Что случилось за ночь. Главные новости РБК
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Это связано с желанием помочь странам со «слабой системой здравоохранения».
- При этом ВОЗ не увидела причин для ввода международных ограничений на путешествия и перевозку товаров.
- Между тем пневмония, вызванная китайским коронавирусом, унесла рекордное число жизней за одни сутки — 43, сообщили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР. Таким образом общее число жертв новой болезни достигло 213 человек.
- При этом число заразившихся за то же время увеличилось на 1982 человека, суммарно составив 9692.
Обнародован проект нового КоАП
Минюст обнародовал новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), разработанную по поручению экс-премьера Дмитрия Медведева. Прежняя редакция кодекса вступила в силу 17 лет назад. Нововведения должны заработать с 1 января 2021 года.