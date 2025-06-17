Евтушенков рассказал о встрече с Гагариным и раскритиковал проект Маска

Основатель и совладелец АФК «Система» выразил сомнение в экономической успешности проектов Илона Маска и в его планах быстрого покорения Марса

Спутники Starlink (Фото: InnovativeBase Artistry / Shutterstock)

В интервью журналу «Евразимут» основатель и совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков выразил сомнение, что проекты американского бизнесмена Илона Маска коммерчески успешны.

«У Маска большой госзаказ, его очень поддерживают. Я бы не сказал, что его проекты успешны с экономической точки зрения», — считает Евтушенков.

Российский миллиардер (81-е место рейтинга богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $1,7 млрд) также отдельно высказался по поводу проекта Starlink, глобальной планетарной системы искусственных спутников, развернутой SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету по всему миру. По оценке Евтушенкова, традиционные связи не хуже обеспечивают все потребности основной массы человечества. «Спутники Starlink хорошо использовать в труднодоступных регионах, где нет большой плотности населения (и как мы сейчас увидели, для боевых действий)», — резюмировал Евтушенков.

Он сослался на слова самого Маска о том, что сейчас он бы развивал спутниковую компанию по-другому: «Сейчас передовой технологией считается непосредственное взаимодействие телефон — спутник, а не те терминалы, которые он придумал, потому что они требуют запуска десятков тысяч спутников».

Также Евтушенков усомнился в том, что спутники лучше защищены, чем более традиционные средства связи: «Кабели перерезать не так просто. Часть всего трафика передается по радиоволнам. А спутник сбить как раз легко, эти технологии отработаны. Считать, что спутники в космосе больше защищены, не стоит».

Евтушенков назвал Маска «визионером», но скептически отнесся к ряду его прогнозов. В частности, он усомнился в том, что через пять лет люди будут на Марсе, так как пока это сложно осуществить как технически, так и технологически. По оценке бизнесмена, это было бы возможно, только если в эту задачу вложить огромные средства. «Но это можно сделать всем миром, отдельной стране такое просто не под силу. Поэтому анализировать все, что говорит Маск, я не вижу смысла».

В то же время Евтушенков позитивно оценил работу компании Neuralink Маска, которая занимается вживлением в человеческий мозг чипов: «Если он и дальше будет серьезно в это вкладываться, то достигнет еще больших успехов. У меня нет в этом сомнений».

Евтушенков рассказал также о своей встрече с Юрием Гагариным и заявил, что на Западе больше восхищались первым космонавтом, чем в России. «Я помню свою первую встречу с ним (Гагариным. — РБК). У меня не было какого-то чинопочитания. Поговорили по-простому. Это как с Овечкиным. Американцы его любят больше, чем мы».

Также Евтушенков отметил, что в его собственных проектах, связанных с космосом, у него чисто утилитарный подход и он не может сказать, что космос его поражает и завлекает. «Я смотрю на это как на технологический вызов. Есть технологический вызов, и хочется его решить. Потом смотришь, может ли это быть бизнесом. Но чтобы проект взлетел, нужны правильные люди. Многие маленькие компании придумывают оригинальные решения, но пробиться не могут. Они ходят по большим компаниям, их везде отшивают, потому что не видят бизнеса. Потом они смиряются и говорят: «Да, я делал вечный двигатель, но он никому не нужен, поэтому давайте я буду лепить пельмени». Так потихонечку уходит золотое время. Когда человек не горит тем, чем занимается, от него не жди результата, даже если он способный и талантливый. Потому что в основе всего лежит труд. Чем больше ты трудишься, тем больше результатов.

За исключением тех отраслей, где копнул, нефть пошла — буровая работает. А в других областях по-другому. Я два раза покупал IT-компании, потерял три миллиарда долларов. Делал ошибки. Если ты в этом бизнесе не понимаешь, не варишься, то он потихонечку разваливается», — уверен Евтушенков.