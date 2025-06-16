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ПМЭФ-2025 ,  
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Орешкин заявил, что российской экономике нужен «шаг не вперед, а вверх»

Орешкин заявил, что модель роста экономики России последних лет себя исчерпала
Сюжет
ПМЭФ-2025
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Экономика России активно развивается, в значительной степени благодаря тому, что «был активизирован спящий, незадействованный потенциал», прежде всего кадровый и производственный, но «эта модель роста себя исчерпала», считает заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

«Столь низкого показателя безработицы, как в России, вы не найдете ни в одной крупной стране мира. Показатель загрузки существующих мощностей также находится на достаточно высоком уровне», — заявил он журналу «Эксперт» в преддверии Петербургского международного экономического форума.

По словам Орешкина, чтобы развитие продолжалось, экономика «должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень».

По данным Росстата, уровень безработицы в России последовательно снижался с января 2024 года, обновляя исторические минимумы. За первый месяц 2025 года он продемонстрировал рост впервые с конца 2023 года: в январе безработица составила 2,4 против 2,3% в декабре (без поправки на сезонность).

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замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
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