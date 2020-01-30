Мишустин потребовал от министров не срывать исполнение поручений Путина

Премьер-министр указал на большое число неисполненных поручений президента и предупредил, что «достаточно жесткие» сроки должны соблюдаться «неукоснительно»

Михаил Мишустин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что недоволен тем, как исполняются поручения президента.

«К сожалению, неисполненных поручений достаточно много. По некоторым сроки не всегда обоснованно переносятся неоднократно», — сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

Премьер-министр заявил, что в течение недели ждет от членов правительства докладов о том, что сделано для исправления ситуации. Мишустин указал на необходимость соблюдения дисциплины по исполнению поручений Владимира Путина.





Мишустин признал, что сроки выполнения поставленных президентом задач «достаточно жесткие», однако они должны соблюдаться «неукоснительно».