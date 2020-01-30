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Что случилось за день. Главные новости РБК

Минц объявлен в розыск, Цуркан раскрыла детали своего дела о шпионаже, первое рабочее заседание кабинета Мишустина, Нетаньяху увез помилованную Иссахар на своем самолете, перенос форума в Сочи ; главные новости — в обзоре РБК.
Совещание с членами кабинета министров (Фото: Астахов Дмитрий / РИА Новости)

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Бывший совладелец группы «Открытие» и основатель О1 Group Борис Минц объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

  • Бизнесмена обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Кроме него в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых обвиняют по той же статье. 31 января суд рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте беглого предпринимателя.
  • По словам его адвоката Федора Куприянова, Минцев обвиняют в растрате около 30 млрд руб. Он назвал дело «заказным и направленным на отъем бизнеса» его клиентов. С мая 2018 года предприниматель с семьей находится в Лондоне. 
  • Банки «Траст» и «Открытие» обвиняют его компанию О1 Group в мошеннических сделках в преддверии санации «Открытия» и Рост Банка (сейчас присоединен к «Трасту»). Летом 2018-го через суд в Лондоне им удалось заблокировать активы семьи Минцев на $572 млн.

Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был состояться 12-14 февраля 2020 года, могут перенести, сообщили РБК три источника.

  • Два собеседника РБК утверждают, что перенос обсуждается на фоне мер, которые правительство принимает для борьбы с китайским коронавирусом.
  • «Мне не сказали, отменен он или перенесен на неопределенный срок. Объяснение — коронавирус», — рассказал РБК один из глав регионов, планировавший посетить форум.
  • На форум уже аккредитовались более 70 губернаторов и около 3,5 тыс. участников, услуги по организации мероприятия уже оплачены, заказаны и оплачены стенды, рассказал представитель оргкомитета. По его словам, неясно, кто будет компенсировать убытки.


Карина Цуркан впервые раскрыла детали дела о шпионаже в пользу Молдавии

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже, после полутора лет нахождения в СИЗО в интервью РБК раскрыла детали предъявленного ей обвинения. Полностью интервью выйдет в пятницу, 31 января, в газете, на сайте и на телеканале РБК.

  • Цуркан была арестована в июне 2018 года. Источники РБК говорили, что ее обвиняют в передаче стране НАТО сведений о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. Цуркан вину не признает. 16 января 2020 года ее освободили из-под стражи по решению апелляционного суда.
  • В разговоре с РБК Цуркан сообщила, что ее обвиняют в передаче секретных сведений молдавской разведке, которая затем отправляла их спецслужбам НАТО. Обвинение, по ее словам, строится на копии анкеты агента молдавской разведки с данными, совпадающими с данными Цуркан. «Все, что там есть, — мои базовые данные, какие можно собрать про любого из нас: адрес, образование», — сообщила она.
  • Другие документы — это якобы перехваченные российской разведкой донесения молдавских спецслужб в офис НАТО и протокол допроса секретного свидетеля, сказала Цуркан. По ее словам, ФСБ утверждает, что ее карьерный рост в «Интер РАО» обеспечивали сотрудник молдавской разведки.

Премьер раскритиковал ситуацию со сроками исполнения поручений Путина

Премьер-министр Михаил Мишустин на первом рабочем заседании нового правительства раскритиковал работу чиновников по исполнению нацпроектов и поручил своевременно объяснять гражданам действия властей, чтобы у населения не возникало недопонимания.

  • «К сожалению, неисполненных поручений [президента] достаточно много. По некоторым сроки не всегда обоснованно переносятся неоднократно», — сказал Мишустин. Он предупредил, что «достаточно жесткие» сроки должны соблюдаться «неукоснительно».
  • Премьер потребовал от министров в течение недели подготовить доклады о том, что сделано для исправления ситуации. «Опоздания и срывы должны быть исключены, а исполнение поручений должно быть на самом высоком уровне, этого от нас ожидают люди», — пояснил он.
  • Мишустин также призвал подчиненных доступно объяснять свои действия, чтобы у людей не возникало неверных «трактовок». В качестве примера он привел ситуацию с разработанным Минтрудом проектом приказа о снижении размера прожиточного минимума. СМИ связали это с нежеланием повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). На следующий день Минтруд разъяснил, что инициатива не повлияет на социальные выплаты.

Помилованная Путиным израильтянка улетела из России на самолете Нетаньяху

Премьер-министр Израиля, прибывший в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, улетел на своем самолете вместе с израильтянкой Наамой Иссахар, которую накануне помиловал российский президент.

  • Самолет вылетел из столичного аэропорта Внуково-2. На фотографиях, которые опубликовал ТАСС из аэропорта, видно Иссахар, ее мать, Нетаньяху, его супругу Сару, которые поднимаются по трапу самолета
  • Иссахар задержали весной прошлого года в Шереметьево. Суд приговорил ее к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Власти Израиля неоднократно обращались к Путину с просьбой освободить девушку.
  • В январе 2020 года российский президент согласился помиловать девушку. 30 января она вышла из колонии.
Автор: Сергей Витько
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