт такой, что сегодня необходимость ослабления процентной ставки точно существует. В противном случае мы можем положить целый ряд отраслей. Но, наверное, это тоже приведет к какому-то росту инфляции. Но такого суперкритического, что завтра «Саша, царя убил, все пропало» не наступит.

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Владимир Евтушенков

— И в АФК «Система» нет ничего, что может упасть?

— АФК «Система» ничем не отличается от любой российской компании. Она переживает такие же взлеты, падения, трудности и прочее. Мы плоть от плоти российской промышленности. Тем более, что мы работаем в самой трудной сфере — высоких технологий и человеческого интеллекта, что всегда, кстати, в первую очередь начинает страдать. Но если мы с вами сидим, говорим, если мы продолжаем наше движение вперед, значит, мы живы.

Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

— Движение вперед когда начнется? Многие бизнесмены говорят, что выгоднее держать деньги просто на депозитах. До какого уровня должна снизиться ставка, чтобы бизнес снова начал инвестировать?

— Для бизнеса это было бы хорошо, если бы она снизилась на 6 п.п. Это было бы здорово. То, что людям лучше держать деньги на депозитах, чем вкладывать в акции, в бизнес — это факт, который все знают, чего его комментировать?

— Ключевая ставка на уровне 14% — это реально в этом году?

— Маловероятно, но я могу ошибаться.

— Российский бюджет в текущих условиях «штормит серьезно», но базово налоги меняться не будут, заявил министр финансов Антон Силуанов. Если базовые налоги трогать не будут, готов ли бизнес к точечным?

— Я думаю, что Антон в данном случае прав. Базово ничего меняться не будет, а точечные корректировки, они были, есть и будут дальше. Весь вопрос, по кому это ударит. Посмотрим.

— Крепкий рубль — это проблема?

— Да, это проблема. Все поддается счету. Снижение каждого процента [ключевой ставки] поддается счету — сколько это сэкономит бизнесу. Крепкий рубль тоже поддается счету, что мы теряем. Поэтому это в каждом конкретном случае всегда разные цифры. Но это всё пока — и высокая ставка, и крепкий рубль — это всё бьёт по промышленности.

— Какой у вас прогноз по курсу рубля на конец года?

- 100 рублей — это та точка отсечения, которая комфортна для всех сторон.

— Рассматриваете ли вы сценарий снятия или хотя бы ослабления санкций в перспективе года?

— Сценарий примерно такой же, как сейчас обсуждают возврат иностранных компаний: они еще не собираются возвращаться, но все уже комментируют, что будет при возврате. Подождите: пока не закончатся боевые действия, говорить об ослаблении санкций или говорить о возврате кого-то — это просто прожекторство. Боевые действия должны закончиться. Мое твердое убеждение, что они должны закончиться в этом году. Если это случится, тогда можно обсуждать: и ослабление санкций, и возврат каких-то иностранных компаний… Но пока этого не случится, все эти разговоры — следы на песке.

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«Отрасль тихо ложилась на бок»

— Довольны ли вы реализацией планов по спасению Segezha? (лесопромышленный холдинг провел допэмиссию и смог втрое сократить свой долг — до 60 млрд руб.; инвесторами стали АФК «Система» и кредиторы. — РБК)

— Дело в том, что это было необходимо. Дело не в Segezha, дело в целой отрасли. Отрасль тихо ложилась на бок. И то, что мы сделали, это беспрецедентный случай в российской экономике, реально беспрецедентный. Это позволило вселить надежду целый ряд других бизнесов, которые работают в этой отрасли, что это возможно. Это здорово само по себе. Во-вторых, для нас это не решение проблемы, а это билет на войну, который показал: да, мы верим в актив, и да, мы еще много-много должны сделать с тем, чтобы, так сказать, начался подъем этой одной из самых крупнейших лесоперерабатывающих компаний в стране.

— При каких условиях он начнется?

— Здесь много условий. Здесь необходимы условия дальнейшей реструктуризации, но это в меньшей мере пока.

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Бизнес
Владимир Евтушенков

— Дакапитализации новые возможны?

— Возможно, но это нет необходимости сейчас. Здесь есть повышение, ослабление рубля, открытие новых рынков помимо китайского, переход в более высокие технологии, более высокомаржинальные. Но главный вопрос — это новые рынки. Новые рынки — это вопрос номер один. Было бы нас миллионов 600-800, мы бы решали всё на внутреннем рынке. Но у нас 140 миллионов. И для нас внешние рынки — это вопрос номер один в такой капиталоёмкой продукции.

— Не намерены расставаться с компанией? Ни в каком виде?

— Расставаться можно со всем кроме чести и достоинства. Я уже это несколько раз говорил. Но для расставания должно быть условие: ты должен расписаться в собственной беспомощности. И должен появиться контрагент, который скажет, я это сделаю лучше. Пока ни первого, ни второго нет.

Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

— В перспективе года рассматриваете все-таки долгожданные IPO других компаний АФК?

— IPO — это вообще не панацея, ни от чего. Раз. IPO — это самый плохой способ привлечения инвестиций. Это два. Почему самый плохой? Ты расстаешься, так сказать, с частью собственности. И третье: чтобы делать IPO, должна созреть для этого среда — рынки. Как поведет рынок себе к концу года, осенью? Будут ли окна для IPO? В этом главный вопрос. Если окна не будет, мы ничего делать не будем. Если появится благоприятное окно, ну почему нет? Поэтому это не самоцель. У нас нет задачи — IPO любой ценой. Да и ни у кого нет. Любой ценой вообще ничего не надо делать.

— Вариант выхода на другие рынки не рассматриваете? Об азиатских биржах, в частности, несколько лет назад говорил «Биннофарм». 

— Конечно, рассматривается. Но не биржа, а экспансия на зарубежные рынки. Как можно на зарубежном рынке делать IPO, если компания чисто российская. Но если компания присутствует на рынке, тогда она может претендовать на биржу — арабскую, китайскую, гонконгскую, шанханскую и так далее. Поэтому «Биннофарму» нужно сначала выйти на эти рынки, наработать себе свое имя там, и только потом рассматривать — надо ли там выходить на местные биржи или нет. То время, когда мы благополучно выходили на Нью-Йоркскую биржу, на Лондонскую биржу, оно ушло в прошлое. Это нужно понимать.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

— Насколько интересное сейчас время для покупки активов? Например, в IPO госкомпаний, которое широко анонсируется, вы хотите участвовать?

— Мы постоянно это рассматриваем. И постоянно возникают те или иные, как говорят, возможности. Мы мониторим все это. Но это точно не обсуждение с журналистом телеканала РБК: потому что я с вами вот с вами пообсуждаю, а оно становится дороже сразу на 40% или на 50%. Не годится.

— В последнее время очень много говорят про длинные деньги в экономике и как их привлечь. У вас есть какой-то рецепт?

— Сейчас вы никак не привлечете длинные деньги в страну. Пока никак. Пока нужно жить опираясь на собственные силы, которые еще не иссякли. А если сложится благоприятная ситуация — восстановление мира — тогда можно говорить о длинных деньгах. Потому что многие и фонды, компании, страны испытывают избыточную ликвидность и смотрят на любые рынки, где можно заработать больше. 

«В панике не рождается ничего здорового и здравого»

— Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента, считает, что текущая модель роста экономики России себя исчерпала, для дальнейшего развития нужен шаг вверх — на следующую технологическую ступень. Как вы это понимаете, видите ли, необходимость трансформации, и есть ли какое-то направление?

— Трудно сказать. Сколько людей, столько мнений. Я считаю, что можно говорить о трансформации, можно говорить о прыжках вверх, вбок, как угодно, но прежде всего нужно работать. Хочешь или не хочешь, но наше общество, как и любое общество любой страны, подвержены каким-то элементам паники. А в панике не рождается ничего здорового и здравого. Поэтому просто не нужно паниковать, просто нужно каждый день напряженно работать. Яркий пример для нас в этом плане китайцы. Они каждый день напряженно и очень много работали. И результат не замедлил, дать себе знать. Такая же ситуация была и у нас в 30-е годы и в 40-е, когда, несмотря на политические репрессии и прочее, прочее, все много и очень эффективно работали. И экономика развивалась очень большими темпами, ударными темпами. Поэтому и сегодня такое время когда нужно, чтобы экономика развивалась не на 1-2%, а 3-4-5%. Но для этого нужно прекратить паниковать, нужно быть сосредоточенным на работе. И не говорить о прыжках, а нужно просто каждый день что-то создать.

Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

— Если мы проводим аналогию там с НЭПом — получается, что нужны новые правила игры какие-то?

— Они потихонечку появляются. К сожалению, самое инерционное, что существует, — это человеческое сознание. И пока эта инерционность не исчезнет, раскачивание идет очень медленными темпами. Потом, конечно, наступает период «Как же я до этого раньше не додумался?» Самое ленивое существо, которое есть в организме человека, это мозг. И он на 90% из жира.

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