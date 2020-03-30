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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Как новые ограничения повлияют на московский бизнес, полиция опровергла комендантский час в Подмосковье, список товаров первой необходимости обновили, ИТ-компании попросили о помощи; главные новости — в обзоре РБК

Влияние новых мер в Москве на бизнес и безработицу

Из-за распространения коронавируса власти Москвы и Подмосковья разрешили жителям покидать дома только для получения медпомощи, при походе за продуктами, лекарствами, для выгула собак и выноса мусора. Срок действия мер не установлен.

  • Это означает, что малый и средний бизнес не сможет возобновить работу и по окончании нерабочей недели, которую ввел президент Владимир Путин, заявил РБК председатель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.
  • Председатель «Деловой России» Алексей Репик считает, что это нанесет «колоссальный удар» по предпринимателям. По его словам, чтобы не допустить роста безработицы, власти должны максимально поддержать компании, например, «через субординированные кредиты или через продажу привилегированных акций». Это позволит им восстановиться после кризиса.
  • Петропольский призывает создать временный механизм, по которому малому и среднему бизнесу можно было бы «ничего не платить по-максимуму, кроме зарплат».

В МВД опровергли введение комендантского часа в Подмосковье

Вечером 29 марта, когда власти Подмосковья ввели всеобщий режим самоизоляции, в Сети появилось видео, на котором сотрудники правоохранительных органов сообщают через автомобильные громкоговорители о введении комендантского часа с 20:00 вечера до 8:00 утра.

  • Однако в пресс-службе ГУ МВД по Московской области заявили, что информация не соответствует действительности — комендантский час в регионе не вводился.
  • В отношении сотрудников полиции, которые распространяли эту информацию назначена проверка.

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

Правительство обновило список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.

  • Некоторые позиции из перечня полностью исчезли: автозапчасти, электрическое и компьютерное оборудование, бытовые приборы, строительные материалы и инструменты, печатные СМИ, похоронные принадлежности, табачная продукция, очки и линзы и т.д.
  • Категории других товаров уточнили. Так, в списке появились: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубная паста и щетка, тулетная бумага, стиральные порошок и гигиенические прокладки.
  • «Детские товары» конкретизировали до подгузников, пеленок, детского шампуня, крема от опрелостей, бутылочки для кормления и соски-пустышки.

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (в нее входят 1C, ABBYY, Acer, IBM и «Лаборатория Касперского» и др.) попросила Минкомсвязь включить ИТ-индустрию в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии и экономического кризиса.

  • Обоснование — снижение покупательной способности клиентов и их затраты на непрофильную деятельность приводит к спаду в ИТ-индустрии, а это грозит отъездом высококвалифицированных программистов из России и снижением качества услуг.
  • Включение ИТ-индустрии в правительственный список позволит компаниям получить отсрочку по кредитам и налогам (кроме НДС) и снизить ставку страховых взносов. Также они будут защищены мораторием на банкротство, что позволит не допустить закрытий предприятий или снижения их эффективности.
  • Ассоциация помимо прочего попросила власти перенести сроки реализации закона о предустановке отечественного ПО на смартфоны и компьютеры; приостановить принятие законопроектов, ухудшающим положение ИТ-отрасли; обеспечить «зеленый» коридор для перевозок зарубежных товаров, необходимых для ИТ-индустрии и т.д.
Автор: Сергей Витько
Теги: главные новости, последние новости
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