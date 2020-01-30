Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

Минфин США объявил о расширении антироссийского санкционного списка, включив в него восемь человек и компанию «Гранд Сервис Экспресс», занимающуюся пассажирскими железнодорожными перевозками в Крым.

В частности, в перечень попали гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и другие высокопоставленные чиновники города.

Все они, за исключением Ганова, ранее были включены в санкционный список Евросоюза, связанный с организацией выборов на полуострове. Аналогичные санкции против указанных лиц ввела и Канада.

Движение пассажирских поездов в Крым было запущено в декабре 2019 года. Представитель «Гранд Сервис Экспресс» заявил РБК, что санкции не скажутся на деятельности компании, так как она работает на территории России.



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