СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Бизнесмена, а также его двоих сыновей Александра и Дмитрия обвиняют в присвоении и растрате. В международный розыск объявили всех троих

Борис Минц (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Следственный комитет потребовал заочно арестовать бывшего совладельца группы «Открытие» и основателя и бенефициара О1 Group Бориса Минца. Об этом со ссылкой на Басманный суд сообщает ТАСС. Следователи объявили его в международный розыск.

РБК направил в пресс-службы банков «Траст» и «Открытие».

По словам пресс-секретаря Басманного суда Ирины Морозовой, о досрочном аресте Минца ходатайствовало следствие, его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Морозова добавила, что ходатайство следствия рассмотрят 31 января.

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.