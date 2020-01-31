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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Коронавирус признан международной ЧС, новая версия КоАП, «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа, Дуров против WhatsApp; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Justin Chin / Bloomberg

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Это связано с желанием помочь странам со «слабой системой здравоохранения».

  • При этом ВОЗ не увидела причин для ввода международных ограничений на путешествия и перевозку товаров.
  • Между тем пневмония, вызванная китайским коронавирусом, унесла рекордное число жизней за одни сутки — 43, сообщили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР. Таким образом общее число жертв новой болезни достигло 213 человек.
  • При этом число заразившихся за то же время увеличилось на 1982 человека, суммарно составив 9692.

Обнародован проект нового КоАП

Минюст обнародовал новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), разработанную по поручению экс-премьера Дмитрия Медведева. Прежняя редакция кодекса вступила в силу 17 лет назад. Нововведения должны заработать с 1 января 2021 года.

  • В документе, в частности, предложено продлить срок давности для административных дел. Минюст хочет увеличить его с 2-3 месяцев до одного года.
  • Среди других нововведений — сокращение предельного срока обязательных работ с 200 до 60 часов; запрет на применение ареста к несовершеннолетним, беременным женщинам, гражданам с особыми заболеваниями и т.д.
  • В новой версии КоАП вырастут штрафы за превышение скорости. Так, за превышение на 20–40 км/ч штраф составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.), а за превышение на 40–60 км/ч — 4 тыс. руб. (сейчас 1–1,5 тыс. руб.).

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

За транзит российского газа в Европу украинская госкомпания «Нафтогаз» получит от «Газпрома» в этом году на 2% больше чем в предыдущем. Это следует из нового пятилетнего контракта, который был заключен в конце 2019 года.

  • Общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд куб. м. Таким образом, по подсчетам РБК, за этот срок «Нафтогаз» сможет заработать не менее $7,13 млрд.
  • Представители «Газпрома» и «Нафтогаза» не комментируют рост тарифов. Источник, близкий к российской стороне переговоров, отмечает, что хоть итоговый тариф и вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа — в 2019-м «Газпром» прокачал через Украину около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза плана на 2020-й (65 млрд куб. м).
  • Если России нужно будет поставить больше, чем оговорено в контракте, тариф вырастет — максимально на 45%

Дуров поспорил с WhatsApp о вине Apple в утечке личных данных Безоса

Основатель Telegram заявил, что утечка личных данных основателя Amazon Джеффа Безоса произошла не из-за проблем с его iPhone, а из-за уязвимостей в системе шифрования WhatsApp.

  • Так Павел Дуров отреагировал на интервью Би-би-си вице-президента отдела глобальной политики Facebook (владеет WhatsApp) Ника Клегга, который заявил, что всему виной гаджет от Apple. «Мы уверены, что технология сквозного шифрования не может быть взломана», — сказал Клегг.
  • Дуров признал, что у устройств на iOS много проблем с приватностью, но в случае с Безосом «это была не одна из них». По его словам, использованная во время взлома телефона уязвимость существовала не только на iOS, но и на смартфонах с Android и Windows.
  • Он также обвинил руководство WhatsApp в том, что они используют формулировку «сквозное шифрование» как «волшебное заклинание», поскольку сама по себе технология не гарантирует полную конфиденциальность.
  • Телефон Безоса был взломан в 2018 году. Тогда в СМИ попали его личные фото с любовницей. Журналисты выдвигали несколько версий, приписывая взлом наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду либо любовнице Безоса.
Автор: Сергей Витько
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