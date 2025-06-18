Евтушенков заявил о деглобализации и «строительстве нового мира»

Евтушенков назвал текущий период «периодом осмысления» и деглобализации. Из-за того, что строительство нового мира идет каждый день, в мире нет человека, который мог бы знать, как все будет, уверен он

Мир столкнулся с периодом осмысления и будущей экономики, и деглобализации, заявил основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью журналу «Евразимут».

«Всё, что сегодня происходит, затрагивает бизнес, затрагивает транснациональные компании. Не будет глобализации — они исчезнут», — заявил он, подчеркнув, что мир в настоящий момент сильно видоизменяется. Евтушенков добавил, что строительство нового мира идет каждый день.

«Сейчас в мире нет человека, включая

и [президента США Дональда Трампа], который мог бы сказать, что будет, положим, через пять лет», — отметил он, уточнив, что человек, который будет описывать картину через пять лет, скажет, что мы жили совсем в другом мире.

Основатель АФК «Система» также заявил, что многополярность уже давно существует. Однако она еще ни юридически, ни экономически до конца не оформлена. «Мы существуем вне долларовой системы и вне зоны евро, значит, многополярность уже есть», — подчеркнул Евтушенков.

За последние три года Россия прошла очень большой путь к независимости, добавил он. «Высокие технологии — очень капиталоемкая сфера, требующая прорывных научных идей, больших знаний», — заявил Евтушенков. Однако, по его словам, России удалось со всем справиться и выпускать свои газы, чипы и так далее.

В ноябре 2022 года основатель АФК «Система» называл технологическое отставание главной проблемой российской экономики. Также существует финансовая проблема, но она уже решается, а проблему с продовольствием страна не испытывает, в отличие от советских времен и периода 1990-х, отмечал он.