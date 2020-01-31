Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В документе, в частности, предложено продлить срок давности для административных дел. Минюст хочет увеличить его с 2-3 месяцев до одного года.

Среди других нововведений — сокращение предельного срока обязательных работ с 200 до 60 часов; запрет на применение ареста к несовершеннолетним, беременным женщинам, гражданам с особыми заболеваниями и т.д.

В новой версии КоАП вырастут штрафы за превышение скорости. Так, за превышение на 20–40 км/ч штраф составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.), а за превышение на 40–60 км/ч — 4 тыс. руб. (сейчас 1–1,5 тыс. руб.).

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

За транзит российского газа в Европу украинская госкомпания «Нафтогаз» получит от «Газпрома» в этом году на 2% больше чем в предыдущем. Это следует из нового пятилетнего контракта, который был заключен в конце 2019 года.

Общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд куб. м. Таким образом, по подсчетам РБК, за этот срок «Нафтогаз» сможет заработать не менее $7,13 млрд.

Представители «Газпрома» и «Нафтогаза» не комментируют рост тарифов. Источник, близкий к российской стороне переговоров, отмечает, что хоть итоговый тариф и вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа — в 2019-м «Газпром» прокачал через Украину около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза плана на 2020-й (65 млрд куб. м).

Если России нужно будет поставить больше, чем оговорено в контракте, тариф вырастет — максимально на 45%

Дуров поспорил с WhatsApp о вине Apple в утечке личных данных Безоса

Основатель Telegram заявил, что утечка личных данных основателя Amazon Джеффа Безоса произошла не из-за проблем с его iPhone, а из-за уязвимостей в системе шифрования WhatsApp.