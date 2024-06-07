Евтушенков назвал новых претендентов на IPO среди компаний АФК «Система»

Владимир Евтушенков среди компаний корпорации, которые могут провести IPO, назвал МТС Travel, Центр искусственного интеллекта и производителя электрических судов. В этом году размещение может провести «Медси»

Владимир Евтушенков (Фото: Даниил Петрий / РБК Петербург)

Среди компаний АФК «Система», которые могут провести IPO в обозримом будущем, основатель корпорации Владимир Евтушенков в интервью телеканалу РБК назвал «компанию, которая делает электрические корабли» (речь про электросуда «Москва 2.0», которые строятся для судоходной компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт»), Центр искусственного интеллекта, МТС Travel и «еще много организаций, которые могут претендовать по [размеру] своего cash-flow, по прибыльности на IPO».

«Но это все будет определяться временем, состоянием рынка и по тому, как мы сумеем их подготовить». Он отметил, что делать размещение имеет смысл только тех бизнесов, которые занимают первое, второе или третье место на рынке.

Ранее среди активов, которые могут провести IPO в АФК «Система», называли Cosmos Hotel Group, «Медси», агрохолдинг «Степь» и «Биннофарм». По словам Евтушенкова, все перечисленные компании готовы к размещению и будут искать «окно возможностей». При этом он допустил, что IPO «Медси» может состояться в этом году.

IPO «Медси» обсуждается с 2014 года, но до сих пор постоянно сдвигалось. В АФК это объясняли тем, что медицинский рынок сначала должен пережить консолидацию, а «Медси» — подтвердить статус лидера.

На вопрос о своем отношении к сохранению ставки ЦБ Евтушенков ответил, что оно нейтральное. По его словам, решение по ставке не влияет на их планы по IPO. «Дело в том, что IPO — это не заработок, это доказательство зрелости компании, что она может стать публичной и служить инструментом для зарабатывания не только отцов-основателей, но широкого круга людей, которые хотели бы не пассивно держать деньги в банке, а играть на акциях и т.д.», — сообщил Евтушенков, добавив, что игра на акциях «рождает предпринимательский дух, которого, честно говоря, в обществе пока не хватает».

«Поэтому, как только мы выращиваем компанию до стадии зрелости, мы делаем ее IPO. Не потому, что это решает какие-то их кардинальные проблемы и т.д., IPO — это приглашение широкого круга инвесторов к участию в росте компании», — рассказал основатель АФК «Система». Он привел в пример МТС Банк, который несколько месяцев назад провел IPO, и отметил, что за короткий период времени банк привлек более 250 тыс. розничных инвесторов, а также институциональных. «Я считаю, это огромный успех и для коллектива, потому что они теперь имеют какую-то мотивацию растить все это дальше, и для тех людей, которые поверили. Перед нами теперь стоит задача не обмануть их ожидания и давать им как-то зарабатывать на деньгах, которые они вложили», — сказал Евтушенков.

Комментируя IPO «Элемента», которое состоялось в конце мая на СПБ Бирже, Владимир Евтушенков отметил, что это был «большой риск», что в корпорации «это понимали», и теперь намерены стараться, «чтобы не обмануть ожидания инвесторов».