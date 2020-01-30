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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США расширили санкции против России, Россия оставит границы с Китаем закрытыми, Путин помиловал израильтянку Иссахар; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

Минфин США объявил о расширении антироссийского санкционного списка, включив в него восемь человек и компанию «Гранд Сервис Экспресс», занимающуюся пассажирскими железнодорожными перевозками в Крым.

  • В частности, в перечень попали гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и другие высокопоставленные чиновники города.
  • Все они, за исключением Ганова, ранее были включены в санкционный список Евросоюза, связанный с организацией выборов на полуострове. Аналогичные санкции против указанных лиц ввела и Канада.
  • Движение пассажирских поездов в Крым было запущено в декабре 2019 года. Представитель «Гранд Сервис Экспресс» заявил РБК, что санкции не скажутся на деятельности компании, так как она работает на территории России.


Россия из-за вируса оставит закрытыми границы в пяти восточных регионах

Для борьбы с распространением китайского коронавируса власти России решили продлить закрытие пунктов пропуска на российско-китайской границе. Об этом журналистам сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

  • Ограничение касается пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах Дальневосточного округа: в Амурской области, ЕАО, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.
  • Изначально эти и ряд других пунктов пропуска были закрыты с 24 января в связи с празднованием в Китае Нового года по лунному календарю. Возобновить их работу планировалось в конце января.
  • Кроме того, с 31 января будет ограничено железнодорожное сообщение с КНР. Останется лишь движение поездов по маршруту Москва — Пекин — Москва. В течение двух суток власти примут решение по режиму полетов в Китай, добавила Голикова.
  • По данным Национального комитета по делам здравоохранения КНР, число погибших от коронавируса достигло 170 человек, а количество зарегистрированных случаев заражения — 7711, из них в тяжелом состоянии находится 31 человек.
     


Путин помиловал осужденную за контрабанду гашиша Иссахар

Президент подписал указ о помиловании 25-летней израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России по делу о контрабанде наркотиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через Twitter поблагодарил Владимира Путина.

  • Иссахар была задержана в Шереметьево в апреле прошлого года во время пересадки по пути из Дели в Тель-Авив. В ее багаже обнаружили 9,6 г гашиша. Такое количество наркотика при хранении не является уголовно наказуемым ни в Индии, ни в Израиле. Однако российский суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к 7,5 года колонии.
  • Дело Иссахар получило широкий международный резонанс. За нее вступились в том числе премьер-министр и президент Израиля. В итоге 23 января после личной встречи Путина с матерью Иссахар в Иерусалиме было принято решение о помиловании. Оставалось соблюсти лишь формальности: после того, как сама осужденная подала прошение, Путин смог его одобрить.
  • На этом фоне власти Израиля передали России права на Александровское подворье в Иерусалиме — археологический и архитектурный комплекс рядом с храмом Гроба Господня. Отвечая на вопрос о связи двух событий, помощник президента Юрий Ушаков сказал журналистам: «Вы можете увязывать, что хотите».
Автор: Сергей Витько
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