Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Как новые ограничения повлияют на московский бизнес, полиция опровергла комендантский час в Подмосковье, список товаров первой необходимости обновили, ИТ-компании попросили о помощи; главные новости — в обзоре РБК

Влияние новых мер в Москве на бизнес и безработицу

Из-за распространения коронавируса власти Москвы и Подмосковья разрешили жителям покидать дома только для получения медпомощи, при походе за продуктами, лекарствами, для выгула собак и выноса мусора. Срок действия мер не установлен.

Это означает, что малый и средний бизнес не сможет возобновить работу и по окончании нерабочей недели, которую ввел президент Владимир Путин, заявил РБК председатель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

Председатель «Деловой России» Алексей Репик считает, что это нанесет «колоссальный удар» по предпринимателям. По его словам, чтобы не допустить роста безработицы, власти должны максимально поддержать компании, например, «через субординированные кредиты или через продажу привилегированных акций». Это позволит им восстановиться после кризиса.

Петропольский призывает создать временный механизм, по которому малому и среднему бизнесу можно было бы «ничего не платить по-максимуму, кроме зарплат».

В МВД опровергли введение комендантского часа в Подмосковье

Вечером 29 марта, когда власти Подмосковья ввели всеобщий режим самоизоляции, в Сети появилось видео, на котором сотрудники правоохранительных органов сообщают через автомобильные громкоговорители о введении комендантского часа с 20:00 вечера до 8:00 утра.