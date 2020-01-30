Что случилось за день. Главные новости РБК

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Совещание с членами кабинета министров (Фото: Астахов Дмитрий / РИА Новости)

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Бывший совладелец группы «Открытие» и основатель О1 Group Борис Минц объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Бизнесмена обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Кроме него в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых обвиняют по той же статье. 31 января суд рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте беглого предпринимателя.

По словам его адвоката Федора Куприянова, Минцев обвиняют в растрате около 30 млрд руб. Он назвал дело «заказным и направленным на отъем бизнеса» его клиентов. С мая 2018 года предприниматель с семьей находится в Лондоне.

Банки «Траст» и «Открытие» обвиняют его компанию О1 Group в мошеннических сделках в преддверии санации «Открытия» и Рост Банка (сейчас присоединен к «Трасту»). Летом 2018-го через суд в Лондоне им удалось заблокировать активы семьи Минцев на $572 млн.

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