СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Следственный комитет потребовал заочно арестовать бывшего совладельца группы «Открытие» и основателя и бенефициара О1 Group Бориса Минца. Об этом со ссылкой на Басманный суд сообщает ТАСС. Следователи объявили его в международный розыск.
РБК направил в пресс-службы банков «Траст» и «Открытие».
По словам пресс-секретаря Басманного суда Ирины Морозовой, о досрочном аресте Минца ходатайствовало следствие, его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Морозова добавила, что ходатайство следствия рассмотрят 31 января.
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.